BlockDAG Ön Satışta Satılan 1 Milyar Tokenla En İyi Kaspa Katili Olarak Yükseliyor, Doge ve XRP'yi Sersemletiyor

Yerleşik madeni paralar hala varken insanlar neden diğer madeni paralara akın etsin? Elbette insanlar belli bir süre sonra sıkılıyor ve yenilikçi projelerin arayışına giriyorlar! Böyle bir katılımcı, Dogecoin (DOGE) ve XRP düşerken yatırımcıların akın ettiği DeeStream (DST)'dir.





Yenilikçi projeleri keşfederken ve satın alınabilecek en iyi kripto paraları ararken, BlockDAG Kripto (BDAG) 'Kaspa katili' olarak ortaya çıkıyor. Bitcoin ve Kaspa'dan ilham alan BDAG, bu öncülerin ötesine geçiyor! BDAG'ın nasıl bir gecede sansasyona dönüştüğünü keşfetmek için okumaya devam edin.

Dogecoin (DOGE) ve Ripple (XRP) Zemin Kaybediyor





Dogecoin (DOGE), yılın başından beri mevcut olan uzun süredir devam eden yatay destek bölgesini yeniden ziyaret etti. 11 Aralık 2023'te 0,107 dolarlık zirveye ulaştıktan sonra DOGE fiyatı, Haziran 2023'ten bu yana mevcut olan artan paralel bir kanalda düşüş yaşadı. Formasyonun orta çizgisinde bir toparlanmaya rağmen DOGE, direnç trendinde iki kez reddedildi. 11 ve 21 Ocak 2024'teki çizgi. Ayrıca DOGE'nin RSI'sındaki düşüş eğilimi de temkinli görünümü güçlendiriyor.





Öte yandan XRP, yatırımcıların alarma geçmesine neden olarak geçtiğimiz haftalarda uzun süren düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. DOGE ve XRP'nin düştüğü bu senaryoya yanıt olarak yatırımcılar dikkatlerini DeeStream ön satışına çeviriyor.





DeeStream: Yayın Sektörünü Değiştirmek

DeeStream şu anda ön satışının ilk aşamasındadır ve dünyanın ilk tamamen merkezi olmayan yayın platformunu tanıtmaktadır. DST, merkezi yayın hizmetlerinde yaygın olarak karşılaşılan sorunları çözmek için kullanıcılara kendilerini ifade etme özgürlüğünü garanti ederken aynı zamanda onları politik olarak doğrucu sosyal medya kalabalıklarının etkisinden korur. Ancak kullanıcıların olası yasaklardan kaçınmak için yasal yönergelere uyması gerekir. Bu platformu farklı kılan, kullanıcıların fonlarını anında talep edip alabilmelerini sağlayan verimli ve sorunsuz para çekme süreçleridir.





DST ön satışı, token başına yalnızca 0,035 ABD Doları tutarında makul bir yatırım fırsatı sunuyor. Ön satış ilerledikçe DST, DOGE ve XRP düşüşünün ortasında bir yatırım seçeneği olarak ortaya çıkıyor.









BlockDAG Coin (BDAG): Gerçek Kaspa Katili

BlockDAG, tüm yerleşik kripto devlerinden farklı duruyor ve açık ve sağlam hedeflerini ortaya koyuyor: bayrağı Bitcoin ve Kaspa gibi öncülerden alarak benzersiz bir güçle ilerlemek. Misyon, Kaspa gibi platformların mirasını hem onurlandırmayı hem de yükseltmeyi, geçmişe saygı duymak ve gelecekteki yenilikleri takip etmek arasında hassas bir denge kurmayı içeriyor.





Hiper bağlantılı, hızla gelişen bir dünyada yalnızca katılım yeterli değildir. Liderlik etmek için kurumların sadece vizyona sahip olmaları değil, aynı zamanda hızlı ve kararlı hareket etme cesaretine de sahip olmaları gerekir. Hız, çeviklik ve ileriyi düşünen inovasyon, başarının yalnızca nitelikleri değil aynı zamanda zorunluluklarıdır. Bu ilkelere bağlılıkla BDAG yalnızca bir niş yaratmayı amaçlamıyor; oyun gerçekten değiştiği anda gelecek nesillerin üzerinde düşüneceği, kripto tarihinde bir bölüm yazarak bir çağ yaratmayı amaçlıyor.









BlockDAG, Kaspa ağının oluşumundan elde edilen değerli dersleri birleştirmeyi amaçlamaktadır. Anlık onay süreleriyle bilinen Kaspa, iş kanıtı mimarisi üzerinde çalışan en hızlı katman-1 platformu olarak öne çıkıyor. Proje şu anda saniyede 1 işlemlik bir onay hızına ulaşıyor ve bir işlemi 10 saniye gibi kısa bir sürede tamamen onaylıyor.





BDAG, Kaspa'dan ilham alırken, BDAG'ı bu öncüden farklı kılan başka ne var? Kaspa'nın aksine BlockDAG, yatırımcıların coinin resmi lansmanından sonra büyük getiri elde etme fırsatını yakalamasına olanak tanıyan bir dizi ön satış gerçekleştiriyor. Ön satışın 1. partisinde yalnızca 24 saat içinde 1 milyon dolar toplayan ve devam eden 2. partiyle ağ, gerçekten Kaspa'nın katili olarak ortaya çıkıyor.





Buna ek olarak kripto topluluğu arasında bir FOMO (kaçırma korkusu) var. Sonuç olarak BlockDAG 1 milyarın üzerinde BDAG tokeni sattı. 10x, 20x ve hatta 100x kazanma fırsatını kaçırmamak için yatırımcılar yine de 0,0015 $ fiyatla mevcut olan 2. parti ön satışına girebilirler. Gelecekte daha büyük getirilerin tadını çıkarmak için BDAG'larınızı yakında güvence altına alın!













Dogecoin ve XRP'nin düşüşünün ortasında yatırımcılar alternatif arayışı içinde dikkatlerini DeeStream ve BlockDAG gibi yenilikçi projelere çeviriyor. DST ön satışı ilerledikçe merkezi olmayan yayın platformuyla bir yatırım seçeneği sunuyor. Ancak bu arayışta satın alınabilecek en iyi kriptolar BlockDAG, BTC ve Kaspa'nın mirasını onurlandırma taahhüdü ve güçlü hedefleri ile kendisini farklılaştıran ve kripto para başına yalnızca 0,0015 dolarlık ön satışıyla benzersiz bir yatırım fırsatı sunan Kaspa Katili olarak ortaya çıkıyor. BDAG ile kriptonun geleceğinin parçası olma fırsatını yakalayın!





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