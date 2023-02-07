Blockchain Yönetişimi ve Organize Anarşiler Kavramı
Çok uzun; OkumakMerkezi olmayan yönetim ve dağıtılmış otorite, blockchain topluluğu için temel değerlerdir ve halka açık blockchainlerle birlikte gelişen yönetişim rejimleri bu değerleri yansıtma eğilimindedir. Yani, halka açık blok zincirlerin karar alma süreçleri, merkezi olmayan katılım ve gevşek bir şekilde tanımlanmış prosedür kuralları ile karakterize edilme eğilimindedir. Ancak bazı blockchain yönetişim yapılarının başlangıçta beklenenden çok daha merkezi hale geldiği kanıtlandı. Bu merkezileşme eğilimine ne sebep oldu?