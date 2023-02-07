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    Blockchain Yönetişimi ve Organize Anarşiler Kavramıile@ericbutz
    350 okumalar

    Blockchain Yönetişimi ve Organize Anarşiler Kavramı

    2023/02/07
    5m
    ile @ericbutz 350 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Merkezi olmayan yönetim ve dağıtılmış otorite, blockchain topluluğu için temel değerlerdir ve halka açık blockchainlerle birlikte gelişen yönetişim rejimleri bu değerleri yansıtma eğilimindedir. Yani, halka açık blok zincirlerin karar alma süreçleri, merkezi olmayan katılım ve gevşek bir şekilde tanımlanmış prosedür kuralları ile karakterize edilme eğilimindedir. Ancak bazı blockchain yönetişim yapılarının başlangıçta beklenenden çok daha merkezi hale geldiği kanıtlandı. Bu merkezileşme eğilimine ne sebep oldu?
    featured image - Blockchain Yönetişimi ve Organize Anarşiler Kavramı
    web3 #blockchain-governance #anarchy
    Eric Butz HackerNoon profile picture

    @ericbutz

    Eric Butz

    Technology | Blockchain | Governance | VP of Engineering at FIO

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