Bir Sonraki İş Görüşmenizi Etkileyecek Deneyiminizi Paketlemenin ve Parlatmanın 13 Yolu
Çok uzun; Okumakİş görüşmenizde başarılı olmak için aşağıdaki sorulara yanıtlarınızı hazırlayın ve deneyimlerinizden yola çıkarak iyi vakalar üzerinde düşünün:
1. 3 dakika içinde arka planınız;
2. Başarı durumu;
3. Başarısızlıklardan öğrenilen dersler;
4. Veri yorumlama durumu;
5. Kullanıcı araştırmasıyla ilgilenmek;
6. Paydaş yönetimi;
7. Beklenmedik durumlar;
8. Takım liderliği;
9. Çatışma çözümü;
10. Zor teslim tarihleri ve kaynaklar;
11. Güçlü ve zayıf yönleriniz;
12. Aradığınız şey;
13. Favori ürününüzü nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz?
Görüşmeciye sorularınızı hazırlamayı da unutmayın.