Bahamut Vakfı Üç DeFi Projesinin Lansmanını ve Bahamut Arena'nın Kazananlarını Açıkladı

Vakıf, Bahamut'un büyüyen ekosistemini desteklemek ve merkezi olmayan proje ve uygulamaların yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla Hibe programını duyurdu. Bu girişim, ağırlıklı olarak DeFi, oyun ve NFT'ler ile sınırlı olmamak üzere değişen kategorilere dayalı çok çeşitli projeler için çok yönlü destek sağlıyor.





Bahamut Blockchain, 3 DeFi projesinin (Lolik, Mutuari ve SilkSwap) en son lansmanı ile hibe programının başarılı sonuçlarına zaten tanık oldu.





Bu platformlar tüm yeterlilik aşamalarını başarıyla geçmiş ve kapsamlı bir geliştirme sürecinin ardından artık Bahamut blok zincirinde yayındadır. Yeni DeFi projelerinin ortaya çıkması, Bahamut'un yerel parası FTN'nin ölçeklenebilirliğini ve uyarlanabilirliğini kesinlikle artıracak ve kullanılabilirliğini ve alaka düzeyini genişletecektir.





Mutuari varlıkların doğrudan Bahamut üzerinden merkezi olmayan borçlanması ve borçlanması için yapılmış bir borç verme protokolüdür. Mutuari, kullanıcılara FTN, USTD, USDC, stFTN dahil olmak üzere çeşitli kripto varlıklarına erişim sağlar ve aralarında Fastex Wallet, Metamask ve WalletConnect'in de bulunduğu tüm EVM'yi destekleyen saklama dışı cüzdanlar aracılığıyla erişilebilir. Proje seçildi ve 60.000 FTN ödülle “Kredi Verme Protokolü” kategorisindeki görevi başarıyla tamamladı.





Lolik Bahamut Vakfı'ndan hibe alan bir sonraki projedir. Bahamut gibi önde gelen blok zincirlerinde stake etmeyi destekleyen bir likit staking platformudur ve yakında Ethereum ve Polygon gibi diğer blok zincirleri de kullanıma sunulacaktır. Lolik ile her kullanıcı doğrudan Web3 cüzdanıyla blockchainin doğrulama süreçlerine katılarak ödüller kazanabiliyor.

\Ve sonuncusu DeFi ticaret platformudur, Kullanıcıların eşler arası ticaretin ve kolay ve hızlı işlemlerin keyfini çıkarmasını sağlayan SilkSwap . Uygulama saf Web3 konseptine sadık kalarak üçüncü taraf etkileşimlerini tamamen ortadan kaldırır.



Başvuru süreci devam ediyor ve giderek daha fazla başvuru kabul ediliyor. Başvuru sürecinin adım adım açıklaması ve tercih edilen kategoriler ve bunların finansmanına ilişkin bilgiler şu adreste mevcuttur: Bahamut.io/grants . Süreç şeffaf ve adildir ve web3 ile gerçekliğini korur.





Bahamut Vakfı, Bahamut Arena yarışması aracılığıyla projelerini Bahamut üzerinde inşa etmeye başlayacak onaylı başvuruların listesini açıklayarak, kendilerine başarılar diliyor ve projelerini başarıyla tamamlıyor.

Gotbit Laboratuvarları

Kategori - DEX toplayıcı

Kategori Ödül fonu - 40.000 FTN

Teslim tarihi - 2 ay

Kayıp Bilgi

Kategori - NFT Pazaryeri

Kategori Ödül fonu - 40.000 FTN

Teslim tarihi - 4 ay

Blockstars (Açgözlü Piyango)

Kategori - Merkezi Olmayan Oyun

Kategori Ödül fonu - 13.000 FTN

Teslim tarihi - 1 ay

Erinaceus RNG Oracle

Kategori - RNG Oracle

Kategori Ödül fonu - 50.000 FTN

Teslim tarihi - 3 ay

Erinaceus Fiyat Akışı Oracle

Kategori - Fiyat Akışı oracle

Kategori Ödül fonu - 50.000 FTN

Teslim tarihi - 3 ay



Bahamut Vakfı ayrıca Dubai, Venedik ve Erivan'da bulunan ftNFT Phygital Spaces'ta bir dizi buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler Web3 geliştiricilerini, yeni gelenleri ve meraklılarını bir araya getirerek topluluk katılımını teşvik etmek için tasarlanmıştır. Buluşmalar, bilgi alışverişi ve işbirliği yoluyla küresel ve yerel Web3 sektöründe büyümeyi ve gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.





Ayrıca, Ermenistan'ın büyüyen Web3 endüstrisinde blockchain eğitimini ve topluluk gelişimini desteklemek amacıyla Erivan Devlet Üniversitesi ile bir ortaklık duyurusu yapıldı. Bir iş birliği anlaşmasıyla resmileştirilen bu iş birliği, blockchain ve sanal varlıklara odaklanan eğitim ve araştırma programlarının entegrasyonuna yönelik önemli bir adımı temsil ediyor ve blockchain eğitimini ve topluluk gelişimini teşvik etme konusundaki ortak kararlılığın altını çiziyor.

Bahamut Vakfı Hakkında

İsviçre merkezli Bahamut Vakfı Yeniliğin ön saflarında yer almakta, alandaki ilerlemeleri teşvik eden, blockchain ekosistemi için değer üreten ve yeni kullanıcıları Web3 dünyasına getirerek gelecek nesillerin öğrenmesi ve üzerine inşa etmesi için temeller atan projelere destek ve finansman sunmaktadır.

Bu hikaye, HackerNoon'un Ticari Bloglama Programı kapsamında Btcwire tarafından yayınlanarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada .



