Bahamut Vakfı Üç DeFi Projesinin Lansmanını ve Bahamut Arena'nın Kazananlarını Açıkladı

Vakıf, Bahamut'un büyüyen ekosistemini desteklemek ve merkezi olmayan proje ve uygulamaların yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla Hibe programını duyurdu. Bu girişim, ağırlıklı olarak DeFi, oyun ve NFT'ler ile sınırlı olmamak üzere değişen kategorilere dayalı çok çeşitli projeler için çok yönlü destek sağlıyor.
Bahamut Blockchain, 3 DeFi projesinin (Lolik, Mutuari ve SilkSwap) en son lansmanı ile hibe programının başarılı sonuçlarına zaten tanık oldu.
Bu platformlar tüm yeterlilik aşamalarını başarıyla geçmiş ve kapsamlı bir geliştirme sürecinin ardından artık Bahamut blok zincirinde yayındadır. Yeni DeFi projelerinin ortaya çıkması, Bahamut'un yerel parası FTN'nin ölçeklenebilirliğini ve uyarlanabilirliğini kesinlikle artıracak ve kullanılabilirliğini ve alaka düzeyini genişletecektir.
\Ve sonuncusu DeFi ticaret platformudur,
Başvuru süreci devam ediyor ve giderek daha fazla başvuru kabul ediliyor. Başvuru sürecinin adım adım açıklaması ve tercih edilen kategoriler ve bunların finansmanına ilişkin bilgiler şu adreste mevcuttur:
Bahamut Vakfı, Bahamut Arena yarışması aracılığıyla projelerini Bahamut üzerinde inşa etmeye başlayacak onaylı başvuruların listesini açıklayarak, kendilerine başarılar diliyor ve projelerini başarıyla tamamlıyor.
Kategori - DEX toplayıcı
Kategori Ödül fonu - 40.000 FTN
Teslim tarihi - 2 ay
Kategori - NFT Pazaryeri
Kategori Ödül fonu - 40.000 FTN
Teslim tarihi - 4 ay
Kategori - Merkezi Olmayan Oyun
Kategori Ödül fonu - 13.000 FTN
Teslim tarihi - 1 ay
Kategori - RNG Oracle
Kategori Ödül fonu - 50.000 FTN
Teslim tarihi - 3 ay
Kategori - Fiyat Akışı oracle
Kategori Ödül fonu - 50.000 FTN
Teslim tarihi - 3 ay
Bahamut Vakfı ayrıca Dubai, Venedik ve Erivan'da bulunan ftNFT Phygital Spaces'ta bir dizi buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler Web3 geliştiricilerini, yeni gelenleri ve meraklılarını bir araya getirerek topluluk katılımını teşvik etmek için tasarlanmıştır. Buluşmalar, bilgi alışverişi ve işbirliği yoluyla küresel ve yerel Web3 sektöründe büyümeyi ve gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.
Ayrıca, Ermenistan'ın büyüyen Web3 endüstrisinde blockchain eğitimini ve topluluk gelişimini desteklemek amacıyla Erivan Devlet Üniversitesi ile bir ortaklık duyurusu yapıldı. Bir iş birliği anlaşmasıyla resmileştirilen bu iş birliği, blockchain ve sanal varlıklara odaklanan eğitim ve araştırma programlarının entegrasyonuna yönelik önemli bir adımı temsil ediyor ve blockchain eğitimini ve topluluk gelişimini teşvik etme konusundaki ortak kararlılığın altını çiziyor.
İsviçre merkezli
Bu hikaye, HackerNoon'un Ticari Bloglama Programı kapsamında Btcwire tarafından yayınlanarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin