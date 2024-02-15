Büyük Teknoloji Sektöründe İşten Çıkarmalar Hızla Devam Ediyor

Ah oğlum.





Son birkaç yıldır teknolojide olmak yeterince kötüydü. 2024'te teknoloji için çalışmak daha da kötü.





Geçmiş yıllardaki büyük işten çıkarmaların sona erdiğini düşünen herkes için, 2024'ün başında başlayan bir dizi küçülme, bu fikri pencereden atmalı. Bazı açılardan bunlar işten çıkarmalar değil, teknolojideki son gelişmelere, özellikle de üretken yapay zekaya yeniden uyum sağlamak.





Evet, büyük teknoloji kendini yeniden konumlandırıyor, kârları açısından önemli olmadığını düşündüğü alanlardaki bireyleri serbest bırakırken, onlara büyüme imkanı sunan segmentlerde iş ilanları veriyor. Her zamanki şüphelileriniz var. Microsoft , Meta , Amazon , Google , ama aynı zamanda diğerleri gibi eBay , Unity ve hatta Snap, bunların hepsi işten çıkarmalar açıklandı yüzlerce ila binlerce arasında değişmektedir.





Peki neler oluyor?





İşten çıkarmalarla ilgili son yaygın inanış, işletmelerin COVID-19 salgını sırasında çok agresif bir şekilde işe alım yaptığı yönündeydi ve dünya hükümetleri vatandaşların özgürce hareket etmesine izin vermenin sorun olmadığına karar verdikten sonra, işletmelerin neredeyse eskisi kadar para kazanmadıklarını fark ettiklerini söyledi. herkes kendini eve kapatmak zorunda kaldığında bunu yaptılar. Dolayısıyla doğal olarak şirketler, fazlalığı azaltmaya ve farklı bölümlerdeki insanları serbest bırakmaya karar verdi.





Bu fikir hâlâ geçerli: Teknoloji şirketleri hâlâ olması gerekenden daha büyük olduklarını düşünüyor ve kendilerini kazançlı bir şekilde kârlı hale getirmek için kendilerini daha da küçültebilecekleri alan olduğunu düşünüyor.





Ancak (ve her zaman bir ama vardır!), yapay zeka artık canavarı ehlileştirebilecek ve şirketlerin daha sonra başkalarına satabilecekleri ürünler üretmeye yardımcı olabilecek veya onları yaptıkları işte daha iyi hale getirebilecek profesyonellere yönelik bir talebi ateşledi. Uzman profesyonelleri işe almak ucuz değil; dolayısıyla şirketler, aradıkları becerilere sahip olmayan kişileri işten çıkarırken, aradıkları becerilere sahip olanları işe alıyor. Pazarlamada kaç profesyonelin tek bir makine öğrenimi mühendisine eşit olduğundan emin değiliz, ancak eğer matematik yapmak zorunda kalsaydık, pazarlamada 5x = 1x ML mühendisi olurdu. Kim bilir!





Peki bu büyük yapay zeka hesaplaması mı? Herkesin korktuğu devralma mı? Şart değil. İşsizliğin yönetilebilir seviyelerde olmasıyla ABD ekonomisi hala sağlıklı. Enflasyon bir sorun, ancak Federal Reserve Başkanı Jerome Powell bunların hüküm sürmek konuyla ilgili. Bu da bazı işlerin işten çıkarıldığı, bazılarının ise sürekli olarak ortaya çıktığı anlamına geliyor.





Not HackerNoon bir iş panosu sunuyor okuyucuların bir sonraki işlerini aramak için kullanabilecekleri.





Microsoft, HackerNoon'un __ Teknoloji Şirketi Sıralamasında __ bu hafta 1. sırada yer alırken onu Facebook 2., Google 3. ve Amazon 9. sırada izledi.







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Meta 2023 Kazançlarıyla İyi Günlerin Sinyalini Veriyor 🤑

Büyük teknolojinin son zamanlarda haberlerde yer almasının tek nedeni işten çıkarmalar değil. 2023'ün sona ermesiyle yatırımcılar, teknoloji şirketlerinin yılın son çeyreğinde nasıl bir performans sergilediğini merak ediyor. Merakları geçen hafta, neredeyse her şirketin son çeyreğe ilişkin hesaplarına bir göz atmasıyla dolu bir kazanç takvimiyle yanıtlandı.





Meta'nın sonuçlar öyle öne çıktı ki hisseleri %20 oranında büyük bir artış göstererek tek bir hisse senedi alım satım seansında ek olarak 200 milyar dolar daha değerli hale geldi. Binaen Raporlara göre bu, Wall Street tarihinde bir şirketin tek bir günde piyasa değerine kattığı en yüksek rakam. Peki sosyal medya şirketi 2023'ün son üç ayında ne kadar kazandı? 4. Çeyrek geliri bir önceki yıla göre %25 artışla 40,11 milyar dolara yükseldi, ancak asıl öne çıkan kazanç oldu: Şirket aynı çeyrekte net gelirini 4,65 milyar dolardan veya hisse başına 1,76 dolardan 14,02 milyar dolara veya hisse başına 5,33 dolara çıkardı. 2022.





Bu çok büyük bir sıçrama ve Wall Street bunu aç bir sırtlan gibi yuttu. Daha da iyisi Meta, tarihinde ilk kez temettü dağıtmaya başladı, 26 Mart'ta yatırımcılara hisse başına 0,50 dolar ödemeyi planlıyor ve ilerleyen zamanlarda kârının bir kısmını dağıtarak hissedarları ödüllendirmeye devam etmeyi planlıyor.





Google'ın ana şirketi Alphabet'te testere 4. çeyrek geliri, önceki yıla göre %13 artışla 86,31 milyar dolar oldu ve net gelir, 2022'nin aynı çeyreğindeki 13,62 milyar dolardan veya hisse başına 1,05 dolardan 20,69 milyar dolar veya hisse başına 1,64 dolara yükseldi. Fena değil!





Bu arada Apple gönderildi çeyreklik geliri önceki yıla göre %2 artışla 119,6 milyar dolara, seyreltilmiş hisse başına üç aylık kazanç ise yıllık %16 artışla 2,18 dolara ulaştı. Dünyanın en değerli şirketi olmak için Apple ile yarışan Microsoft, rezerve edildi Bir önceki yılın çeyreğiyle karşılaştırıldığında, üç aylık gelirde yıllık %18 artışla 62 milyar dolara, net gelirde ise %33 artışla 21,9 milyar dolara, yani hisse başına 2,93 dolara yükseldi.





Peki bu Amazon'u nereye bırakıyor? E-ticaret devi 4. çeyrek net satışlarını açıkladı artırılmış 2022'nin aynı çeyreğindeki 0,3 milyar dolar veya hisse başına 0,03 dolar ile karşılaştırıldığında net gelir 10,6 milyar dolara veya hisse başına 1,00 dolara yükselirken, %14'lük artışla 170 milyar dolara yükseldi.





Genel olarak teknoloji şirketleri için kötü bir çeyrek sayılmaz.

Elon Musk Beyin İmplantlarından Vazgeçmedi 🧠

Tim Cook (ve bir dereceye kadar Mark Zuckerberg) tüketicilerin "sürükleyici" deneyimler için büyük teknoloji parçalarına bağlanmasını sağlamakla ilgilenirken, milyarder arkadaşı Elon Musk'un başka planları var.





Dünyanın en zengin adamı, HackerNoon'da bazılarının dikkatini çeken bir gelişmeyle, sağlık hizmeti girişimi Neuralink'in Kurulmuş bir insan denek üzerine beyin implantı. Ve evet, Tesla/X/Everything™ CEO'suna göre konu hayatta ve iyi durumda.





Eğer teknolojinin gerçek bir kullanımı ya da vaadi varsa, Neuralink'in beyin çipleri büyük bir mesele olabilir; Şirketin beyin implantını bir insana yerleştirmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin onayını alması için geçen süre oldukça uzundu, yıllar arasında değişiyordu ama sonunda 2023'e gelindi.





Teknolojinin olması gerektiği gibi çalıştığını varsayarsak, sonunda insanların felç ve bir dizi nörolojik rahatsızlığın üstesinden gelmesine yardımcı olabileceği umut ediliyor. Şu ana kadar amaç, insanların yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyesini kontrol edebilmesini sağlamak.





Neuralink'in bu implantları daha önce maymunlar üzerinde denediğini belirtmekte fayda var; maymunların çoğunun ameliyattan sonra felç, nöbet ve beyin şişmesi yaşadığı bildirildi.





Ahh!

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— Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon



