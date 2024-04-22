Bulut Geleceğini İnşa Etmek: Sreedevi Velagala'nın AWS Mimarisindeki Yolculuğu









Sreedevi Velagala'nın sürekli değişen teknoloji dünyasındaki yolu, kendini adamanın, uyum sağlamanın ve sınırları zorlamanın öyküsüdür. Yirmi yılı aşkın deneyimiyle AWS bulut mimarisinde saygın bir figür haline geldi ve kuruluşların bu güçlü teknolojinin karmaşıklıklarını aşmasına yardımcı oldu.





Sreedevi'nin yolculuğu Hindistan'daki Wipro Technologies'de geliştirici olarak başladı. Sonraki 15 yıl boyunca UBS, Barclays Capital ve Citibank gibi finans devleriyle çalışarak kurumsal basamakları tırmandı. Uluslararası ticaretin karmaşık dünyasında gezinerek yazılım proje yönetimi konusundaki becerilerini geliştirdi. Özellikle, Asya Pasifik'teki ekipleri yöneten Başkan Yardımcısı ve daha sonra Başkan Yardımcısı gibi liderlik pozisyonlarında bulundu.





AWS çözüm mimarisine geçiş yalnızca teknik bir değişim değildi. Müşterinin özel ihtiyaçlarının bütünsel olarak anlaşılmasını gerektiriyordu. Sreedevi, her müşteri için en uygun güvenliği ve maliyet etkinliğini sağlayarak en uygun AWS hizmetlerinden yararlanan çözümler tasarlama konusunda başarılıdır. Sürekli gelişen AWS ekosistemi hakkında güncel bilgilere sahip olmak onun başarısı için çok önemli hale geldi.





Mevcut uygulamaları buluta taşımak hassas bir iş olabilir. Sreedevi'nin uzmanlığı; titiz planlama, en uygun AWS hizmetlerinin seçilmesi ve minimum kesinti süresiyle kesintisiz veri aktarımı sürecinin sağlanmasında yatmaktadır. Ekiplere bu karmaşık süreçte rehberlik etmek onun uzmanlığının bir kanıtıdır.





Ancak Sreedevi uygulamanın sadece ilk adım olduğunun farkında. Müşterinin ekibini çözümü yönetmek ve sürdürmek için bilgi ve becerilerle donatmak da aynı derecede önemlidir. Bu genellikle ayrıntılı dokümantasyon oluşturmayı ve kapsamlı eğitim oturumları düzenlemeyi içerir. Sreedevi, müşterinin ekibini güçlendirerek, uygulanan bulut çözümünün günlük olarak sorunsuz çalışmasını sağlar ve yaygın sorunların etkili bir şekilde giderilmesini kolaylaştırır.





Fannie Mae'de Sreedevi'nin liderliği, AWS'nin sağlam altyapısından yararlanarak son derece özelleştirilmiş çözümler tasarlamayı ve uygulamayı içeriyordu. Fannie Mae'nin ipotek sektöründeki benzersiz zorluklarını anlamak için derinlemesine araştırma yaptı. Gelişmiş AWS hizmetlerinden yararlanan Sreedevi, karmaşık veri işleme, analiz ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayan ölçeklenebilir, güvenilir ve güvenli mimarileri ustalıkla tasarladı.





Liderlik nitelikleri Cognizant Technology Solutions'da daha da öne çıkarıldı. Kıdemli AWS Çözüm Mimarı olarak AWS ekosisteminde karmaşık çözümler üreten bir ekibe liderlik etti. Böyle bir proje, OFG Bank için kritik öneme sahip finansal uygulamaların mimari tasarımını ve uygulanmasını içeriyordu. Sreedevi'nin titiz yaklaşımı, OFG Bank'ın uygulamaları için yüksek kullanılabilirlik, performans ve güvenlik sağladı.





Bugün Sreedevi kendisini yeni bir sınırın ön saflarında buluyor: Bulut ortamında Üretken Yapay Zeka. AWS müşterileriyle yakın işbirliği içinde çalışarak onların Büyük Dil Modelleri (LLM'ler), vektör veritabanları ve Artırılmış Nesil İş Akışlarını Alma (RAG) dahil olmak üzere Üretken Yapay Zeka ile ilgili özel ihtiyaçlarını derinlemesine inceliyor.





Sreedevi, teknik mimarileri, belgeleri ve kodları kapsayan AWS Rehberlikleri ve Çözümleri gibi yeni teknik varlıkların geliştirilmesinde aktif olarak yer almaktadır. Bu yeniden kullanılabilir varlıklar, müşterilere önceden oluşturulmuş bileşenler sunarak ve geliştirme sürecini kolaylaştırarak yeni teknolojilerin benimsenmesini önemli ölçüde hızlandıracak.





Sreedevi'nin bağlılığı müşterilerle yaptığı işin ötesine uzanıyor. Açık kaynak topluluklarının sesli bir savunucusu olup uzmanlığı ve bilgisine aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Ayrıca müşterilere güvenilir bir danışman olarak hizmet ediyor ve onlara AWS çözümlerinin Üretken Yapay Zeka projeleri için işlem maliyetlerini nasıl optimize edebileceği konusunda rehberlik ediyor. Hem müşterileri hem de diğer AWS teknik çözüm mimarlarını eğitmeye olan bağlılığı, bulut bilişim topluluğu içinde işbirliğine dayalı ve bilgi paylaşımlı bir ortamı teşvik ediyor.





Sreedevi Velagala'nın dikkat çekici yolculuğu, sürekli genişleyen bulut bilişim dünyasında yenilikçilik ve mükemmellik ruhunun bir örneğini oluşturuyor. Üretken yapay zekanın potansiyelini keşfetmeye ve bilgi paylaşımı kültürünü geliştirmeye devam eden Sreedevi, şüphesiz bulut mimarisinin geleceğini ve dönüştürücü potansiyelini şekillendiriyor.





Bu hikaye , HackerNoon'un Yazar Olarak Marka Programı kapsamında Jon Stojan Media tarafından dağıtılmıştır . Program hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://business.hackernoon.com/brand-as-author



