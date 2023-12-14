Avrupa Yapay Zeka Yasasıyla Yapay Zeka Yönetişimine Öncülük Ediyor

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Avrupa Birliği (AB), yıllar süren müzakerelerin ardından yapay zeka yönetişim kuralları konusunda geçici bir dönüm noktası anlaşmasına ulaştı. Yüksek riskli yapay zeka sistemleri ve yasaklı uygulamalar da dahil olmak üzere sekiz temel unsura odaklanan Yapay Zeka Yasası, yeniliği teşvik etmek ile vatandaşların haklarını korumak arasında bir denge kurmayı amaçlıyor. Uyumsuzluk cezaları 7,5 milyon £ ile 35 milyon £ arasında değişmektedir. AB kendisini yapay zeka yönetişiminde küresel bir referans noktası olarak konumlandırıyor ve gelecekteki uyarlamalar için esneklik sağlıyor.