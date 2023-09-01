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    Araf Solucanları: Avcı Av Olduğundaile@huffhimself

    Araf Solucanları: Avcı Av Olduğunda

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    Çok uzun; Okumak

    Vincent, yanlış giden genetik deneylerin sonucu olarak "Araf" adı verilen kıyamet sonrası bir Dünya'da yaşıyor. Devasa, genetiği değiştirilmiş kum solucanları Dünya'da dolaşıyor ve kubbelerin altında yaşayan hayatta kalan sakinler için hayatı tehlikeli hale getiriyor. Hikaye, Dünya'nın elit ve zenginlerinin uzaya kaçtığını, buna gücü yetmeyenlerin ise geride kaldığını ima ediyor. Vincent ve Daryl'in ataları kalanlar arasındaydı. Vincent'ın ekibi, solucanların büyük bir hareketine işaret eden sismik aktiviteyi araştırmakla görevlendirildi. Yağmur sırasında yaratıklar yer üstüne çıktıkça solucanları yüzeye çekmek için yağmur sesini taklit eden cihazlar kullanıyorlar. Bir grup solucanı başarılı bir şekilde cezbedip katlettikten sonra, şehirlerine döndüklerinde şehrin başka bir solucan grubunun saldırısına uğradığını görürler. Vincent, yaratıkların inandıkları kadar zeki olmayabileceğini fark eder. Solucanların şehirlerine eşzamanlı saldırısı ve cezbetme cihazlarına tepkisi, bir düzeyde koordinasyon ve stratejik planlama olduğunu gösteriyor. Hikaye, Vincent ve lideri Felix'in başlangıçta düşündüklerinden daha zorlu bir düşmanla karşı karşıya olabileceklerini fark etmeleri ile sona erer.
    featured image - Araf Solucanları: Avcı Av Olduğunda
    media #media #science-fiction #survival
    Michael Huff HackerNoon profile picture

    @huffhimself

    Michael Huff

    Michael Huff is currently retired, so of course, that means he is a real estate agent, a writer and a homesteader. He's been married over forty years and has two sons and four grandchildren, so far.

    Credibility

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    Michael Huff HackerNoon profile picture
    by Michael Huff @huffhimself.Michael Huff is currently retired, so of course, that means he is a real estate agent, a writer and a homesteader. He's been married over forty years and has two sons and four grandchildren, so far.
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