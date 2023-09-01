Araf Solucanları: Avcı Av Olduğunda
Çok uzun; OkumakVincent, yanlış giden genetik deneylerin sonucu olarak "Araf" adı verilen kıyamet sonrası bir Dünya'da yaşıyor. Devasa, genetiği değiştirilmiş kum solucanları Dünya'da dolaşıyor ve kubbelerin altında yaşayan hayatta kalan sakinler için hayatı tehlikeli hale getiriyor.
Hikaye, Dünya'nın elit ve zenginlerinin uzaya kaçtığını, buna gücü yetmeyenlerin ise geride kaldığını ima ediyor. Vincent ve Daryl'in ataları kalanlar arasındaydı.
Vincent'ın ekibi, solucanların büyük bir hareketine işaret eden sismik aktiviteyi araştırmakla görevlendirildi. Yağmur sırasında yaratıklar yer üstüne çıktıkça solucanları yüzeye çekmek için yağmur sesini taklit eden cihazlar kullanıyorlar. Bir grup solucanı başarılı bir şekilde cezbedip katlettikten sonra, şehirlerine döndüklerinde şehrin başka bir solucan grubunun saldırısına uğradığını görürler. Vincent, yaratıkların inandıkları kadar zeki olmayabileceğini fark eder. Solucanların şehirlerine eşzamanlı saldırısı ve cezbetme cihazlarına tepkisi, bir düzeyde koordinasyon ve stratejik planlama olduğunu gösteriyor. Hikaye, Vincent ve lideri Felix'in başlangıçta düşündüklerinden daha zorlu bir düşmanla karşı karşıya olabileceklerini fark etmeleri ile sona erer.