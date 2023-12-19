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    Archway Kullanıcıları Artık Balanced'a Erişim Sağlıyorile@helloicon
    31,553 okumalar

    Archway Kullanıcıları Artık Balanced'a Erişim Sağlıyor

    2023/12/19
    2m
    ile @helloicon 31,553 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    ICON'a özgü merkezi olmayan bir borsa olan Balanced, şu anda Archway'de yayında ve Cosmos ekosistemindeki ilk genişlemesine işaret ediyor. ICON'un xCall hizmeti tarafından kolaylaştırılan bu entegrasyon, Injective ve Avalanche'ı desteklemeye yönelik gelecek planlarıyla Archway ve ICON arasında kesintisiz zincirler arası işlemlere olanak tanıyor. Bu lansman, ICON'un zincirler arası çerçevesinin benimsenmesinde önemli bir adımdır ve Balanced on Archway ile etkileşime geçen ilk kullanıcılara ödüller sunar.
    featured image - Archway Kullanıcıları Artık Balanced'a Erişim Sağlıyor
    web3 #decentralized-exchanges
    ICON HackerNoon profile picture

    @helloicon

    ICON

    Powering cross-chain app development

    Credibility

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