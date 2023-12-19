Archway Kullanıcıları Artık Balanced'a Erişim Sağlıyor
Çok uzun; OkumakICON'a özgü merkezi olmayan bir borsa olan Balanced, şu anda Archway'de yayında ve Cosmos ekosistemindeki ilk genişlemesine işaret ediyor. ICON'un xCall hizmeti tarafından kolaylaştırılan bu entegrasyon, Injective ve Avalanche'ı desteklemeye yönelik gelecek planlarıyla Archway ve ICON arasında kesintisiz zincirler arası işlemlere olanak tanıyor. Bu lansman, ICON'un zincirler arası çerçevesinin benimsenmesinde önemli bir adımdır ve Balanced on Archway ile etkileşime geçen ilk kullanıcılara ödüller sunar.