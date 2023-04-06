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    Apple Tüketicilere: Para Yok mu? Sorun Değil 💸ile@sheharyarkhan
    348 okumalar

    Apple Tüketicilere: Para Yok mu? Sorun Değil 💸

    2023/04/06
    3m
    ile @sheharyarkhan 348 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Apple geçen hafta Afterpay, Affirm ve Klarna gibi rakiplerle rekabet ederek "şimdi al, sonra öde" sektörüne girmek için sürpriz bir duyuru yaptı.
    featured image - Apple Tüketicilere: Para Yok mu? Sorun Değil 💸
    Tim Cook overseeing dozens of people entering Apple stores while holding bags of money via HackerNoon AI Image Generator
    tech-stories #technology #ecommerce #tech #bnpl
    Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

    @sheharyarkhan

    Sheharyar Khan

    HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

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