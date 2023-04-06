Apple Tüketicilere: Para Yok mu? Sorun Değil 💸

Apple şunları yaptı: Geçtiğimiz hafta "şimdi al, sonra öde" sektörüne girerek, COVID-19 salgını sırasında popüler olan Afterpay, Affirm ve Klarna gibi şirketlerle rekabet etti. sürpriz duyuru çok Özetle, bu görünmez bir kredi kartına sahip olmak gibidir: Şimdi bir şey satın alırsınız ve daha sonra ödersiniz; normalde kredi kartı başvurusunda bulunduğunuz gibi, kapsamlı bir özgeçmiş kontrolü alma zahmetine girmenize gerek kalmaz. Öngörülen süre içinde ödeme yaparsanız bu harika! Fazladan ödeme yapmanıza gerek yok. Ancak , bu şirketlerin büyük ölçüde peşinde olduğu, öngörülen süre içinde ödeme (ya da ödeyemeyenler!). tıpkı kredi kartı şirketleri gibi yapmayanlar Apple'ın durumunda, kullanıcılar 50 ila 1.000 ABD Doları tutarındaki Apple Pay Later kredilerine başvurabilir ve daha sonra altı hafta boyunca faizsiz ve ücretsiz olarak ödeme yapmaları gerekir. Garip bir şekilde Apple, kullanıcıların kredilerini bu süre içinde ödeyememesi durumunda ne olacağını veya ne kadar faiz talep edeceğini açıklamadı. Ancak bu olayı öğrenen kullanıcıların korku hikayelerini detaylandıran onlarca makale var. BNPL'nin zor yolu: olmaktan borç tahsildarları tarafından . karanlık taraf kovalandı Alışverişkoliğin Peki ya BNPL şirketlerinin kendisi? Onlar onların yanındayken pandemi sırasında Afterpay gibi şirketler sadece birkaç yıl önce değerleri çift haneli milyarlardı. doruğa ulaşmak yakınlarda değil Apple'ın bir oyun planının olup olmadığı henüz bilinmiyor. Şirket bu haftanın sıralamasında 13. sırada yer aldı. . Teknoloji Şirketi Sıralaması Sam Bankman-Fried Rüşvet Suçlamasında Suçlu Olmadığını İddia Etti 👨⚖️ Rezil kripto kardeşim Sam Bankman-Fried'ı kontrol ettiğimizden bu yana bir süre geçti, ancak sorunları düzelecek gibi görünmüyor. ABD kısa süre önce iflas etmiş olan FTX kripto para borsasının kurucusu ve eski CEO'sunu, hedge fonunun hesaplarını çözmek için Çinli yetkililere 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçladı. Tahmin edilebileceği üzere SBF suçunu kabul etmedi Milyarlarca doları zimmete geçirme ve kampanya yasalarını ihlal etme suçlamalarını içeren davada 2 Ekim'de mahkemeye çıkacak. Ücret 👋 Kamu bilincinde hangi şirketlerin yükselip düştüğünü belirlemek için HackerNoon'un tescilli verilerini internet trendleriyle birleştiren haftalık teknoloji iyiliği koleksiyonu olan HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Haber Özeti'ni okuyorsunuz. Haber bültenini her Salı gelen kutunuza almak için abone olun! buradan Diğer Haberlerde.. 📰 Yazar ve programcılar ChatGPT'nin yükselişine. en çok maruz kalan Sonic the Hedgehog . öldürülmüş . E3 öldü Ah... bilim adamları soyu tükenmiş mamutların etinden elde edilen dev bir köfte. yaratıldı bulur Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'da. Tiktok beklenmedik bir kurtarıcı Ve bu bir sarma! Bu bülteni aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Gelecek hafta görüşürüz. BARIŞ! ☮️ — Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon Aşağıdaki komut istemi kullanılarak Stable Diffusion 2.1 kullanılarak oluşturulan öne çıkan görsel: " Tim Cook, ellerinde para dolu çantalarla Apple mağazalarına giren düzinelerce insanı denetliyor”.