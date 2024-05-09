Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Apple Rekor Geri Alımını Duyurdu: Şirketin Yatırım Fikirleri Tükeniyorile@sergeigorshunov
    6,098 okumalar
    6,098 okumalar

    Apple Rekor Geri Alımını Duyurdu: Şirketin Yatırım Fikirleri Tükeniyor

    ile Sergei Gorshunov2m2024/05/09
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    Geçen hafta Apple tarihteki en büyük geri satın alma programını açıkladı. Apple, 110 milyar dolarlık hissesini geri almayı planlıyor. Şirket için ne anlama geliyor?
    featured image - Apple Rekor Geri Alımını Duyurdu: Şirketin Yatırım Fikirleri Tükeniyor
    corporate meeting Image created by HackerNoon AI Image Generator
    Sergei Gorshunov HackerNoon profile picture
    0-item

    Geçen hafta Apple'ın açıklığa kavuşmuş tarihteki en büyük geri alım programı. Apple, 110 milyar dolarlık hissesini geri almayı planlıyor.


    Bu, Apple'ın kendi hisselerini ilk kez geri satın alması değil. Önceki rekor, Apple'ın 100 milyar dolarlık geri alımı açıkladığı 2018'de kırılmıştı. Hisse geri alımları Apple'ın yatırım stratejisinin bir parçasıdır. Belirli sayılar şunlara göre değişir: çeyrekten çeyreğe ancak Apple zaman içinde düzenli hisse geri alımlarının boyutunu artırıyor.


    mali ikinci çeyrek raporu Apple'ın gelirinin bir önceki yıla göre %4 azaldığını belirtti. Ürün satışlarındaki önemli düşüş, düşüşün temel katalizörü oldu. Hizmet gelirleri ise %14,35 arttı.


    Apple tonlarca nakit üretiyor ve bunu geri satın almalara ve temettülere harcıyor. İkinci çeyrek mali raporu, mülk, tesis ve ekipman edinimi için yapılan ödemelerin, son altı ayda adi hisse senedi geri alımlarından neredeyse 10 kat daha az olduğunu gösterdi. Neden? Apple'ın büyük yatırım fikirleri yok, bu yüzden kendi hisselerini satın almak zorunda.


    Ana faaliyet alanı olan iPhone üretimine yönelik yatırımları artırmanın Apple için pek bir anlamı yok. Ürünün özel statüsüne zarar verme riski olmadan büyüme için neredeyse hiç yer yok, daha ucuz rakipler pazar payı kazanıyor, bu nedenle Apple'ın ürün satışlarından elde ettiği gelirin düştüğünü görmek şaşırtıcı değil. Apple'ın kapalı ekosisteminden yararlanan hizmetler, şirketin hisselerine yönelik yatırım tezinin temelini oluşturuyor. Daha da önemlisi, hizmet gelirlerindeki büyüme 110 milyar dolarlık yatırım gerektirmiyor.


    İlginç bir şekilde Apple, piyasa değeri açısından Bitcoin'in iki katından daha büyük. Bu noktada yatırımcılar, paranın geleceğini temsil eden bir varlıktan ziyade, geliri düşen durgun bir iş için daha fazla ödemeye hazırdır. Finans dünyası muhafazakar. En popüler hisse senetlerinden biri ile dünyanın ana kripto parası arasındaki boşluğun kapatılması biraz zaman alabilir ve bu da makul fiyatlarla bir kripto pozisyonu oluşturmak için mükemmel bir fırsat sağlar.

    Find Top Tech Jobs on HackerNoon

    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Sergei Gorshunov HackerNoon profile picture
    Sergei Gorshunov@sergeigorshunov
    CEO @ Bitbanker
    Read my stories

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgtech-companies #apple #apple-fiscal-q2-earnings #apple-share-buyback #apple-investment #should-i-invest-in-apple #investing-in-big-tech #buying-big-tech-shares #hackernoon-top-story

    Languages

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-hiहिंदीhackernoon-ruРусскийhackernoon-ja日本語hackernoon-frFrançaishackernoon-zh中国人hackernoon-deDeutschhackernoon-viTiếng Việthackernoon-bnবাংলাhackernoon-ptPortuguêshackernoon-trTürkçehackernoon-ko한국인hackernoon-esEspañol

    BU YAZI...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Gözlerinizi Kapatın ve Teknolojinin Geleceğini Hayal Edin: Cihazların Senfonisi
    by geekonrecord
    Jan 01, 1970
    #future-of-tech
    Article Thumbnail
    İş Akışınızı 10 Kat Nasıl İyileştirirsiniz: 17 Temel Uygulama
    by madzadev
    Jan 01, 1970
    #web-development
    Article Thumbnail
    Floki'den Valhalla Hindistan'ın Sri Lanka Turuna Yardımcı Sponsor Olarak Katıldı
    by chainwire
    Jan 01, 1970
    #web3
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas