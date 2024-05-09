Apple Rekor Geri Alımını Duyurdu: Şirketin Yatırım Fikirleri Tükeniyor

Geçen hafta Apple'ın açıklığa kavuşmuş tarihteki en büyük geri alım programı. Apple, 110 milyar dolarlık hissesini geri almayı planlıyor.





Bu, Apple'ın kendi hisselerini ilk kez geri satın alması değil. Önceki rekor, Apple'ın 100 milyar dolarlık geri alımı açıkladığı 2018'de kırılmıştı. Hisse geri alımları Apple'ın yatırım stratejisinin bir parçasıdır. Belirli sayılar şunlara göre değişir: çeyrekten çeyreğe ancak Apple zaman içinde düzenli hisse geri alımlarının boyutunu artırıyor.





mali ikinci çeyrek raporu Apple'ın gelirinin bir önceki yıla göre %4 azaldığını belirtti. Ürün satışlarındaki önemli düşüş, düşüşün temel katalizörü oldu. Hizmet gelirleri ise %14,35 arttı.





Apple tonlarca nakit üretiyor ve bunu geri satın almalara ve temettülere harcıyor. İkinci çeyrek mali raporu, mülk, tesis ve ekipman edinimi için yapılan ödemelerin, son altı ayda adi hisse senedi geri alımlarından neredeyse 10 kat daha az olduğunu gösterdi. Neden? Apple'ın büyük yatırım fikirleri yok, bu yüzden kendi hisselerini satın almak zorunda.





Ana faaliyet alanı olan iPhone üretimine yönelik yatırımları artırmanın Apple için pek bir anlamı yok. Ürünün özel statüsüne zarar verme riski olmadan büyüme için neredeyse hiç yer yok, daha ucuz rakipler pazar payı kazanıyor, bu nedenle Apple'ın ürün satışlarından elde ettiği gelirin düştüğünü görmek şaşırtıcı değil. Apple'ın kapalı ekosisteminden yararlanan hizmetler, şirketin hisselerine yönelik yatırım tezinin temelini oluşturuyor. Daha da önemlisi, hizmet gelirlerindeki büyüme 110 milyar dolarlık yatırım gerektirmiyor.





İlginç bir şekilde Apple, piyasa değeri açısından Bitcoin'in iki katından daha büyük. Bu noktada yatırımcılar, paranın geleceğini temsil eden bir varlıktan ziyade, geliri düşen durgun bir iş için daha fazla ödemeye hazırdır. Finans dünyası muhafazakar. En popüler hisse senetlerinden biri ile dünyanın ana kripto parası arasındaki boşluğun kapatılması biraz zaman alabilir ve bu da makul fiyatlarla bir kripto pozisyonu oluşturmak için mükemmel bir fırsat sağlar.