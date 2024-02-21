Apple Müşterileri Vision Pro'yu Hızla Geri Dönüyor

Apple Vision Pro'nun ilk incelemeleri hayal kırıklığı yaratıyor gibi görünüyor. Hiç şüphesiz, gerçek dünya deneyimlerini sanal gerçeklikle birleştiren çığır açıcı bir teknolojiden bahsediyoruz.





Ancak Apple'ın başlangıçtaki başarısı, müşterilerin yaklaşık 3.500 dolara satılan pahalı ürünü iade etmesi nedeniyle ortalamanın üzerindeki geri dönüş oranı nedeniyle gölgelendi. Geri dönüşler normal olsa da, kendini adamış müşterilerin yüksek düzeyde geri dönüşler görmesi pek normal değildir.





Başlıca şikayetlerden bazıları kulaklığın çok ağır ve hantal olmasıydı. Ön ekran ağırdır ve kafa bandı, başın arkasına ağırlık katar.





İnsanlar ürünü kullandıktan sonra göz yorgunluğundan şikayetçi oldu ve bazı müşteriler sınırlı ve çarpık görüşten dolayı hayal kırıklığına uğradı.





Diğerleri sınırlı sayıda uygulamanın yanı sıra sınırlı işlevselliğe de dikkat çekti. Kullanıcılar bir ürünün ilk versiyonunda daha hoşgörülü olma eğilimindeyken, Apple Vision Pro'nun fiyatı belki de bu affedici tavrın bir kısmını azaltabilir. Bu para karşılığında insanlar hayal kırıklığına uğramaktan çok memnun olmayı bekliyorlar.





Apple Vision Pro'yu takmak, kullanıcıların esasen kendilerini çevreden soyutlamaları anlamına geliyor. Çevrenizde birden fazla kullanıcı olmadığı sürece, kendinizi diğerlerinden izole etme niyetinde olmadığınız sürece onu takmanın neredeyse hiçbir anlamı yok. Temelde biraz anti-sosyal bir cihaz .





Kulaklıklı mikrofon setini film için kullanmak, ağır olması ve gözleri yorması nedeniyle yorucudur. Bunu iş için kullanmak, normal bir klavye, fare ve ekranla çalışmak daha kolay olduğundan daha az kullanışlıdır .





Peki neyin değişmesi gerekiyor?





Öncelikle Apple'ın, belki daha hafif malzemeler kullanarak kulaklığı daha hafif hale getirmenin bir yolunu bulması gerekiyor. İkincisi, Apple'ın daha iyi uygulamalar ve daha fazla işlevsellik eklemesi gerekecek. Kullanıcılar gecikmeden şikayetçi ve bunun düzeltilmesi gerekiyor. Üçüncüsü, sanal gerçeklik deneyimini görüntülerken kullanıcılara daha geniş bir çalışma alanı sunarak görüş çizgisi ve kapsamının iyileştirilmesi gerekiyor. Dördüncüsü, daha düşük bir fiyat noktası, kullanıcıları daha bağışlayıcı olmaya teşvik edebilir ve şirketin şu anda deneyimlediği getiri oranını azaltabilir. Daha düşük bir fiyat noktası aynı zamanda daha fazla insanın bunu karşılayabileceği anlamına da gelebilir. Bu da daha fazla kullanıcı anlamına gelebilir, izolasyon ve anti-sosyal faktörün azalması anlamına gelebilir. Ne kadar çok kullanıcı olursa o kadar iyi. Altıncısı, insanların göz yorgunluğu yaşamaması için Apple'ın görselleri düzeltmesi gerekiyor. Belki uygulamaların ve pencerelerin göründüğü açıdır, belki de renkler ve parlaklıktan kaynaklanmaktadır. Bu alanda daha fazla deney ve test yapılması bu sorunları çözebilir.





Genel olarak Apple'ın kazanan bir ürünü var. Müşteriler büyük ölçüde büyülendi, memnun kaldı ve harika değerlendirmeler yaptı. Ancak, her yeni ve çığır açan teknoloji gibi, tuhaflıkları ortadan kaldırmak ve onu daha işlevsel ve kullanışlı hale getirmek için fazladan birkaç deneme yapmak gerekir.

Hiç şüphe yok ki teknoloji neredeyse orada ve daha fazla yetenek eklendikçe, Apple Vision Pro'nun gerçekliğin ötesinde bir deneyim arayan insanlara yeni dünyalar açan en iyi ürün olarak altın çağını görmesi muhtemeldir.