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    Apple Yeni Kulaklıkla Metaevrene Bahis Yapıyor 🤖ile@sheharyarkhan
    486 okumalar

    Apple Yeni Kulaklıkla Metaevrene Bahis Yapıyor 🤖

    2023/06/08
    3m
    ile @sheharyarkhan 486 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    "Vision Pro" olarak adlandırılan Cupertino, California merkezli şirket, müşterileri metaevrene çekme umuduyla bu kötü çocukları piyasadaki bir sonraki en pahalı kulaklığın (Meta's Quest Pro) 3 katı fiyatına satmayı planlıyor. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen Apple, ürününün daha hafif olduğunu ve gözlüklerin içindeki içeriği gözlerinizle kontrol edebilme gibi onu rakiplerinden ayıran işlevselliklerle birlikte geldiğini iddia ederek ürününü farklılaştırıyor.
    featured image - Apple Yeni Kulaklıkla Metaevrene Bahis Yapıyor 🤖
    Apple Bets on the Metaverse With New Headset via HackerNoon AI Image Generator
    tech-stories #technology #tech #apple #metaverse
    Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

    @sheharyarkhan

    Sheharyar Khan

    HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

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