Apple Yeni Kulaklıkla Metaevrene Bahis Yapıyor 🤖
Çok uzun; Okumak"Vision Pro" olarak adlandırılan Cupertino, California merkezli şirket, müşterileri metaevrene çekme umuduyla bu kötü çocukları piyasadaki bir sonraki en pahalı kulaklığın (Meta's Quest Pro) 3 katı fiyatına satmayı planlıyor. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen Apple, ürününün daha hafif olduğunu ve gözlüklerin içindeki içeriği gözlerinizle kontrol edebilme gibi onu rakiplerinden ayıran işlevselliklerle birlikte geldiğini iddia ederek ürününü farklılaştırıyor.