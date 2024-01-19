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    Andrey Sheverdin: 'Her Genç Engelsiz Öğrenme Fırsatına Sahip Olmalı'ile@jonstojanmedia

    Andrey Sheverdin: 'Her Genç Engelsiz Öğrenme Fırsatına Sahip Olmalı'

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    Çok uzun; Okumak

    Andrey Sheverdin'in "Telefonda Sürüş Okulu" uygulaması, sürücü eğitimini dünya çapında yeniden şekillendiriyor. Uygulama, geleneksel yöntemlerin dışına çıkmaktan ABD'ye genişlemeye kadar kapsayıcı öğrenmeye öncülük ediyor. Yapay zeka, çok dilli destek ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle Sheverdin, sürücü eğitiminde devrim yaratmayı hedefliyor. Uygulamanın ABD'de yakında piyasaya sürülmesi, uyarlanabilirlik, kapsayıcılık ve yerel sürücü okullarıyla işbirliğine odaklanarak sürücü eğitimine yeni bir yaklaşım getiriyor. Sheverdin'in yolculuğu, kaliteli sürücü eğitimini evrensel olarak erişilebilir hale getirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.
    featured image - Andrey Sheverdin: 'Her Genç Engelsiz Öğrenme Fırsatına Sahip Olmalı'
    society #edtech #driver-training
    Jon Stojan Media HackerNoon profile picture

    @jonstojanmedia

    Jon Stojan Media

    Jon Stojan is a professional writer based in Wisconsin committed to delivering diverse and exceptional content.

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    by Jon Stojan Media @jonstojanmedia.Jon Stojan is a professional writer based in Wisconsin committed to delivering diverse and exceptional content.
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