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    Amazon'un Finansal Geleceği: Genişleme Planları, AWS'den Yararlanma ve Müşteri Bağlılığına Yatırımile@swastikaushik
    817 okumalar

    Amazon'un Finansal Geleceği: Genişleme Planları, AWS'den Yararlanma ve Müşteri Bağlılığına Yatırım

    2023/02/04
    4m
    ile @swastikaushik 817 okumalar
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    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Amazon 2022'nin dördüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve sonuçlar karışık. Bir yandan şirketin geliri, bulut bilgi işlem birimi AWS'deki satışlar ve Amazon Prime sadakat programının başarısıyla artan beklentileri aştı. Ancak şirketin genel büyümesi beklenenden daha yavaş oldu ve bu, halka açık bir şirket olarak yaklaşık 25 yıllık tarihindeki en yavaş büyümeye işaret ediyor. Buna rağmen Amazon, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve gelecekteki büyümeyi desteklemek için otomasyon ve teknolojiye yatırım yapmaya odaklanmaya devam ediyor. Otomatik robotların Amazon'un tedarik zincirine ve sipariş karşılama merkezlerine entegrasyonu, iş kaybı ve işsizlik konusundaki endişeleri artırdı ancak şirket, bunun sonuçta yeni iş fırsatlarına ve ekonomik büyümeye yol açacağına inanıyor. Amazon gelişmeye devam ettikçe, şirketin eylemlerinin etik sonuçlarını dikkate alması ve daha otomatikleştirilmiş bir geleceğe geçerken etkilenen çalışanları desteklemenin yollarını bulması önemli olacaktır.
    featured image - Amazon'un Finansal Geleceği: Genişleme Planları, AWS'den Yararlanma ve Müşteri Bağlılığına Yatırım
    Amazon via HackerNoon AI Image Generator
    tech-companies #amazon #amazon-web-services
    Swasti Kaushik HackerNoon profile picture

    @swastikaushik

    Swasti Kaushik

    Tech Journalist

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