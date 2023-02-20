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    Akıllı Sözleşmelerde Tamsayı Bölme Hatası Nasıl Atlanır?ile@dansierrasam79
    1,167 okumalar

    Akıllı Sözleşmelerde Tamsayı Bölme Hatası Nasıl Atlanır?

    2023/02/20
    6m
    ile @dansierrasam79 1,167 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Python veya Java öğrenmeye başladığınızda float veri türünü kullanacaksınız. Solidity'de imzalı veya imzasız tamsayı tipindeki sayıları kullanıyor olacaksınız. Solidity floatData tipini desteklemediğinden elde ettiğiniz sonuç aynı olmayacaktır.
    featured image - Akıllı Sözleşmelerde Tamsayı Bölme Hatası Nasıl Atlanır?
    web3 #web3 #web3-development #solidity
    Daniel Chakraborty HackerNoon profile picture

    @dansierrasam79

    Daniel Chakraborty

    Loves emerging tech, languages such as Python, JavaScript, Solidity & Haskell. Writes about Web3. Works at Lumos Labs.

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