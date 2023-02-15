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    Sınırsız Optimizasyon Gücü Varoluşsal Riske Yol Açtığı İçin Yapay Zekalar Tehlikeli Olacakile@ted-wade
    1,214 okumalar

    Sınırsız Optimizasyon Gücü Varoluşsal Riske Yol Açtığı İçin Yapay Zekalar Tehlikeli Olacak

    2023/02/15
    15m
    ile @ted-wade 1,214 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Medeniyeti dönüştürme yeteneğine sahip yapay zekaların bizimki gibi zihinleri olmayacak. Duyguları veya güdüleri olmayacak, yalnızca hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için benzeri görülmemiş yetenekleri olacak. Şu ana kadar, en azından insanlığın kendi geleceği üzerindeki kontrolünü askıya alacak ya da en kötü ihtimalle bizi tamamen yok edecek hedeflere sınırsız bir şekilde ulaşmalarını engellemenin bir yolunu bulamadık.
    featured image - Sınırsız Optimizasyon Gücü Varoluşsal Riske Yol Açtığı İçin Yapay Zekalar Tehlikeli Olacak
    machine-learning #artificial-intelligence #ai
    Ted Wade HackerNoon profile picture

    @ted-wade

    Ted Wade

    Did medical knowledge engineering/search/expert systems. Now: sentience limits & artifacts

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