Sınırsız Optimizasyon Gücü Varoluşsal Riske Yol Açtığı İçin Yapay Zekalar Tehlikeli Olacak
Çok uzun; OkumakMedeniyeti dönüştürme yeteneğine sahip yapay zekaların bizimki gibi zihinleri olmayacak. Duyguları veya güdüleri olmayacak, yalnızca hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için benzeri görülmemiş yetenekleri olacak. Şu ana kadar, en azından insanlığın kendi geleceği üzerindeki kontrolünü askıya alacak ya da en kötü ihtimalle bizi tamamen yok edecek hedeflere sınırsız bir şekilde ulaşmalarını engellemenin bir yolunu bulamadık.