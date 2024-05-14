ABD, Yapay Zeka Yönetişimi ve Güveni Konusunda Küresel Çabalara Öncülük Ediyor, Uluslararası Davranış Kurallarını Açıklıyor

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Siber Uzay ve Dijital Politika Stratejisinin herhangi bir bölümüne buradan geçebilirsiniz. Bu bölüm 38/19.

Çaba Hattı 2: Kritik ve Gelişen Teknolojiler için Ortak Güven Anlayışını, Birlikte Çalışabilir Standartları, Paylaşılan Değerleri ve Yönetişim İlkelerini Teşvik Edin

Dijital dayanışmanın en acil zorluklarından biri yapay zeka gibi kritik ve yeni ortaya çıkan teknolojilerin yönetilmesine yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmektir. Yeniliğin hızı, rekabetin boyutu ve değerlerimiz, güvenliğimiz ve refahımız açısından riskler, uyumlu bir eylem gerektirmektedir. Yapay zeka teknolojileri sayesinde, dijital ekonominin diğer kısımlarında ortak ilkeler ve birlikte çalışabilir düzenleyici yaklaşımlar geliştirme yeteneğimizi sıklıkla yavaşlatan zaman veya dar çıkarların peşinde koşma lüksüne sahip olmayacağız.





Yapay zekanın geliştirilmesi, konuşlandırılması ve kullanımına ilişkin ortak değerlerin ve yönetişim ilkelerinin şekillendirilmesi, Amerikan dijital diplomasisinde giderek daha merkezi hale geliyor. Amerika Birleşik Devletleri, G7, Yapay Zeka Küresel Ortaklığı, Avrupa Konseyi, OECD, BM, UNESCO ve diğer forumlardaki tartışmalara müttefikleri, ortakları, özel sektörü, sivil toplumu, teknik topluluğu ve diğer paydaşları dahil ediyor. Yapay zekanın risklerini yönetin ve faydalarının geniş çapta dağıtılmasını sağlayın. Ayrıca gelişmiş yapay zeka teknolojisi sistemlerini ölçmek, değerlendirmek ve doğrulamak için gerekli bilimsel araştırma ve altyapıya yatırım yapmak üzere birlikte çalışmamız gerekecek.





Temmuz 2023'te Başkan Biden, önde gelen yedi yapay zeka şirketinin yapay zeka teknolojisinin güvenli, emniyetli ve şeffaf gelişimini ilerletmeye yönelik gönüllü taahhütlerini duyurdu. Eylül ayında taahhütlere sekiz şirket daha (biri yabancı merkezli şirket dahil) imza attı. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'nın öncülüğünde üretken yapay zeka ile mücadele etmek için G7 Hiroşima Yapay Zeka süreci aracılığıyla gönüllü taahhütleri uluslararası hale getirdi ve genişletti; liderler Ekim 2023'te Gelişmiş Yapay Zeka Sistemleri Geliştiren Kuruluşlar için Uluslararası Davranış Kuralları yayınladı. Davranış Kurallarını G7 üyesi ülkeler dışında daha fazla ülke ve şirket tarafından benimsenmektedir.





Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi'ndeki diğer yirmi yedi ülkeye katıldı ve öncü yapay zeka teknolojisini geliştiren aktörlerin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini teşvik eden Bletchley Deklarasyonu'nu imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ayrıca, ilgili Yapay Zeka Güvenliği Enstitüleri arasında, Yapay Zeka güvenliğinin bilimsel temelleri konusunda küresel bir fikir birliğine doğru ilk adım olarak Yapay Zeka risklerini ölçme, değerlendirme ve ele alma bilimini ilerleten bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu çabalar, ulusal hükümetlerin rolünün ana hatlarını çiziyor, uluslararası işbirliğini teşvik ediyor ve emniyetli, emniyetli ve güvenilir yapay zeka teknolojisinin tanıtılmasına yönelik teknik açıdan katı yönergeler sağlayarak yeniliği teşvik ediyor. Aynı zamanda USAID ve diğer bazı uluslararası kalkınma bağışçıları, Afrika'daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki düşük ve orta gelirli ülkelerde güvenli, güvenli ve güvenilir yapay zeka gelişimini teşvik etmek için bir ortaklığa girdi.









Ekim 2023'te Başkan Biden, Yapay Zekanın Güvenli, Emniyetli ve Güvenilir Geliştirilmesi ve Kullanımına ilişkin bir Yönetici Kararnamesi yayınladı. Bu Karar, yapay zeka emniyeti ve güvenliği için yeni standartlar geliştirmeye yönelik bir süreç oluşturmakta ve vatandaşların mahremiyetini korumayı, yenilikçiliği ve rekabeti teşvik etmeyi, eşitlik ve insan haklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Emir, Dışişleri Bakanlığı'na yapay zekâ konularında ABD'nin yurtdışındaki liderliğini güçlendirmekle görevlendirdi. Dışişleri Bakanlığı ve USAID, Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde, yapay zekanın faydalarından yararlanmak ve risklerini yönetmek için Küresel Kalkınma Başucu Kitabı'nda bir yapay zeka oluşturma çabasına öncülük ediyor. İlgili olarak, Dışişleri Bakanlığı sentetik içeriğin tespit edilmesi, doğrulanması ve etiketlenmesi konusunda kurumlar arası bir görev gücüne liderlik etmeyi planlıyor; bu görev gücü, bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı ve hem gerçek hükümet tarafından üretilen içeriği etiketleme hem de sentetik içeriği tespit etme yönündeki küresel taahhütleri harekete geçirmeyi amaçlıyor. Buna ek olarak, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ile birlikte çalışan Dışişleri Bakanlığı, yapay zekanın kritik altyapı sistemlerine dahil edilmesinden veya kötü niyetli kullanımından kaynaklanan potansiyel kritik altyapı kesintilerinin önlenmesine, müdahale edilmesine ve bu kesintilerin giderilmesine yardımcı olmak için uluslararası ortaklarla işbirliği yapıyor. Bu sistemlere karşı yapay zeka. Dışişleri Bakanlığı ve USAID ayrıca yapay zeka için bir insan hakları risk yönetimi çerçevesi ve küresel bir risk yönetimi geliştirmek amacıyla Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve Enerji Bakanlığı da dahil olmak üzere kurumlar arası ortaklarla birlikte çalışıyor. Yapay zeka araştırma gündemi.





Dışişleri Bakanlığı ayrıca Yapay Zeka ve Özerkliğin Sorumlu Askeri Kullanımına İlişkin Siyasi Bildirge'ye geniş tabanlı destek oluşturmaya çalışıyor. ABD'nin desteklemeye devam edeceği Bazı Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi (CCW) çerçevesinde Cenevre'de devam eden önemli tartışmalar olsa da, bu tartışmaların kapsamı yapay zekanın yalnızca olası bir askeri kullanımını, yani otonom silah sistemlerini kapsıyor. Siyasi Bildirge, yapay zeka teknolojilerinin tüm askeri uygulamalarını kapsayan ilkeleri ve en iyi uygulamaları ifade etmeye yönelik ilk çabadır.









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Bu yazı ilk olarak 6 Mayıs 2024'teABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı.



