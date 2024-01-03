Yapay Zeka ile İlgili Giriş Seviyesi Rolleri %128 Daha Yüksek Maaşlar Sunuyor
Çok uzun; OkumakYapay zeka ile ilgili işler diğer mesleklere göre %78 daha yüksek maaş sunuyor. Yapay zeka sayesinde teknoloji işleri ile diğer roller arasındaki ücret farkı %36 arttı. 2024 yılında bilgisayar bilimleri sektöründe potansiyel olarak 131.000 yapay zeka ile ilgili iş bulunacak. CEO'lar yapay zekanın işyerindeki potansiyelinin farkında. Ankete katılan 1.325 kişinin %70'i üretken yapay zekaya yoğun yatırım yaptıklarını söylüyor.