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    Yapay Zeka ile İlgili Giriş Seviyesi Rolleri %128 Daha Yüksek Maaşlar Sunuyorile@amply
    387 okumalar

    Yapay Zeka ile İlgili Giriş Seviyesi Rolleri %128 Daha Yüksek Maaşlar Sunuyor

    2024/01/03
    3m
    ile @amply 387 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Yapay zeka ile ilgili işler diğer mesleklere göre %78 daha yüksek maaş sunuyor. Yapay zeka sayesinde teknoloji işleri ile diğer roller arasındaki ücret farkı %36 arttı. 2024 yılında bilgisayar bilimleri sektöründe potansiyel olarak 131.000 yapay zeka ile ilgili iş bulunacak. CEO'lar yapay zekanın işyerindeki potansiyelinin farkında. Ankete katılan 1.325 kişinin %70'i üretken yapay zekaya yoğun yatırım yaptıklarını söylüyor.
    featured image - Yapay Zeka ile İlgili Giriş Seviyesi Rolleri %128 Daha Yüksek Maaşlar Sunuyor
    machine-learning #ai-jobs #ai-jobs-in-2024 #ai
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    @amply

    Amply

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