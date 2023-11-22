Yapay Zeka İşbirliğine Dayalı Oyun Dünyalarının Geleceği mi?
Çok uzun; OkumakYapay Zekadaki son gelişmeler, oyunlar için, özellikle NPC'lerle, işbirlikçi dünya inşasının geleceğini etkileyebilir. Büyük Dil Modelleri (LLM'ler), her NPC, oyuncunun yolculuğu ilerledikçe genişleyen ve gelişen farklı bir kişilik geliştirebildiğinden, benzeri görülmemiş düzeyde bir sürükleyicilik vaat ediyor. Oynanamayan karakterler, kahramanları veya kötü adamları, müttefikleri veya düşmanları, onların ahlaki pusulalarını ve her oyuncunun kişiselleştirilmiş etkisiyle tanımlanan kişisel eğrilerini temsil edebilir.