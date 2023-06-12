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    Yapay Zekaya Karşı Telif Hakkı Savaşı: Kapalı ve Açık Kaynak Yapay Zekaile@futuristiclawyer
    706 okumalar

    Yapay Zekaya Karşı Telif Hakkı Savaşı: Kapalı ve Açık Kaynak Yapay Zeka

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    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Birleşik Krallık merkezli avukat Chris Mammen, Vice ile yapay zeka tarafından üretilen müzik hakkında yakın zamanda yapılan bir röportajda yasanın yavaş hareket ettiğini ve analoji yoluyla geliştiğini açıklıyor. "Yeni bir şey ortaya çıkıyor ve bunun neye benzediğini buluyoruz ve sonra bu yavaş yavaş yerleşik bir yasa haline geliyor". Üretken yapay zeka (metin, resim, müzik veya video gibi yaratıcı çıktılar üretebilen yapay zeka modelleri) ile şu anda karşı karşıya olduğumuz sorun, analojiler bulmanın zorluğudur. Başka bir deyişle, üretken yapay zekayı zaten bildiğimiz ve anladığımız bir şeyle ilişkilendirmek. Temel teknoloji o kadar karmaşık ki kavramsal düzeyde nasıl çalıştığını ve nasıl düzenlenmesi gerektiğini anlamak ciddi bir zihin genişletmeyi gerektiriyor.

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    machine-learning #ai #copyright #open-source #chatgpt
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    @futuristiclawyer

    Futuristic Lawyer

    Legal background, interested in business and tech. www.futuristiclawyer.com

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