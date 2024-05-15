ABD Şampiyonları BM'de Eylem Odaklı Siber Normlar Uygulaması

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Siber Uzay ve Dijital Politika Stratejisinin herhangi bir bölümüne buradan geçebilirsiniz. Bu bölüm 38/26.

Çaba Hattı 1: BM'de Normların Uygulanmasına Odaklanan Eylem Odaklı Tartışmaların Takip Edilmesi

Neredeyse yirmi beş yıl boyunca ve önceki dört yönetim boyunca sürdürülen katılım, BM Genel Kurulu'nun tüm üyeleri tarafından defalarca desteklenen, siber uzayda sorumlu devlet davranışına ilişkin bir çerçeve ortaya çıkardı; bu, uluslararası hukukun devletlerin bilgi ve iletişim kullanımına uygulanabilirliğini doğruluyor. teknolojileri, barış zamanında sorumlu devlet davranışına ilişkin gönüllü normlara bağlılığı onaylar ve siber olaylardan kaynaklanan çatışma riskinin azaltılmasına yardımcı olacak pratik güven artırıcı önlemler önerir. Çerçeve, devletlerin uygun şekilde davrandığı, istenmeyen gerilimin tırmanma riskini yönettiği, kötü aktörleri sorumsuz faaliyetlerden sorumlu tuttuğu ve önemli siber olaylara müdahale etmek ve bu olaylardan kurtulmak için birlikte çalıştığı bir siber uzaya yönelik vizyonumuzun temelini oluşturuyor. Ancak bu normların uygulanması, bunların etkinliği açısından kritik öneme sahiptir.





Çerçevenin temel unsurlarını uygulamak ve tüm devletlerin siber bağlantılı tehditleri yönetme kapasitesini geliştirmek için üye devletlerin ve kurumların birlikte nasıl çalışabileceğine odaklanan BM'de daha eylem odaklı tartışmalar sürdüreceğiz. Gelişen bu tartışmaya uyum sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri ve ortakları, BM'de uluslararası güvenlikle ilgili siber konularda diyalog için gelecekte kalıcı bir mekanizma olarak daha eylem odaklı bir forum, bir Eylem Programı (POA) önerdiler. Üye devletlerin zaman içinde yönünü belirlemesiyle gelecekteki tehditlere yanıt verecek kadar esnek olacak şekilde tasarlanan POA, aynı zamanda sivil toplumun, özel sektörün ve diğer devlet dışı paydaşların görüşlerini de içerecek.





Siber uzayda sorumlu devlet davranışını geliştirmenin bir parçası olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve ortaklarımız aynı zamanda bölgesel güvenlikte ve Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Amerikan Devletleri Teşkilatı ve ASEAN Bölgesel Forumu gibi diğer forumlarda birlikte çalışmaya devam edeceklerdir. Siber güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.













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Bu yazı ilk olarak 6 Mayıs 2024'teABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı.



