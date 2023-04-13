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    EU, ChatGPT'de Karma 🇪🇺ile@sheharyarkhan
    749 okumalar

    EU, ChatGPT'de Karma 🇪🇺

    2023/04/13
    2m
    ile @sheharyarkhan 749 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Bir yanda Kıbrıs gibi ChatGPT destekli robotlar üreten ülkeler varken, diğer yanda İtalya gibi aracı tamamen yasaklayan devletler var ve Almanya'nın da aynı şeyi yapması bekleniyor.
    featured image - EU, ChatGPT'de Karma 🇪🇺
    European Parliament discussing chatgpt via HackerNoon AI Image Generator
    machine-learning #artificial-intelligence #ai
    Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

    @sheharyarkhan

    Sheharyar Khan

    HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

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