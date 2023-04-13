EU, ChatGPT'de Karma 🇪🇺

Konu ChatGPT'ye gelince AB'nin durumu biraz karışık, ancak bu sizin düşündüğünüz nedenlerden dolayı olmayabilir. Tüm dünya kucaklaşırken -destekli OpenAI harikası ChatGPT ile Avrupa'daki hükümetlerin tamamen farklı bir fikri var. Microsoft Bir yanda Kıbrıs gibi ülkeler var ChatGPT destekli robotlar, diğer yanda ise İtalya gibi devletler var. araç doğrudan Almanya ile davayı takip etmek. yaratmak yasaklandı beklenen Ancak yasağın aracın kendisiyle hiçbir ilgisi yok. Çoğunlukla hükümetler OpenAI'nin verileri nasıl işlediğiyle ilgileniyor ve İtalya, OpenAI süreçlerinin, kullanıcıların gizliliğine sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektiren bir yasa olan AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliğini ihlal ettiğine inanıyor. Bununla birlikte, OpenAI zaten Devletin endişelerini gidermek ve orada yaşayan milyonlara erişimi yeniden başlatmak için İtalya ile birlikte. görüşmelerde Bu arada Asya'da OpenAI CEO'su Sam Altman, ülkenin Başbakanı Fumio Kishida ile yaptığı toplantının ardından Japonya'da bir ofis açmayı düşünüyor. Ancak komşu Çin'in ChatGPT'ye erişimi hâlâ yok; ancak bu durum meraklı vatandaşların kısıtlamaları aşıp kendi kısıtlamalarını yapmalarını engellemedi. . taklitçi versiyonlar Microsoft bu haftanın sıralamasında 25. sırada yer aldı . Teknoloji Şirketi Sıralaması Binance İçin Kötü Bir Hafta 🪙 Geçtiğimiz hafta çifte kötü haberle karşılaştık. Birincisi, bazı müşterilerini yanlış etiketlemesi nedeniyle Avustralya'da soruşturma altına alındı, bu da bir kararla sonuçlandı. türev işi. Binance kapalı İkincisi, kripto dostu Signature Bank'ın çöküşüyle birlikte şirket, müşterilerin parasını nereye saklayacağı konusunda zor durumda kaldı, Reuters . raporlar Binance bu hafta 26. sırada yer aldı. 👋 Kamu bilincinde hangi şirketlerin yükselip düştüğünü belirlemek için HackerNoon'un tescilli verilerini internet trendleriyle birleştiren haftalık teknoloji iyiliği koleksiyonu olan HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Haber Özeti'ni okuyorsunuz. Haber bültenini her Salı gelen kutunuza almak için abone olun! buradan Diğer Haberlerde.. 📰 Yapay zeka görevleri reddetmeli mi? A Birleşik Krallık'tan gelen bir cevap olabilir. yeni anket Özel bir rapora göre Tesla çalışanları, müşteri arabalarının kaydettiği hassas görüntüleri birbirleriyle paylaştı. Şirket sonuç olarak dava açıldı. vurmak Hindistan'daki ilk mağazası. Şirket bu haftanın sıralamasında 14. sırada yer aldı. . Elma başlatıldı Teknoloji Şirketi Sıralaması Dogecoin oldu ile ilgili sınırlı bir süre için de olsa. Twitter bu hafta 67. sırada yer aldı. resmi sembol heyecan Neyse bu çok uzun sürmedi. Meta, yayınlandıktan kısa bir süre sonra , bir görüntüdeki herhangi bir nesneyi tanımlayıp "kesip çıkarabilen" SAM adı verilen yeni bir yapay zeka modelini yayınladı. Buna bir bak . Meta bu hafta 88. sırada yer aldı. LLaMA Burada Ve bu bir sarma! Bu bülteni aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Gelecek hafta görüşürüz. BARIŞ! ☮️ — Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon