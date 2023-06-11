40 Yaş Altı 40, İspanya'nın Startup Ekonomisini Güçlendiriyor
Çok uzun; Okumakİspanya son on yılda girişimcilikte inanılmaz bir artış yaşadı. Madrid ve Barselona zaten gelişen startup ekosistemlerine ev sahipliği yapıyor. Valensiya, Malaga ve Bilbao, İspanya'nın startup kurucuları için geçerli bir seçim olarak itibar kazanıyor. Bu yıllardaki ilerleme ve hızlı büyüme aynı zamanda yatırımcıların da dikkatini çekmesine yardımcı oldu; İspanyol startup'lar yalnızca 2022'de rekor kıran bir yatırım [5,5 milyar Euro'luk yatırım] çekti.