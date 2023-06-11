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    40 Yaş Altı 40, İspanya'nın Startup Ekonomisini Güçlendiriyorile@novobrief
    1,507 okumalar

    40 Yaş Altı 40, İspanya'nın Startup Ekonomisini Güçlendiriyor

    2023/06/11
    28m
    ile @novobrief 1,507 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    İspanya son on yılda girişimcilikte inanılmaz bir artış yaşadı. Madrid ve Barselona zaten gelişen startup ekosistemlerine ev sahipliği yapıyor. Valensiya, Malaga ve Bilbao, İspanya'nın startup kurucuları için geçerli bir seçim olarak itibar kazanıyor. Bu yıllardaki ilerleme ve hızlı büyüme aynı zamanda yatırımcıların da dikkatini çekmesine yardımcı oldu; İspanyol startup'lar yalnızca 2022'de rekor kıran bir yatırım [5,5 milyar Euro'luk yatırım] çekti.
    featured image - 40 Yaş Altı 40, İspanya'nın Startup Ekonomisini Güçlendiriyor
    tech-stories #entrepreneurs #top #leaders #spain
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    Novobrief is the leading English-language news publication covering the Spanish startup ecosystem.

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