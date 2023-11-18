30 Yıl, 30 Ders: Yaşamın Bilgeliğine Yolculuk

Bu tür listelerden sık sık utanıyorum ama burada bir tane yazıyorum. Utanıyorum çünkü insanlık aynı ilkelerin doğru olduğunu bulmaya devam ediyor ve yine de onu her keşfettiğimizde, yeni bir his veriyor. Belki de aynı şeylerin doğru olduğunu bulduğumuzdan emin olmak için başkalarının paylaştığı hayat derslerini okumaktan hoşlanıyoruz. Daha genç versiyonumun bunu umursamayacağını biliyorum çünkü o daha iyisini bildiğini ve gelecekteki ben'in hala öğrenecek çok şeyim olduğunu düşüneceğini düşünüyordu. Sana zaten bilmediğin hiçbir şey söylemeyeceğim. Bunu kendi kendime düşünmek, yüksek sesle düşünmek gibi bir şey olarak yazıyorum. Ve bazı şeylerin yankı bulacağını umuyorum. 1. Eğer düşüncem siyah beyazsa bu konu hakkında yeterince bilgim olmadığı anlamına gelir Muhtemelen geçerken bir şey gördüm ve bir fikrim olduğunu düşünerek kendimi kandırdım. Siyah-beyaz düşünme gerçek dünyada işe yaramıyor çünkü hayattaki her şey bağlama bağlıdır. 2. Yargılamak empati yapmaktan daha kolaydır Kınamak, düşünmekten daha az zihinsel çaba gerektirir. -Emma Goldman Yargılamanın evrimsel nedenleri olsa da, öznel deneyim açısından bu, bir başkasından daha fazla ya da daha az bir ayrılık duygusu yaratır. "Kendisini bir başkasından aşağı, üstün, hatta eşit olarak yargılayan bir adam gerçeği anlamıyor demektir." — Buda 3. Ben (çoğunlukla) rasyonel değilim Herkesle birlikte rasyonel biriymişim gibi davranmamı gerektiren bir dünyada yaşıyorum. Ancak kararlarımın ve görüşlerimin çoğu bilişsel önyargılar, ahbap inançları, mimetik arzular ve bilinçli zihnimde ortaya çıkan ve daha sonra rasyonelleştirdiğim bilgilerin bilinçsizce işlenmesidir. 4. İç süreçler sürekli değişiyor Oraya varmayı veya doğru düşünme/yapma/olma yolunda takılıp kalmayı beklemeyin. Hayat akışkandır. Her şeyle baş etmenin birden fazla yolu var. Fikrimi değiştirdim yerine fikrimi değiştiriyorum demeyi deneyin. Küçük detay, büyük zihniyet farkı. 5. Nicelikten ziyade nitelik dostluklar Bir arkadaşlığı geliştirmek için zaman ayırmanız gerekir. Arkadaşlıklar paylaşılan deneyimler üzerine kurulduğundan, rastgele insanlara zaman ayırmak, değer verdiğiniz arkadaşlarınızın kaynaklarını elinizden alır. “Uzak ilişkiler size gerçek ilişkilere mal olur. İnsanlarla ekran aracılığıyla ilişki kurmaya harcadığınız her dakika, gerçekten görebildiğiniz, dokunabildiğiniz ve koklayabildiğiniz insanlarla ilişkilerinizi derinleştirmediğiniz bir dakikadır. (Nat Eliason) 6. Uyanıp istikrarınızın olmadığını fark edene kadar seyahat etmek eğlencelidir Son 5 yılımı Güneydoğu Asya'da seyahat ederek/yaşayarak ve Avrupa'ya kısa yolculuklarla geçirdim. Ancak bu bana istikrara ve bir ağ kurmaya mal oldu. Burada ailem var, orada arkadaşlarım var, tamamen başka bir yerde topluluğum var. Fazla dağınık. Kaliteli yaşam hem istikrar hem de macera gerektirir. 7. Sahte dopamin vuruşlarına karşı dikkatli olun Zaman kaybı gibi görünen birçok şey var. Zihinsel mastürbasyondan kaçının. 8. Ücretsiz olduğu için öz değerinizi kazanamazsınız Oksijen kazanmaya çalışmak gibi bir şey bu. Yapamazsınız, oksijen öyledir. Doğasında olanı kazanmak için zaman harcamayın. 9. Çoğu tavsiye işe yaramayacak kadar arındırılmıştır. Zaten burada bahsetmiştim. Çevrimiçi insanlardan gelen muğlak tavsiyeleri daha az okuyun ve sizinle aynı şeyleri yaşayan mentorları veya topluluğu daha çok bulun. 10. Serendipity bir beceri kılığına giriyor Risk ve şans birbirinin aynısıdır. Hayatta HİÇBİR ŞEY yalnızca bireysel çabayla gerçekleşmez. Dünya, tüm eylemlerinizin sonuçlarınızın %100'ünü belirleyemeyeceği kadar karmaşık. -Morgan Housel Pek çok başarılı insanın ne kadar çok çalıştıklarını vaaz ettiğini görüyorum. Onlara inanıyorum. Kabul etmekte zorlandıkları kısım, kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan 1000'lerce olmasa da 100'lerce faktördür. Hayat seninle Evren arasındaki bir danstır. Bunu kabul edemeyecek kadar hayalperest olmayın. 11. Kimse seni düşünmüyor Tam olarak doğru değil çünkü yükseldikçe insanlar sizin hakkınızda fikir sahibi olmak zorunda hissediyor. Başkalarının düşünceleri olan saçmalıklarla zaman kaybetmeyin. Onların tavsiyelerini istemeyecekseniz, eleştirileri kabul etmeyin. 12. Vücudunuzla iletişim halinde kalın Konuşan kafaların yönettiği bir dünyada kendinizi/sezgilerinizi/bedeninizi dinleyin. Hangi diyetin, egzersiz rutininin, yatırım aracının veya üretkenlik tüyolarının trend olduğu umurumda değil. Daha iyi bir hayata giden yolu düşünemezsiniz. 'Düşünce liderleri' olarak tavsiyelerde bulunmak sizi geçici olarak mutlu edecektir çünkü davranışlarınız kabile tarafından sosyal olarak kabul görür ancak kendinizden uzaklaşırsınız. 13. Tavsiye verirken dikkatli olun Sadece istenmeyen tavsiyeler değil (kendileri sormadıkça kimse ne düşündüğünüzü umursamaz). Çoğu insan, sorumluluğu size devretmek için tavsiye ister veya (kendileri için) durumlarıyla ilgili bir şeyler yapmak istiyormuş gibi davranır. Birisi tavsiye istemeye devam ediyor ancak buna göre hareket etmiyorsa tavsiye vermeyi bırakın. Aynı şekilde, içsel çalışmayı yapmamış insanlardan tavsiye almayın. Kendi hikayelerini ve inançlarını üzerinize dayatacaklar. İyi tavsiyelerde bulunmak için yeterli öz farkındalık ve empati yoktur. 14. Hayat bir paradokstur "Hayat çözülecek bir sorun değildir. Bu deneyimlenmesi gereken bir paradokstur. Bir şeye inanabileceğiniz gibi tam tersine de inanabilirsiniz.” — Derek Sivers İki veya daha fazla şey aynı anda doğrudur. 15. İnsanlar gösterdikleri değil, göstermedikleridir Herkes bir şeyler saklıyor. Korku, güvensizlik, sırlar… göre insanların 3 yüzü var: CIA'in tespitine Kamusal benlik (başkalarına nasıl görünmek istiyoruz) Özel benlik (en yakın sırdaşlarınızın sizin hakkınızda bildikleri) Gizli benliğiniz (kendi tarafınızı neredeyse hiç kimseyle paylaşmazsınız). Birini başarılı olarak yargıladığınızda, özel veya gizli benliğinizi onunla karşılaştırırken, onun kamusal kişiliğine bakıyorsunuz demektir. Bu yüzden kendinizi kötü hissediyorsunuz; aradaki fark çok büyük geliyor. Başarılı insanlarla çalıştım ve tekrar edeceğim - HERKES'in göstermediği özel ve gizli bir benliği vardır. Ve orada gerçekten berbat şeyler de var. 16. Sorumluluk almak “Anne babanı seni yanlış yöne yönlendirdikleri için suçlamanın da bir son kullanma tarihi vardır; Direksiyona geçebilecek yaşa geldiğiniz anda sorumluluk size kalır.” - JK Rowling Bu kesinlikle yirmili yaşlarımın başında verdiğim en iyi karar. Sorumluluk almak. 17. Terapi ve koçluk yapın “Etiketi kavanozun içinden okuyamazsınız.” — Ürdün Grisi Kendinizi tam olarak göremiyorsunuz. İyi bir terapist veya koç bulmak kör noktalarınızı görmenize yardımcı olacaktır. 18. Gerçeği incelemek için meditasyon yapın Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Her şey bilinçten oluşur ve sizinle dış dünya arasında hiçbir ayrım yoktur. Bu dini ya da felsefi bir ifade değil. İnanmanıza gerek yok, sadece kendiniz görmeniz yeterli. En büyük suç, Kim olduğunuzu sandığınızın hikayesi uğruna gerçekte Kim olduğunuzu görmezden gelmektir. Kişisel dramınızla olan bu meşguliyet, Güneşi maskeleyen buluttur. -Wu Hsin 19. Herkes sana istediğini verebilir Başkası bana istediğimi verebilir mi? Evet, işime yarayanı kabul edip gerisini bırakırsam her zaman istediğimi elde ederim. İşe yarayanları alın ve devam edin. 20. İnsanlık delidir İnsanlık hakkındaki düşüncelerim ve kafa karışıklığım George Bernard Shaw tarafından en iyi şekilde anlatılmıştır: "Ne kadar uzun yaşarsam, bu gezegenin diğer gezegenler tarafından bir akıl hastanesi olarak kullanıldığına o kadar ikna oluyorum." 21. Hayatınızdaki insanları düzenli olarak değerlendirin Gerçekten çevrenizdeki insanların ortalamasısınız. Zihinsel modellerini size aktarırlar. Birisiyle vakit geçirmek = onun yazılımını beyninize indirmek. 22. Tükettiğiniz veya deneyimlediğiniz her şey sizi etkiler Yapı taşları gibi, görünüşte ilgisiz olan her bilgi veya küçük bilgi deneyiminizi yaratır. "Dokunma, tatma, görme veya düşünce olarak hissettiğiniz her şeyin üzerinizde sıfırdan büyük bir etkisi vardır." - Gregory David Roberts Tükettiğiniz şeyler konusunda dikkatli ve anlayışlı olun. 23. Sağlık ilk zenginliğinizdir En iyi sağlık kararları: 22 yaşında alkol almayı bırakın Aktif kaldı Öncelikli uyku Toplumun standartlarına göre değil vücudumun ihtiyaçlarına göre yedim 8 yıl vejetaryen olduktan sonra et yemeye başladım 24. Bu da geçecek Kadim bilgelik, modern klişe – ama bu doğru. Başına gelen en kötü şeyi düşün ve söyle bana, o şimdi nerede? Başınıza gelen en iyi şeyi düşünün; nerede o? Bunu okuyan deneyiminiz bile ortaya çıktığı anda yok olur. Hiçbir şeye tutunamazsın. Hayat da geçecek; esnek ol. 25. Değerlerinizi bilin Neden yaşadığınızı, ne istediğinizi bilmiyorsanız, başkası sizin yerinize karar verecektir. “İbadet ettiğiniz şeyi seçmezseniz, o sizin için seçilir. Çünkü herkes bir şeye tapıyor.” – David Foster Wallace 26. Kendisinden büyük arkadaşlar edinin Daha fazlasını görmüşler, daha fazlasını anlamışlar ve daha akıllılardır (herkes için geçerli değildir). Diğer bir bonus da onların sizin ebeveynleriniz olmamasıdır, bu nedenle onlar sizin ailenizle aynı şeyi söyleseler bile onların tavsiyelerine daha açık olabilirsiniz (suçlandığım için suçluyum). 27. Şikayet etmeyin Çünkü kimsenin umurunda değil. Bunu ne kadar erken fark ederseniz çevrenizdekiler için o kadar iyi olur. Ayrıca şikayetçiler şikayetçileri cezbeder. 28. Mutluluğa dair sezgiler yanlıştır En büyük yanılsama bu olduğunda mutlu olacağım. Bir şeyi başardığınızda kale direği hareket etmeye devam eder. Ne kadar mutlu olacağımıza (piyangoyu kazanmak) dair tahminlerimiz sandığımız kadar yüksek değil ve mutsuzluğa (araba kazası) dair tahminlerimiz de sandığımız kadar düşük değil. "Mutlu olamazsın, sadece mutlu olabilirsin." — Werner Erhard 29. Kendinize inanın Senden alınamayacak birkaç şeyden biri. Güven ve güveni geliştirmeye zaman ayırın. Destekleyici, güvenilir, güvenilir ve kendinizi takdir eden biri olmayı öğrenin. Kendine güven Kendi kendine diyalogda nazik olun İçinizdeki özgün sese kulak verin Başarısız olduğunuzda bile bunu çözeceğinize ve geri döneceğinize güvenin. 30. Herkes senin aynandır Başkalarını nasıl düşündüğümüz ve onlara nasıl davrandığımız, kendimiz hakkında nasıl düşündüğümüzün ve onlara nasıl davrandığımızın bir yansımasıdır. Daha fazla gözlem Büyük ya da küçük bir karar verirken şunu sorun: 'Bunu yapmayı istiyor muyum?' Birinin neler yaşadığını gerçekten bilemezsiniz, o yüzden nazik olun. Kendinize ve başkalarına karşı dürüst olmak sizi gerçeğe, bağlantıya ve özgünlüğe yaklaştırır. Kimseye hiçbir şey borçlu değilsiniz; zorunluluktan değil sevgiden vermeyi seçin. Olayları daha doğru bir perspektife oturtmak için ölümü daha çok düşünün. Tüm bu dersleri her günün her anını mükemmel bir şekilde yaşamanın son 30 yılda 0 kez gerçekleştiğini söylemek zorundayım. Bazen buna çok yakın davranıyorum, bazen de olabildiğince uzağım. Bir yıl öncesine kıyasla kendimi farklı biri gibi hissediyorum. Ve 20 yaşındaki benden çılgınca farklı. Büyümenin böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Hayatın olan kumdan kaleye biraz bilgelik katarsın ve sonra ölürsün. Arada ne yapacağınız size kalmış. da yayınlandı. Burada