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    30 Yıl, 30 Ders: Yaşamın Bilgeliğine Yolculukile@rimaeneva
    567 okumalar

    30 Yıl, 30 Ders: Yaşamın Bilgeliğine Yolculuk

    2023/11/18
    9m
    ile @rimaeneva 567 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Sana zaten bilmediğin bir şey söylemeyeceğim. Bunu kendi kendime düşünmek, yüksek sesle düşünmek gibi bir şey olarak yazıyorum. Ve bazı şeylerin yankı bulacağını umuyorum.
    featured image - 30 Yıl, 30 Ders: Yaşamın Bilgeliğine Yolculuk
    life-hacking #life-lessons #lifehacks
    Rima Eneva HackerNoon profile picture

    @rimaeneva

    Rima Eneva

    I'm 50% personal development, 40% writing & 10% cookies. I think about the weirdness of being human all day long.

    Credibility

    react to story with heart
    Rima Eneva HackerNoon profile picture
    by Rima Eneva @rimaeneva.I'm 50% personal development, 40% writing & 10% cookies. I think about the weirdness of being human all day long.
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