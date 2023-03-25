Noonification: Bit Hızı Nedir ve Ses Bit Hızı neden bu kadar Önemli? (25.03.2023)

Nasılsın hacker? 🪐 her gün yerel saatle öğle saatlerinde, günün en iyi 5 haberinden yeni içeriklerle sizi bilgilendiriyor! E-posta tercihini ayarlayın. Bu hafta teknolojide neler oluyor: HackerNoon'un Noonification'ı, buradan Bit Hızı Nedir ve Ses Bit Hızı neden bu kadar Önemli? Yazan: [ 5 Dakika okuma ] Bu makale bit hızı konusunu ele alıyor ve bunun ses dinleme deneyimi için neden bu kadar önemli olduğunu açıklıyor! @wxaith Devamını oku. Daha İyi Kararlar Vermenizi Engelleyen 5 Bilişsel Çarpıklık Yazan: [ 9 Dakika okuma ] Evrimsel açıdan bakıldığında, insanoğlu bir hayatta kalma yöntemi olarak bilişsel çarpıtmalar geliştirmiştir. @vinitabansal Devamını oku. Alpaca/LLaMA 7B Dil Modeli ile Deneyler Yaptım: İşte Sonuçlar Yazan [ 13 Dakika okuma ] Macbook Pro'mda çalışan Alpaca/LLama 7B dil modelinin chatGPT 3.5 ile benzer performansa ulaşabileceğini öğrenmek için yola çıktım : @bruce-li . Yeni sezon, yeni özellikler: Bahar geldi ve güncellemelerimiz de geldi By [ 5 Dakika okuma ] Merhaba Hackerlar. Son iki ayda kullanıma sunulan eğlenceli yeni özelliklerle ilgili düzenli güncellemelerimizin zamanı geldi. Her zaman olduğu gibi: geliştirici ekibimize çok teşekkür ederiz! 🧑💻 Bu hafta dünyanızda ne oldu? , yardımcı olabileceği söylendi. Sıkışmış hissi? Sizi bilgilendirdik ⬇️⬇️⬇️ Bu değerli ücretsiz okuma materyalini beğeneceğinizi umuyoruz. Bu e-postayı sizi bunun için sevecek inek bir arkadaşınıza iletmekten çekinmeyin. Planet Internet'te görüşürüz! Sevgilerle, The Hacker Noon Team ✌️ @product Devamını oku. Yazmanın teknik bilgiyi pekiştirmeye güvenilirlik oluşturmaya ve gelişen topluluk standartlarına katkıda bulunmaya TÜM ZAMANLARIN EN GÜZEL RÖPORTAJ SORULARINI YANITLAYIN