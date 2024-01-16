23andMe Hack'ini Ne Durdurmuş Olabilir?
Çok uzun; OkumakEkim 2023'te 23andMe, milyonlarca kullanıcının kişisel, genetik ve etnik verilerinin çalınmasını içeren ve ardından karanlık ağda satılan bir veri ihlalini duyurdu. Bilgisayar korsanları, diğer sitelerden çalınan kullanıcı adı/şifre kombinasyonlarını kullanarak "kimlik bilgisi doldurma" yöntemini kullandı ve kullanıcıların yaygın şifre yeniden kullanma uygulamasını istismar etti. 23andMe'nin "DNA Akrabaları" birbirine bağlı kullanıcı verileri içerdiğinden, bu yöntem güçlü şifrelere sahip hesapları bile açığa çıkardı. Olay, şifre güvenliği için yalnızca kullanıcılara güvenmenin yetersizliğini vurguluyor ve web siteleri tarafından daha güçlü erişim kontrolü önlemlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.
Parola yöneticileri, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), YubiKey gibi fiziksel güvenlik anahtarları, Cisco Duo gibi kapsamlı güvenlik çözümleri, Google Authenticator gibi kimlik doğrulama uygulamaları ve oturum açma cihazlarını dönüştüren Invysta gibi yenilikçi teknolojiler dahil olmak üzere geleneksel parola güvenliğine alternatifler tartışılıyor. fiziksel güvenlik anahtarları. Her seçenek kendi avantajlarını, zorluklarını ve güvenlik açıklarını sunar. Makale, özellikle DNA bilgileri gibi kişisel ve hassas verilerin giderek daha fazla çevrimiçi olarak erişilebilir hale gelmesiyle birlikte dijital güvenliğin gelişen doğasını vurguluyor ve bu tür ihlalleri önlemek için gelişmiş siber güvenlik önlemlerinin benimsenmesini teşvik ediyor.