Web3 Gaming: 2024 İçin 7 Tahmin

Web3 oyunlarının yeni ortaya çıkan kripto boğa piyasası tarafından desteklenen dayanıklılığı, sektör uzmanlarının 2024 için belirleyici bir yıl olarak öngördüğü döneme giden yolu açıyor. Kripto ayı piyasalarındaki dalgalanmaları atlatan sektör artık eşiğinde konumlanıyor. Hem pazar dinamikleri hem de teknolojik gelişmelerin tetiklediği potansiyel bir yükselişin. Kripto pazarındaki heyecan, birçok yüksek profilli blockchain oyununun beklenen ticari sürümüyle birleştiğinde, benzeri görülmemiş sayıda oyuncuyu Web3 alanına taşıyacak. CEO'su Dmitrii Morozov , şunu belirtiyor: "Alfa ve beta aşamalarıyla 2022 ve 2023'te atılan temeller meyvelerini veriyor; birçok oyun 2024'te ticari olarak piyasaya sürülecek ve potansiyel olarak Web3 oyunlarını yeni boyutlara taşıyacak." GG MetaGame Son Son aylarda her gün Web3 oyunlarıyla etkileşime giren yaklaşık 1 milyon benzersiz aktif cüzdanı gösteren ivmeyi vurguluyor. Ancak bu rakamlar çok daha büyük bir hareketin başlangıcı olabilir. Siu, gelecek yıla kadar 100 milyona kadar oyuncu akını öngörüyor; bu, çok sayıda oyunun 2022 ve 2023'teki alfa ve beta aşamalarından 2024'te tam ticari lansmanlara geçişinden kaynaklanan bir artış. DappRadar'dan veriler Oyun ve girişim şirketi Animoca Brands'ın kurucu ortağı Yat Siu, Cointelegraph röportajında "2024, insanları Web3'e çekme açısından bir büyüme yılı" yorumunu yaptı. Gündelik Web3 oyun alanı, özellikle de mobil oyunlar, bu dalganın ön saflarında yer almaya hazırlanıyor. Siu, bu erişilebilir platformlar aracılığıyla "on milyonlarca, hatta belki 100 milyon oyuncunun" blockchain oyunlarıyla tanışmasını öngörüyor. Bu makale, Web3 Oyun endüstrisi için önümüzdeki on iki ay içinde gerçeğe dönüşebilecek 7 temel öngörüyü ele alıyor. Oyunda mısın? Okumaya devam etmek! 1. Web2 oyun devleri Web3'e sıçradı Önümüzdeki yıl hazırlanıyor Web3'e adım atan köklü Web2 oyun devleri. Zaten Nexon, Netmarble, Krafton ve Come2uS gibi sektörün önde gelen isimlerinin yanı sıra Square Enix, Konami, Ubisoft, CCP Games, Scopely, EA ve Zynga gibi Batılı güç santralleri de Web3 alanını keşfetmeye başladı. daha fazlasına tanık olun Bu bağlamda Dmitrii şu yorumu yapıyor: "Bu devlerin girişi, Web3 oyunlarında kullanılmayan potansiyelin açık bir göstergesidir ve sektörde bir paradigma değişiminin sinyalini vermektedir." 2. Büyük uygulama mağazalarındaki varlığın genişletilmesi Apple App Store, Google Play Store ve Epic Games Store gibi büyük platformlardaki politikalar gelişerek daha fazla Web3 oyununa yer açıyor. AB Dijital Piyasalar Yasası ışığında, bu platformlardaki mobil oyunların, özellikle Avrupalı oyunculara fayda sağlayacak şekilde, bir ödeme seçeneği olarak stabilcoinleri kullanmaya başlaması bekleniyor. Epic'in Google'a karşı kazandığı zafer gibi gelişmeler nedeniyle ABD pazarında da benzer eğilimler görülmesi muhtemel. 3. Oyun jetonu pazarının büyümesi Oyun tokenlarının piyasa değeri şu anda yaklaşık . Oyun endüstrisindeki son büyüme oranları göz önüne alındığında, bu rakamın 2024'te 40 milyar dolar veya daha fazlasına çıkması muhtemel. Bu büyüme yalnızca artan parasal değeri yansıtmakla kalmayacak, aynı zamanda Web3 oyunlarına artan ilgi ve yatırımı da ifade edecek. 18 milyar dolar 4. Web3 mekaniğini benimseyen Web2 markaları Geleneksel, tanınmış markaların Web3 oyunlaştırmasını entegre etme eğilimi şu şekildedir: . 2022 sonrası Nike, Starbucks, Gucci, Adidas, Dior, Louis Vuitton, Balmain ve Prada gibi markalar Web3 girişimlerini ya başlattılar ya da yoğunlaştırdılar. Morozov, "Önümüzdeki yıl, Web3 alanındaki Forever Brand aktivasyonlarının kolayca iki katına çıktığını görebiliriz" diye öngörüyor. Bu hareket, Web3 kavramlarının yalnızca oyun sektörünün ötesinde daha geniş bir kabul ve entegrasyona işaret ediyor. devam etmesi bekleniyor 5. Kazanmak İçin Oynamak: Doğal bir evrimin zamanı geldi Oyna-kazan (P2E) oyunları, 2022'de baskın bir trend olarak ortaya çıktı ve oyun içi etkinlikler aracılığıyla gerçek dünyada değer kazanmanın cazibesiyle geniş bir kullanıcı yelpazesini cezbetti. Ancak bu model, hem oyun geliştiricilerin hem de oyuncuların 'kazanç' yönüne aşırı derecede odaklanması ve çoğu zaman gerçek oyun deneyimlerinin zararına olması nedeniyle incelemeyle karşı karşıya kaldı. Şu anda bir paradigma değişimi yaşanıyor. A Blockchain Game Alliance (BGA) tarafından oyun kalitesinin iyileştirilmesinin, yalnızca P2E mekanizmalarının uygulanmasından öncelikli olması gerektiğinin altı çizildi. Bu düşünce Oasys Games'in direktörü Daiki Moriyama tarafından da tekrarlanıyor. , P2E'nin önemini kabul etti ancak mevcut ortamda buna aşırı vurgu yapıldığını vurguladı. Moriyama, iyi bilinen IP'lerden yararlanmanın ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmenin odağı yeniden ayarlayabileceğini öne sürüyor. 2023 raporu röportaj Web3 startup kuluçka merkezi Coinoxs'un CEO'su Can Azizoğlu da bu gelişen perspektifle aynı fikirde. “Web3 oyun ortamı çeşitleniyor. Oyuncular sadece P2E değil, çeşitli oyun deneyimleri arıyorlar” dedi. P2E popüler bir model olmaya devam ederken, sektörün büyümesi giderek daha geniş bir yelpazedeki oyun deneyimlerini de içeriyor. Odak noktasının P2E'den daha çeşitli oyun deneyimlerine doğru kayması, Web3 oyun endüstrisinin olgunlaştığına işaret ediyor. Oyuncuların ilgi çekici oynanışı ön planda tutan oyunlar arıyor olması, gelecekte daha sürdürülebilir ve oyuncu merkezli oyun modellerine doğru bir yönelişin işaretidir. 6. NFT'ler: Spekülasyondan entegre teknolojiye geçiş Değiştirilemez Tokenların (NFT'ler) oyun endüstrisindeki rolü önemli bir dönüşüm geçiriyor. Salt spekülatif varlıkların ötesine geçen NFT'ler, iş modellerinin temel unsurları olarak yeniden tasavvur ediliyor. Curator Studios'un kurucu ortağı Uluç Yuca, NFT'lerin yalnızca bir para birimi olmaktan çıkıp oyun iş modelinin temel bir parçası haline gelmeye başladığını belirterek bu değişime ışık tutuyor. Bu evrim, oyun stüdyolarının artık geleneksel oyun içi satın almaların ve indirilebilir içeriğin ötesine baktığı anlamına geliyor. Bunun yerine, NFT'ler ve telif haklarıyla kolaylaştırılan, oyuncu odaklı ekonomileri araştırıyorlar. Yuca konuyu şöyle açıklıyor: "NFT'ler, kuruculara ve çalışanlara benzer şekilde oyunculara da oyunda finansal bir pay sunuyor. Oyunun başarısıyla olan bu uyum, oyuncuları sevdikleri oyunların tutkulu savunucularına dönüştürüyor." NFT'lere yönelik bu değişen bakış açısı, blockchain teknolojisinin oyun sektörüyle daha derin ve daha özgün bir entegrasyonunun sinyalini veriyor. NFT'ler sonradan akla gelen veya tamamlayıcı bir özellik olmak yerine oyun deneyiminin merkezi haline geliyor ve oyunun başarısına finansal ve duygusal açıdan yatırım yapan oyuncu topluluğunu teşvik ediyor. Bu trend, oyun dünyasında daha sağlam, oyuncu merkezli ekonomiler yaratmaya yönelik bir adımdır ve oyuncuların etkileşime girdikleri oyunlarda kilit paydaşlar olduğu bir gelecek vaat etmektedir. 7. Fiyatlardan önceki oyunlar: Bir sonraki boğa koşusunun ötesinde sürdürülebilir büyüme Kripto piyasasının dalgalı doğası genellikle Web3 oyunlarının uzun vadeli uygulanabilirliği hakkında soruları gündeme getiriyor. Yuca'ya göre, yatırımcıların odaklarını diğer pazar alanlarına yöneltmesi nedeniyle boğa koşusu sırasında Web3 oyunlarına olan ilginin azalması ihtimali var. Ancak Web3 oyunlarının temel teknolojisinin ve potansiyelinin kullanıcıları ve geliştiricileri çekmeye devam edebileceğine ve uzun vadede ilginin sürdürülebilir olacağına inanıyor. Yuca, "Blockchain teknolojisinin geleneksel oyunlara entegrasyonu, boğa koşusu sırasında bile Web3 oyunlarına olan ilgiyi sürekli artırabilir" diye ekliyor. "Sonuçta Web3 oyunlarının başarısı, pazar koşullarına bakılmaksızın kullanıcılara benzersiz ve ilgi çekici deneyimler sunma yeteneğine bağlı olacaktır." Bu düşünceyi yineleyen GG MetaGame'den Morozov, Web3 oyunlarının cazibesinin piyasa dalgalanmaları nedeniyle azalma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyor. "Geleneksel oyun geçmişine sahip oyuncuların giderek artan bir akınına tanık oluyoruz. Şu anda küresel oyun popülasyonunun yalnızca küçük bir kısmı Web3 oyunlarıyla meşgulken, büyüme için muazzam bir potansiyel var" diye ileri sürüyor. Immutable'ın ürün pazarlama lideri Michael Powell, bu iyimser bakış açısıyla. "Oyun, blockchain teknolojisinin en hızlı uygulama ve faydaya sahip olduğu sektörlerden biri" diye gözlemliyor. "Web3 oyunlarına yapılan aktif yatırımlar, büyük oyun şirketlerinin ilgisi ve geliştirici araçlarındaki gelişmelerle birlikte, farklı ekosistemlerdeki çeşitli oyun türlerinde büyük bir genişlemenin eşiğindeyiz." aynı fikirde Powell ayrıca, sektörün yakın gelecekte önemli bir büyümeye hazır olduğunun göstergesi olarak oyun tokenleri ve stratejik ortaklıklardaki mevcut yükseliş eğilimini de vurguluyor. "Şu anda gördüğümüz ivme, sektörün büyük genişlemeye hazır olduğunun güçlü bir sinyalidir" diye sözlerini bitiriyor. Kısaca Özetle, pazar koşulları Web3 oyun ortamını etkilemeye devam ederken, sektör liderleri arasındaki fikir birliği açıktır: Web3 oyun dünyasının geleceği, ilgi çekici ve benzersiz oyun deneyimleri sunma, pazar eğilimlerini ve yatırımcı önceliklerini aşma becerisine bağlıdır. Yalnızca finansal yönlerden ziyade oyun deneyiminin kendisine odaklanmak, Web3 oyun alanında sürdürülebilir büyümenin ve kalıcı başarının kilidini açmanın anahtarı olabilir.