2024-2025'te Yaklaşan Kripto Para Boğa Koşusunun En İyi 15 Trendi

Çoğu insanın başlangıçta göz ardı ettiği çok sayıda trend var. Ancak onların gerçek potansiyelini algılar ve doğru olduğunu kanıtlarsanız iyi bir servet kazanabilirsiniz. Bu makalede, yakında geleceğine inandığım yeni ortaya çıkan kripto endüstrisi trendlerine ilişkin genel bir bakış sunmak istiyorum. Düşünmeniz ve kendi sonuçlarınızı çıkarmanız için fikirlerin altını çizeceğim.





Bu Şubat ayında Dubai'deki Blockchain Life konferansında bir sonraki boğa koşusundaki potansiyel eğilimler hakkında zaten konuşmuştum. Orada sadece ana olanlara kısaca değindim. Şimdi çok daha fazla ayrıntıya girmek istiyorum, özellikle de pek çok trend, altı ay önceki konuşmamdan sonra önemli bir ilerleme kaydettiği için.









Bir sonraki boğa koşusunu ne zaman bekleyebiliriz? Özetle, kripto para piyasası döngüler halinde işliyor ve 2023'te ilginç bir şey görmemiz pek mümkün değil. Önemli olan, bir sonraki piyasa yükselişinin bitcoin yarılanmasından bir süre sonra gerçekleşmesi. Bitcoin arzındaki bu azalma, boğa piyasasının katalizörüdür.





Bir sonraki bitcoin yarılanması Nisan 2024'te gerçekleşecek. Jets.capital'deki ekibim tarafından yürütülen teknik analiz, o aya kadar Bitcoin döviz kurunun 42.000 dolar civarında seyretmesi gerektiğini gösteriyor. Bu olayın ardından ve 2024'ün sonunda kripto para piyasasının büyümeye başlayacağını ve 2025'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma potansiyelinin olacağını düşünüyorum.





Bu büyüme nereden kaynaklanacak?

Kurumsal yatırımcılardan yeni likidite desteği. Birçok banka ve büyük kurum, yönetimi altındaki varlıklarının bir kısmını kripto para birimlerine ayıracak. Kripto para birimlerinin kitlesel benimsenmesini ve yeni kullanım durumlarını kolaylaştıran yeni projelerin ortaya çıkışı. Mevcut ayı piyasası, rekor sayıda yeni kullanıcının kripto alanına katılmasının muhtemel olduğu önümüzdeki döngü sırasında kitlesel benimsemede olağanüstü bir artışın temelini atıyor. Boğa koşuları sırasında, kripto para biriminin yeni kullanıcılarının sayısı her seferinde rekor bir hıza ulaştı: 2013, 2017, 2021'deydi ve muhtemelen 2025'te de öyle olacak. Tarihsel olarak, boğa koşuları sürekli olarak dikkate değer bir yeni kripto akışına yol açtı. 2013, 2017, 2021'de de görüldüğü gibi, 2025'te de tekrarlanması muhtemel. Büyük web2 projelerinin web3'e geçişi .







Büyümenin ana itici gücü, toplu olarak web3'e geçişe başlayacak olan web2 projeleri olacak. Bu değişim, kripto para piyasasına tamamen yeni bir kitle kazandırmaya hazırlanıyor. Böyle bir geçişin kademeli olacağını ve tanıdık şirketlerin web3 ürünlerinin piyasaya sürülmesiyle başlayacağını belirtmek önemlidir. Bunun harika bir örneği, yakın zamanda EA Sports oyunlarında kullanılacak Swoosh NFT spor ayakkabılarını içeren NFT pazarını başarıyla başlatan Nike'tır.





4) Yeni projelerin yayınlanması

Şu anda çok sayıda proje çeşitli geliştirme ve test aşamalarından geçmektedir. Birçoğu, potansiyeli kripto para birimi topluluğu tarafından henüz keşfedilmemiş teknolojilere dayanmaktadır (örn. ZK-rollup, Optimistic Rollups). Bu yenilikçi çözümlerin 2024 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde pazara girmesi planlanıyor.





Şimdi trendlerin derinliklerine inelim.





1. Meta Veri Dizisi

Veriler analiz edildiğinde meta-evren pazarının önümüzdeki birkaç yıldaki büyüme tahminleri oldukça etkileyici.









Burada 2030 yılına kadar piyasa büyüklüğüne ilişkin kaba tahminler görebiliyoruz. Ortalama olarak bu, mevcut kripto para piyasasının tamamının 10 katı büyüklüğünde. Daha da önemlisi, bu veriler sürekli olarak ortaya çıkan büyük yeni girişimlere dayanmaktadır. Örneğin Dubai, önümüzdeki beş yıl için hedefler belirleyerek kapsamlı bir meta veri deposu stratejisi başlattı : blockchain ve meta veri deposu şirketlerinin sayısını beş katına çıkarmak ve buna ek olarak meta veri tabanı dijital ekonomisinde ilk 1 bölge olmak. Aynı zamanda Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia gibi büyük teknoloji şirketlerinin metaverilerinin lansmanını da göreceğiz. Ayrıca, örneğin Çin'den durum metaverilerini de görebiliriz.





Mantıksal soru, gerçekten çok sayıda meta veri deposuna ihtiyacımız olup olmadığı ve genel ve özel meta veri dizilerinin birbirleriyle nasıl etkileşime gireceğidir. Bu rekabette sonuçta sadece birkaçının hayatta kalacağına inanıyorum, ancak bir sonraki boğa koşusu sırasında çok sayıda metaverinin gelişimine tanık olacağız.

2. OyunFi

Bu segment bir önceki segmentten türetilmiştir: meta veri deposu.





Birçok kişi kriptodaki GameFi endüstrisinin öldüğüne inanıyor. Ama geçmiş GameFi projelerinden bahsediyorlar. Bunlar yüksek kaliteli grafiklerin olmadığı ve oyunların çoğunlukla saadet zinciri modeli üzerine kurulduğu projelerdir. Bu oyunlar, sürekli yeni para akışı olduğu sürece başarılı oldu. Ancak, para çekme işlemlerinin sayısı girdilerden fazla olmaya başladığında, oyunun hızla sona ermesine ilişkin önemli bir risk ortaya çıktı. Bu projelerin birçoğu grafiklerden ve gelişmiş oyunlaştırma algoritmalarından yoksundu; insanlar öncelikle yalnızca hızlı kâr vaadiyle cezbedildi.





Yine de bakış açımızı olumlu tarafa çevirirsek GameFi şu anda rekor düzeyde yatırım çekiyor. Fonumun portföyünde bile önemli sayıda GameFi projesi mevcut; neredeyse her dört projeden biri.









Dünyanın önde gelen video oyunu geliştiricileri de blockchain üzerine kendi projelerini ve çözümlerini hazırlıyorlar (örn. son dönemdeki ortaklık Krafton Ventures, PUBG geliştiricisi ve Cosmos). Kullanıcılar bir kez daha oyunun kendisinden ziyade hızlı para kazanmak adına bu sektöre girdiler. Dolayısıyla önümüzde yapılacak çok iş var: oyunlarda uygun tokenomikler ve AAA grafikler oluşturmak, oyunlaştırma sorununu ele alarak oyuncuların sadece para kazanmak yerine eğlence ve keyif için oynamasını sağlamak. Bu sorun çözüldüğünde projenin büyüme ve uzun bir yaşam döngüsü sürdürme şansı yüksektir.





Yaşam döngüsü boyunca pek çok popüler oyun tarihe geçti ve CS: GO ve CS 1.6 gibi bazıları değiştirildi. FIFA, her yıl yeni oyun mekaniği ve oynanışla oyunun yeni bir versiyonunu yayınlıyor. Ama çoğu oyun 3-5 yıl sonra kaybolup eski görkemini kaybediyor.





Onlarca yıl zirvede kalacak GameFi projelerine yatırım yapabilirsek ne mutlu bana. Ancak oyunların sonsuza kadar süreceğini düşünerek kendimi kandırmayacağım. Yaklaşan kitlesel benimseme döngülerinden birinin GameFi aracılığıyla ortaya çıkacağından ve kripto para birimi endüstrisine yeni kullanıcılar getireceğinden eminim. Sonuç olarak, video oyunları ile kripto para endüstrileri arasında daha derin bir kesişmeye tanık olacağız.

3. Taraftar tokenları

Her şeyden önce, onların döneminin henüz gelmediğine inanıyorum. Şu anda herhangi bir önemli kullanım durumu bulunmamaktadır. Ancak BNB'yi ele alırsak Binance borsasındaki komisyonun düşürülmesine ancak 2017 yılında izin verilmişti. Artık çok geniş bir ekosisteme dönüşmüş durumda.





Şu anda, dünya çapında çok sayıda spor takımı, her biri kendi özel izleyici kitlesine sahip taraftar tokenlarını piyasaya sürdü. Bu ekiplerin hizmetler, ürünler ve taraftar tokenlarından oluşan bir ekosistem kurduğunu hayal edin.









Açıklayıcı bir hikaye paylaşayım. CHZ tokenını çok erken aşamalarda satın alanlardan biriyim. Benim asıl işim, çeşitli kripto projelerinin borsalarda listelenmesine yardımcı olduğumuz Listing.Help ajansıdır. Birkaç yıl önce ekibim, futbol kulüpleri PSG ve Juventus'un ilk taraftar tokenlarının ortaya çıktığını fark etti ve ben onlardan bu tokenlardan oluşan takımlar yazmalarını ve yalnızca Chiliz adı verilen bilinmeyen bir platformda eklendikleri için listeleme teklif etmelerini istedim. Proje ekiplerinin yanıtı şu şekilde oldu: "Teklif için teşekkürler. Sizinle çalışmaya başlamayı çok isterdik ancak kripto hakkında hiçbir şey anlamıyoruz ve onunla etkileşim kuracak ayrı ekiplerin olmasını istemiyoruz. Odak noktası futbol işidir ve kripto ve tokenlarla ilgili her şey Chiliz'in sorumluluğundadır."





Bu yanıtı alınca hemen heyecanlandım. İşte buydu; ilk aşamalarında kitlesel benimsenmeye yol açabilecek potansiyel bir altın madeni. Chiliz tokenlerinin yanı sıra PSG, BAR, JUV ve diğer kulüplerin tokenlarına da büyük miktarda yatırım yaptım. Bu tokenlar yalnızca Chiliz'de alınıp satılıyordu ve başka hiçbir yerde varlığı yoktu. Son boğa koşusu sırasında, yaklaşık x60 getiri ile kısmen nakit çıkışı yaptım. Ancak dürüst olmak gerekirse, başlangıçta daha da büyüyeceklerine inandığımdan hayran tokenları potansiyellerini tam olarak karşılayamadı.





Bu, yalnızca futbol kulüpleriyle sınırlı olmayan, taraftar tokenları ve spor takımları arasında güçlü bir entegrasyonun gerekliliğinin hikayesidir; örneğin Formula 1 (Alp yarış takımının Binance ile başarılı bir ortaklığı vardır). Er ya da geç, bu tokenlar için muhtemelen yeni kullanım durumları ortaya çıkacaktır.





Mevcut ayı piyasası sırasında, özellikle en önemli düşüşleri yaşayanlar olmak üzere mevcut taraftar tokenlarının performansını analiz etmek için önemli miktarda zaman harcadım. Düşük piyasa değerine ve sınırlı ticaret hacmine sahip, değeri düşük, büyük hayran tokenları belirledim. Bunları elde etmek zaman alıcı bir süreçti çünkü küçük satın almalar bile tokenların büyümesi üzerinde gözle görülür bir etkiye sahipti.





Artık portföyümün önemli sayıda taraftar tokenı içerdiği bir noktaya ulaştım ve dolaşımdaki tokenların önemli bir yüzdesine sahibim. Hangileri diye soruyorsunuz? Daha sonra (belki bir sonraki boğa koşusunun sonunda) seçimlerimi açıklayacağım ve bunların arkasındaki nedenleri açıklayacağım özel bir makale hazırlayabilirim. Ancak hata yapabileceğimi lütfen unutmayın, bu nedenle finansal tavsiye vermiyorum.





Taraftar tokenlarının daha fazla entegrasyonu ve gerçek dünyadaki kullanım durumlarının ortaya çıkması, muhtemelen daha fazla kitlesel benimsemeye ve tüm kripto para birimi sektörüne katkıda bulunacaktır. Bu hayran tokenlarının çoğu muhtemelen token olarak kalacak olsa da, bazıları şu anda bile gizli mücevherler olabilir.





4.NFT









Her şeyden önce NFT'ler yüksek riskli varlıklardır ve ayı piyasasında en çok zarar gören varlıklardır. Buradaki temel sorun çoğu tahsilatın ikincil piyasada işlem hacminin olmamasıdır. Birkaç ay sonra, bir NFT düşüşü hacmini kaybediyor ve insanlar yalnızca onu toplamaya başlıyor.





Bu sorun, bu tür NFT'ler için iyi düşünülmüş kullanım senaryolarının bulunmamasına ve yazarların uzun vadeli planlarının olmamasına bağlanabilir. Bana göre NFT teknolojisinin potansiyeli büyük ölçüde gerçekleşmemiş durumda. NFT pazarındaki bir sonraki önemli büyüme, Nike'ın son örneğinde görüldüğü gibi, büyük olasılıkla NFT'leri benimseyen markalardan ve müzik endüstrisinden gelecektir. Ayrıca, yeni NFT standartlarının (ERC-6551, Ordinals ve BRC-721e gibi) uygulamaya konulmasıyla, NFT kredi pazarının ortaya çıkışıyla, NFT'lerin daha fazla ağa yayılmasıyla teknolojinin kendisinin gelişimine tanık oluyoruz. ve Otherdeed ve metaverse gibi teklifleri içeren BAYC ekosistemi gibi büyük projelerin yükselişi.





5.DeFi





Grafikleri incelerseniz DeFi'deki bloke fon (TVL) miktarının halihazırda büyük bir ABD bankasındaki fon miktarına kabaca eşit olduğunu görebilirsiniz.









Yaklaşan boğa koşusunda DeFi'deki kilitli fon miktarının önemli ölçüde artacağını tahmin ediyorum. Ve protokollerin kendileri daha güvenli olacak. Çoklu zincir hizmetlerinin ve borç verme protokollerinin yeni versiyonları da ortaya çıkacak. Piyasada gerçek varlıklarla da etkileşime giren daha derinlemesine entegre merkezi olmayan protokollere tanık olacağız.





6. Yeni Bağış Toplama Yöntemleri









Bağış toplamanın en yaygın yönteminin VC olduğu açıktır, ancak durum her zaman böyle olmamıştır. Para toplamak için yapmanız gereken tek şeyin bir web sitesi oluşturmak ve reklam yayınlamak olduğu ICO'lar dönemine tanık olduk. Daha sonra kripto para borsalarında IEO'ların dönemi geldi, ardından fırlatma rampaları ve çeşitli IDO türleri geldi.





Bir sonraki bağış toplama yönteminin ne olacağını tahmin etmek zor ama ben kişisel olarak yeni otomatik bağış toplama yöntemlerinin ortaya çıkacağını öngörüyorum.





7. Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi





2018 yılında Blockchain Life'ta yaptığım konuşmada bu trendin en az 2025 yılına kadar ortaya çıkmayacağından bahsetmiştim. Şirketim bu yıllar boyunca varlık tokenizasyon piyasasının önde gelen oyuncularıyla iletişim halindeydi. Bununla birlikte birçok büyük şirketin hala hazırlıklı olmadığını ancak bireysel iştiraklerin tokenizasyonu konusunda denemeler yaptığını gözlemledik. Nasıl çalıştığını test etmek için bu yan kuruluşları daha küçük borsalara götürüyorlar.









Aynı zamanda mülklerin, otellerin ve benzeri varlıkların tokenleştirilmesi henüz mümkün değil. Önemli bir başarı öyküsü yok. Sık sık kişiler bana "Karadağ'da bir otelimiz var, satış yapmak veya bunu tokenize etmek istiyoruz" gibi taleplerle geliyor. Henüz başarılı bir vakanın olmadığını, özellikle de ikincil piyasanın olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin, örneğin Bulgaristan'da bir gayrimenkulü temsil eden bir jeton alırsanız, onu nerede satabilirsiniz ve kim satın almakla ilgilenir? Piyasa hazır değil. Bununla birlikte, Centrifuge, Ondo, Maple Finance gibi mevcut projelerin geliştirilmesi, yeni çözümler ve genel piyasa olgunluğu nedeniyle gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunun önümüzdeki birkaç yıl içinde bir sonraki boğa koşusu sırasında başlaması muhtemel.



8.DAO

DAO, bir proje yönetim mekanizması olarak geleceğin ta kendisidir ancak tam potansiyeli henüz gerçekleşmemiştir. DAO'ları uyarlamak ve uygulamak için uygun araçlar ve büyük organizasyonları yönetmek için ince ayarlı mekanizmalar başarıyla uygulandığında, inanılmaz bir popülerlik artışı gösterebilecekler. Bu nedenle fon portföyümüzde bir DAO kurucusu da yer alıyor ve bu sektörü oldukça aktif bir şekilde takip ediyoruz.







DAO, kripto para endüstrisinde tamamen farklı bir deneyim sunuyor. Katılımcıları sürekli olarak yeni çözümler ve yönetişim modelleri arayışı içindedir. Bu nedenle DAO'nun üstel büyümesi her an gerçekleşebilir ve bu şüphesiz bir sonraki boğa koşusunun bitiminden önce gerçekleşecektir. O zamana kadar fonumuzun bu yönde en umut verici projeleri seçmesi gerekecek.

9. Yapay Zeka + web3

Yapay zeka kripto alanında zaten mevcut. Yapay zekaya dayanan ve insanlar için gerekli ve uygun hizmetler sunan projeler, bir sonraki boğa koşusunda muhtemelen önemli bir büyüme yaşayacak.





Bu Şubat ayındaki konuşmamda kriptoda yapay zeka konusunu da ele aldım ve bir aydan kısa bir süre sonra yapay zeka ile ilgili birçok yeni projenin ortaya çıktığını gördük. Kısa bir süre önce herkes yapay zeka algoritmaları için merkezi olmayan bir platform olan SingularityNET'in simgesi olan AGIX'in aktif büyümesini gördü. O tarihten bu yana buna benzer pek çok proje hayata geçirildi.



Jets.Capital olarak bu tür projeleri aktif olarak araştırıyor ve onlarla ilgileniyoruz. Yalnızca Mart ayında 350'den fazla yeni projeyle iletişime geçtik. Ne yazık ki, arkalarında önemli bir şey olmamasına rağmen yapay zeka heyecanı dalgasından fon toplamaya çalışan birçok proje var. Daha az tanınan bazı fonların, bu projelerin içerikten yoksun olduğunun tamamen farkında olmalarına rağmen, büyük kazançlar umarak bu projelerin peşinden koştuklarını görmek şok edici.





Ne yazık ki, piyasa bu tür pek çok şüpheli projeyle aşırı kalabalık ve bu tokenlar, AI öneki dışında meme tokenlarından farklı değil.

10. Kripto cüzdanları

2019'daki ilk TWT airdrop'undan beri bu trendden bahsediyorum. Yakın bir arkadaşım bana o zaman buna dikkat etmemi söyledi. Nasıl ve ne için olduğunu çözdüm ve sonrasında bu tokenın geleceği hakkında tüm cephelerde konuşmaya başladım.









Daha sonra cüzdan tokenlarının performansını takip etmeye başladım. Ancak kapitalizasyon artışının itici gücü, kripto cüzdanların Telegram veya WhatsApp gibi hizmetlerle daha derin bir entegrasyonundan gelecektir. Telegram'da bu zaten mevcut ancak bu kadar derin bir kullanıcı etkileşimi düzeyinde değil. Ayrıca, kripto para cüzdanı trendinin popülaritesi, Metamask cüzdan tokeninin pazara girmesinden etkilenecektir.

11. Yaygın kripto ödemeleri

Bir sonraki boğa koşusunun ve kitlesel benimsemenin artmasının ana sonuçlarından biri, birçok ülkede etrafımızdaki her şey için otellerden süpermarketlerdeki yiyeceklere kadar kripto ile ödeme yapabileceğimiz olacaktır. Mallar için birçok ödeme hizmeti, uçak biletleri de ödeme aracı olarak kripto para birimini ekleyecektir. Bunu şimdi yapmak kısmen mümkün ama bu tarz yerleri aramanız gerekiyor.

12. Endüstri düzenlemesi

Kripto para sektörünün yasama organları tarafından sürekli tartışılmasına alışkınız. Ancak son zamanlarda küresel kripto düzenlemesinde bir atılım yaşandı: Kripto Varlık Piyasaları ( MiCA ) Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi. Sonuç olarak, AB'nin yargı yetkisi, ABD'deki son gelişmeler ışığında kripto para şirketleri için çok daha çekici hale geldi. MiCA'nın diğer ülkeler ve yargı bölgeleri için de kripto para piyasası düzenlemesinin bir modeli olabileceğinden eminim.





Bir sonraki boğa koşusunda kripto alanının uygun şekilde düzenlendiğini ve kripto para birimlerinin ödeme aracı olarak kullanılmasına izin verildiğini göreceğiz. Bu süreci yavaşlatan ülkeler ise çok geride kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

13. L2 ve diğer ölçeklenebilirlik çözümleri

L2 çözümleri, zincir dışı işlemler gerçekleştirerek Tier 1 blok zincirlerinin verimini artıran protokollerdir . Bunlar, Tier 1 blok zincirlerinin (Ethereum'un üzerindeki Optimism ve Arbitrum gibi) üzerine inşa edilmiştir ve yüksek verim ve verimlilik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.







Son birkaç yılda pek çok yeni L2 ortaya çıktı (ve hatta ilk L3 çözümleri bile ortaya çıktı). Arbitrum, Optimism, zkSync ve StarkNet şu anda toplulukta en çok konuşulan L2 çözümleridir. Düzinelerce çözüm ve konsept, ana ağ kullanıma sunulmadan önce şu anda çeşitli yatırım ve geliştirme aşamalarındadır. Önümüzdeki bir veya iki yıl içerisinde bu tür çözümlerin geniş bir yelpazesini göreceğiz; bunlar üzerinde en son teknolojiye sahip DeFi, NFT, GameFi ve DAO uygulamalarını başlatacağız ve mevcut merkezi olmayan uygulamaları da genişleteceğiz.

14. Güvenlik çözümleri

Sanırım herkes kripto para projelerinin hacklenme sıklığı ve hacmine ilişkin istatistikleri gördü. Bir yandan şok edici. Ancak aynı zamanda yeni güvenlik çözümleri yaratmak için de büyük bir pazar. Yeni akıllı sözleşme denetim firmaları, yeni işlem tarama hizmetleri, güvenli fon depolama sağlayıcıları ve diğer birçok çözüm halen geliştirilme aşamasındadır. Onlara olan talep arzın çok üzerindedir. Boğa koşusu sırasında onlara daha da büyük bir talep bizi bekliyor.

15. Airdroplar

Blockchain Life 2019'da bana herhangi bir yatırım yapmadan kriptodan nasıl para kazanılır sorusu sorulduğunda her zaman şöyle dedim: Airdrop'lara katılın. Birçok şirket, çeşitli token aktivitelerine 5 ila 10 dolar ayırıyor. Bu tokenların çoğu önceki boğa döngüsünde oldukça iyi bir şekilde büyüdü.





Ancak o noktada çok az kişi profesyonel airdropları para kazanma aracı olarak kullanıyordu. Uniswap, airdrop'u ile 2021 yılında oldukça ilgi gördü. 2022 yılında airdrop konusu aktif olarak gelişmeye başladı. Başarılı Arbitrum Airdrop'tan sonra bu konuya giderek daha fazla ilgi gösterildi. Örneğin, bu ağı daha önce kullananlara 4250 ARB verildi, bu da yaklaşık 5000 dolara denk geliyordu. Farklı getirilerle ilgili pek çok hikaye duymuşsunuzdur, ancak fon ekibimizden bir üyenin programcı arkadaşı beni şaşırttı. Yalnızca bu airdrop'tan 10 milyon doların üzerinde para kazandı.





Tabii ki, bu tür hikayeleri duyduğunuzda airdrop yapmak için koşmak istersiniz, ancak bunlar projelerin iyi bir airdrop verdiği münferit durumlardır. Yeni başlayanlar için iyidir. Burada küçük bir sermaye kazanmak fena değil. Özellikle bu projeler bir sonraki boğa piyasasında önemli ölçüde büyüyecekse.

Önümüzdeki 1-2 yıl içinde konunun gelişeceğine eminim ve özellikle iyi para toplayan ve pazara girdikten sonra token oranını koruyabilen projelere bakmalıyız. Projelerin konuşulması ve fonlara gösterilmesi fayda sağlıyor: Bakın, geniş ve aktif bir topluluğumuz var.





Bununla birlikte, bu tokenlerin çoğunu geri satın almak ve yetkin piyasa yapıcılığı yoluyla döviz kurunu korumak zorunda kalacakları için projelerin kendini kaptırmaması önemlidir. Sonunda projeler, kendi tokenlarının fiyatı üzerinde daha yetkin çalışmalar için daha küçük hacimli airdroplara gelebilir.





Bir diğer önemli ayrıntı: Potansiyel airdrop alıcıları listesine girme mekanizmasının gelişimini zaten görüyoruz. Galxe ve Zealy gibi yeni hizmetler topluluk faaliyetleriyle birlikte çalışıyor gibi görünüyor ve sybil karşıtı mekanikler geliştiriliyor.





Son düşünceler

Bunlar bir sonraki boğa piyasası döneminde en güçlü olacak 15 ana trend. Genel olarak çok sayıda, yaklaşık 30 tanesini izliyorum. Yazının zaten çok uzun olduğunu düşünüyorum. Zaman geçtikçe tam listeyi yayınlamaya çalışacağım.





Tekrar ediyorum, makale finansal tavsiye niteliğinde değildir. Bu sadece tecrübelerime dayanarak pazarın daha da geliştirilmesine yönelik vizyonumdur. Bazı trendlerin (2018'deki DeFi pazarı gibi) hâlâ tam gelişiminden uzak olduğunu belirteceğim ve bunları öne çıkarmaya çalıştım. 2025'in sonunda bu makaleyi tekrar gözden geçirmek ve ne kadar haklı olduğumu görmek ilginç olacak.





Bu yazıyı bir cümleyle bitirmek istiyorum: Pazara en iyi giriş noktası şimdidir.





İnternet kullanıcı sayıları ile kripto para birimlerini karşılaştıran grafiğe bakarsanız büyüme dinamiklerinin aynı olduğunu görebilirsiniz. Ve bu makaleyi yazarken, geçici olarak 1999'dayız. Dahası, elimizde ne vardı? Doğru cevap: dot-com patlaması.









Önümüzdeki birkaç yılda yeni ölçekte bir boğa koşusu bizi bekliyor. Dot-com balonuyla karşılaştırılabilir. Ancak şimdi bir kripto para birimi projeleri balonu ortaya çıkacak. Bu balondan sonra birçok proje ölecek, ancak bunlardan bazıları, Dot-com balonunun torunlarının yaptığı gibi, hayatlarımıza sıkı sıkıya yerleşecek yeni mücevherler olacak: Google, Amazon, Microsoft ve diğerleri.





Sizlerin de doğru mücevherleri tanımlamanızı ve servet kazanmanızı dilerim. WAGMI!