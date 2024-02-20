2024'te Takip Edilecek En İyi Web3 Şirketleri





Piyasayı izleyen herkes web3'ün yıllardır yükselişte olduğunu bilir. IMB'den Apple'a kadar dünyanın en büyük firmalarından bazıları bu alana balıklama daldı ve bu finansal desteğin yanı sıra kamunun ilgisinin de yenilenmesini sağladı.





2024, gelecekteki büyümeye yönelik bir köprü görevi görebileceği için alan için çok önemli bir yıl olma yolunda ilerliyor. Grand View Araştırması tahmin web3'ün 2024'ten 2030'a kadar yıllık bileşik büyüme oranı %49,3 olacak. Söylemeye gerek yok, web3'e yatırım yapan herkes 2024'te bu alanda faaliyet gösteren şirketlere yakından dikkat etmek isteyecektir.





Peki hangi şirketler zirveye çıkmaya hazırlanıyor? Sonuçta web3 alanı yenilikçi olduğu kadar büyük ve kriptolar, DAO'lar ve NFT'ler arasında pazar olasılıklarla dolu.





Hatta bunların arasında dikkat edilmesi gerekenler arasında şu şirketler öne çıktı:





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YARD Merkezi uygulamalı, yinelenen bir metodoloji kullanarak fikirleri girişimlere dönüştürmeye adanmış bir web3 girişim stüdyosudur. Bu stüdyo yalnızca finansal destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda portföy girişimlerine uzman rehberliği sağlayarak onların güçlü web3 girişimlerine dönüşmelerine yardımcı oluyor. YARD Hub, start-up'ların deneyimli şirket içi ekiplerinin gözetimi altında gelişip doğru ürün/pazar uyumuna ulaşma şanslarını artırdığına inanıyor.





YARD Hub kurucu ortağı Sergei Lagutenko'nun açıkladığı gibi stüdyo, iş analitiği ve ürün yönetiminden pazarlama ve iş geliştirmeye kadar geniş bir uzmanlık yelpazesini kapsıyor ve startupları başarısızlığa yol açan yaygın tuzaklardan arındırıyor.





Ayrıca YARD Hub, bir web3 hızlandırıcı programı olan Growth Camp'i tanıttı ve şimdi 2024'ün 2. çeyreği için planlanan ikinci grubu için başvuruları davet ediyor. Bu program, yeni kurulan şirketlere seçkin mentorlara erişim, iş ortağı avantajları ve altı kapsamlı öğrenme yolu sunuyor.





YARD Hub'ın portföyü, üst düzey web3 şirketlerinin ortaya çıkışını takip etmek isteyenler için ilgi çekici bir fırsat sunuyor.





U2U Ağı

U2U Ağı modüler blockchain ve Merkezi Olmayan Fiziksel Altyapı Ağlarında (DePIN) öncü olarak Web3 devriminin ön saflarında yer almaktadır. Gelişmiş Alt Ağ teknolojisinden yararlanan U2U Ağı, blok zincirine modüler bir yaklaşım getirerek ölçeklenebilirliği ve esnekliği artırır. Bu yenilikçi çerçeve, belirli uygulamalara veya sektörlere göre uyarlanmış özel Alt Ağların oluşturulmasına olanak tanır, böylece geleneksel blockchain sınırlamalarını çözerek 650 ms'nin altında kesinlik süresiyle Saniyede 500.000 İşleme (TPS) ulaşır.









U2U Ağı, DePIN alanında, Merkezi Olmayan Özel Ağ (DPN), Merkezi Olmayan Kimlik (DID), Merkezi Olmayan Depolama vb. dahil olmak üzere bir merkezi olmayan hizmetler paketi sunarak öne çıkıyor. Bu hizmetler, isteğe bağlı, merkezi olmayan hizmetler sağlayan DePIN'in özünü bünyesinde barındırıyor. Kullanıcıları güçlendiren ve daha güvenli, verimli, topluluğa ait bir dijital ekosistemi destekleyen çözümler. U2U Network'ün modüler blockchain teknolojisine ve DePIN'e olan bağlılığı, onu merkezi olmayan dijital altyapının geleceğini şekillendirmede kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor. 2024'e girerken U2U Network, yakından takip edilmesi gereken en iyi Web3 şirketidir.





Zincirleme analiz

Zincirleme analiz Bu yıl web3 dünyasında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor ve blockchain analiz firması olarak faaliyet gösteriyor. Yıllar boyunca Chainaliz, blockchain ile ilgili her yerde bulabileceğiniz en anlayışlı ve çığır açıcı araştırmalardan bazılarını ortaya koyuyor. Örneğin Chainalation, İpek Yolu pazarındaki faaliyetleri araştırmada ön sıralarda yer aldı ve hatta yetkililerin bundan bir milyar doların üzerinde para kazanmasına yardımcı oldu. Şirket ayrıca Kuzey Koreli hack topluluğu Lazarus Group'un faaliyetlerine ilişkin ihbarda bulundu.





2024, hem blockchain hem de web3 alanı için bir büyüme yılı olmaya hazırlanıyor ve Chainaliz'in bu konudaki araştırmalarda ön sıralarda yer alacağına güvenebiliriz. Şirket, yıla spot Bitcoin ETF'lerinin faaliyetlerini kapsayan yüksek bir notla başladı ve yarılanma ve alandaki diğer faaliyetler ortaya çıktıkça sektör, verimli araştırma geçmişi nedeniyle Chainaliz'e yönelecek.





Dosya Parası

Dosya Parası Bu yıl dikkat edilmesi gereken önemli bir web3 projesi olan , birkaç yıldır bu alanda öne çıkan bir isim. Dijital depolama ve veri alımı için blockchain tabanlı bir kooperatif olarak işlev görüyor ve kullanıcılara verilerini merkezi varlıklardan bağımsız olarak saklama ve erişme olanağı sunuyor. Bu yetenek, kullanıcılara bilgileri üzerinde önemli bir gizlilik ve kontrol sağlar; bu da web3 ortamının ahlakına uygundur. File Coin, 2024'ün ilk haftalarında, kullanıcılar için bir ödül programı başlatma planlarının ortasında, bir tohum finansman turunda 4,5 milyon dolar toplayan bir likit kiralama protokolü olan Glif'i piyasaya sürdü.





Tüm bu heyecan, ekosistemin yerel tokeni olan FIL üzerinde olumlu bir etki yarattı ve bazıları, yıl sonuna kadar değerinin birim başına 50 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Web3 ön plana çıktıkça, daha fazla kullanıcı verilerinin ve gizliliklerinin kontrolünü ele geçirmek isteyecek ve File Coin bu ihtiyacı karşılayacak donanıma sahip gibi görünüyor.



