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    2024'te Açık Kaynak Kararları - Neler Değişmeli?ile@peterzaitsev
    319 okumalar

    2024'te Açık Kaynak Kararları - Neler Değişmeli?

    2024/01/13
    5m
    ile @peterzaitsev 319 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Son birkaç yılda açık kaynak giderek kutuplaştı. Bu, 2024'te açık kaynak açısından ne anlama geliyor?
    featured image - 2024'te Açık Kaynak Kararları - Neler Değişmeli?
    programming #opensource #osi #hackernoon-bn
    Peter Zaitsev HackerNoon profile picture

    @peterzaitsev

    Peter Zaitsev

    Founder | Open-Source Advocate | Technologist | Boards Member, Advisor & Mentor

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