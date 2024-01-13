2024'te Açık Kaynak Kararları - Neler Değişmeli?

Son birkaç yılda açık kaynak giderek kutuplaştı. Bir tarafta Açık Kaynak Girişimi'nin (OSI) açık kaynak tanımına bağlı olanlar var. Öte yandan, OSI onaylı olmayan lisanslara geçiş yapan çok sayıda ticari açık kaynak satıcısı da var. Bu, 2024'te açık kaynak açısından ne anlama geliyor? Açık kaynak topluluğu konumunu nasıl koruyabilir ve açık kaynak yazılımın yeni yazılım projelerinde ilk seçenek olmaya devam etmesini nasıl sağlayabilir? Kritik kitleye ulaşmak, topluluklarını büyütmek ve potansiyel müşteri tabanını daha verimli bir şekilde geliştirmek için Şirketlerin yazılımlarını açık kaynak lisansı altında yayınlamasını . Ancak daha sonra rakiplerin kendileriyle rekabet eden kendi ürün veya hizmetlerini oluşturmak için aynı yazılımı kullandığını görüyorlar. Açık kaynak alanındaki birçok büyük isim, algılanan pazar paylarını korumak ve rakipleri önlemek için açık kaynak olmayan bir lisansa geçti. Ancak genel olarak açık kaynağın itibarına da zarar verdiler. Bu satıcılar açık kaynağın topluluk, pazar erişimi ve geliştirici erişimi konularında sunduğu avantajları istiyor ancak kontrollerinden vazgeçmek istemiyorlar ve rakiplerini dışarıda bırakmak istiyorlar. Çözüm #1: Açık kaynağa olan güven kaybı yaşandı. düzeltmeliyiz Açık kaynağa inananlarımız için bu acı verici. Açık kaynak yazılım, desteklediği topluluk yaklaşımı nedeniyle ve kontrolü yazılımı seçen geliştiricilerin elinde tuttuğu için değerlidir. Topluluk gelişiminin ve yazılıma erişimin temeli olarak açık kaynağa güven olmazsa herkes kaybeder. Cevap şu: Açık kaynak konusunda tek bir şirketin değil, topluluğun ihtiyaçlarını yansıtan daha fazla yaklaşıma ihtiyacımız var. Her ne pahasına olursa olsun büyüme ve ardından halka arz veya satın alma talep eden risk sermayesi finansman modelinden uzak durmalıyız. Açık kaynak vakıfları toplumun ve ilgili tüm üyelerin ihtiyaçlarını temsil eder. Kritik kitleye ulaştıklarında projelerin sorumlusu olarak hareket edebilirler ve toplumu daha etkili bir şekilde temsil edebilirler. Bireysel şirketler, kendi iş ihtiyaçlarının yanı sıra açık kaynak topluluğunu yönetme ve katkıda bulunma biçimlerini de geliştirebilirler. Confluent ve DataStax gibi şirketler, topluluk tarafından ve topluluk için yönetilen açık kaynak projesi ile müşterilere yönelik ürünlerin nasıl ayrılacağının başarılı örnekleridir. 2024 yılında daha fazla açık kaynak şirketinin onların liderliğini takip etmesi ve hem iş modellerini hem de topluluk desteğini ayrı hedefler olarak ele almak yerine birlikte oluşturması gerekecek. Son birkaç yılda, bulut bilişimin ortaya çıkışından önce bir araya getirilen açık kaynak tanımını (OSD) geliştirmek için birçok çağrı yapıldı ve 'bir çözüm olarak' Servis sağlayıcıları. Çözüm #2: Açık kaynağı tanımlama yaklaşımımız hakkında konuşmalıyız Sunucu Tarafı Kamu Lisansı (SSPL) veya Elastik Lisans gibi lisansları kullanan şirketler, topluluğa geri ödeme yapmayan rakipler tarafından sömürülmesine izin vermek yerine, projelerini koruduklarını ve uygulanabilir kıldıklarını savunuyorlar. Diğerleri, açık kaynağın, kötü amaçlı yazılım yaratıcılarının ve diğer kötü aktörlerin topluluk tarafından geliştirilen yazılımlardan faydalanmasına olanak tanıdığını, dolayısıyla bu projeleri potansiyel olarak kimlerin kullanabileceğini kısıtlamamız gerektiğini savunuyor. Bu argümanların bazı iyi noktaları var ancak bunlar herkesin projeler için yazılımı uygun gördüğü şekilde kullanabilmesi gerektiği yönündeki açık kaynak temel anlayışına aykırıdır. Ancak açık kaynak sonsuza kadar hareketsiz kalamaz. Onlarca yıl önce küçük ama birleşik bir Özgür ve Açık Kaynak Yazılım meraklıları grubunun çalışmasına dayanarak başlayan şey, büyüyerek farklı ihtiyaçlara ve farklı vizyonlara sahip birden fazla gruba dönüştü. Etik veya Rekabet Yasağı kısıtlamalarına sahip Kaynak Kullanılabilir Lisansların savunucuları, kendilerini, kaynak koduna erişiminizin olmadığı ve başka şeyler yapmanızın da engellenebildiği Tescilli yazılımlarla aynı grupta görmezler. OSD, neyin açık kaynak olarak kabul edilebileceği ve neyin olamayacağı konusunda netlik sağlar. Ancak gerçek şu ki çok daha fazla seçenek mevcutken, bunu birbirine karşı mücadele eden iki kamp olarak görmek kolaydır. AGPL 3.0 ile karşılaştırıldığında, BSD Lisansı altında lisanslanan yazılımla gerçekte yapabilecekleriniz arasında çok büyük bir fark vardır. Bu lisansların her birinin bir nedeni vardır. Aradaki fark, açık kaynağın yazılıma ücretsiz erişimden daha fazlası olmasıdır; ancak bu, onu kullanan birçok kişi için önemli bir artı noktadır. Bunun yerine, kontrolle ilgilidir. Açık kaynak, belirli bir yazılım parçası için kullanılan lisanstan çok daha fazlası olmalıdır; toplulukla, projenin geleceği için yönetişim modeliyle ve projenin zaman içinde yaratabileceği değerle ilgilidir. Ancak lisans, bu yazılımın nasıl kullanılabileceği üzerinde kontrol sağlayan şeydir. Açık kaynağın geleceği hakkındaki bu açık ve içten tartışma olmazsa, açık kaynakla ilgili bu kadar önemli olan şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Güçlü bir açık kaynak topluluğu olmadan, yazılımla neyin yapılıp yapılamayacağı konusunda kontrolü satıcılara geri verme riskiyle karşı karşıya kalırız. Teknoloji endüstrisinde değişim her zaman gerçekleşir, ancak bir sonraki büyük sıçramanın nerede gerçekleşeceğini tahmin etmek zordur. Örneğin yapay zeka, ChatGPT piyasaya sürülmeden onlarca yıldır buradaydı ve üretken yapay zeka bu kadar ilgi görüyordu. Dışarıdan bakan bir gözlemci için hiçbir şey olmuyormuş gibi görünebilir ama sonra her şey değişti. Yumurtanın içinde büyüyen bir tavuk gibi, kırılma anından önce pek çok şey olup bitiyordu, pek çok gelişme ve yanlış başlangıçlar vardı. Karar #3 - İyi ya da kötü projelerin geleceği hakkında daha fazla düşünmeliyiz Bu açık kaynak için ne anlama geliyor? Bu, pazarda olup bitenlere bağlı olarak mümkün olduğunu düşündüklerinden daha büyük bir kitleye ulaşan yeni projelerle, pazarda meydana gelen büyük değişikliklere yanıt vermek anlamına geliyor. Bu, geliştiricilerin ve proje liderlerinin kendilerine ve üzerinde çalıştıkları projelere ne olabileceğini anlamaları gerektiği anlamına gelir. Aynı zamanda birçok açık kaynak projesi olması gereken etkiyi yaratamıyor veya gözden düşüyor. Sonatype'in araştırmasına göre, açık kaynak projelerinin yalnızca yaratıcıları veya toplulukları tarafından 'aktif olarak sürdürülüyor' ve bu, önceki yıla göre yüzde 18'lik bir artışı temsil ediyor. Geliştiriciler kontrolü kaynak koduna devretmeyi ve bir projenin liderliğini başka bir kişinin devralmasına izin vermeyi düşünmeli mi? Bir işletme veya birey, masraflarını karşılamaya yetecek kadar gelir elde edemediğinde, bir federasyon veya vakıf nasıl bu işi devralabilir? Peki hala kullanılan ancak aktif olarak sürdürülmeyen eski projelere ne olacak? yüzde 11'i Açık kaynak için sürdürülebilirlik hakkında konuşmak, ticari bir pazar fırsatına sahip olmayabilecek ancak zaman içinde desteklenmesi gereken projeler hakkında düşünmeyi içerir. Diğer yazılım araçlarına veya işletim sistemlerine yerleştirilebilirler ve uygun olduklarında ilgilenilmeleri, uygun olmadıklarında ise değiştirilmeleri gerekir. Son kararınız, 2024 boyunca bu çabalara nerede dahil olabileceğinizi ve katkıda bulunanları ve bakımcıları destekleyebileceğinizi düşünmek olmalıdır.