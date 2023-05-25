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    2023 Yılının Startup'ları: Tokyo'da 38'den Fazla Startup Aday Gösterildiile@startups
    1,302 okumalar

    2023 Yılının Startup'ları: Tokyo'da 38'den Fazla Startup Aday Gösterildi

    2023/05/25
    3m
    ile @startups 1,302 okumalar
    tldt arrow
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    TOKYO, JAPONYA - Teknoloji yayıncılık şirketi HackerNoon, Tokyo startup ekosistemindeki en umut verici ve yenilikçi şirketlerin yer aldığı yıllık "Yılın Startup'ları" ödülünün adaylarını açıklamaktan mutluluk duyuyor.

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    startups #startups-of-the-year #startups
    Startups Of The Year HackerNoon profile picture

    @startups

    Startups Of The Year

    "Whether you think you can, or think you can't--you're right." - Henry Ford

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