2023 Yılının Startup'ları: Tokyo'da 38'den Fazla Startup Aday Gösterildi

TOKYO, JAPONYA - Teknoloji yayıncılık şirketi HackerNoon, Tokyo startup ekosistemindeki en umut verici ve yenilikçi şirketlerin yer aldığı yıllık " " ödülünün adaylarını açıklamaktan mutluluk duyuyor. Yılın Startup'ları HackerNoon ekibi tarafından derlenen liste, Tokyo ekonomisine önemli katkılarda bulunan ve kendi sektörlerinde inovasyonu teşvik eden 38'den fazla startup'ı sergiliyor. https://www.youtube.com/watch?v=ZqIW54yMsNc&t=2s&embedable=true Dünyanın her yerinden insanlar ziyaret ederek Tokyo'daki favori startuplarını aday gösterebilirler. , 2023 Yılının Startup'ları: Tokyo, Japonya'yı 2023 Yılının Startup'ları için Tokyo'daki adaylar arasında şunlar yer alıyor: Parmak Görüşü Yaraku Görsel Alfa ZenGengo ŞİNRA Dalgıç-X Newrope Bu girişimlerin tümü kendi alanlarında dikkate değer bir büyüme ve yenilik gösterdi. HackerNoon Kurucusu ve CEO'su David Smooke, "Tokyo'daki en iyi girişimleri takdir etmekten ve başarılarını kutlamaktan heyecan duyuyoruz" dedi. "Bu girişimler yenilikçi olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlıyor ve biz de onların çalışmalarını ve etkilerini sergilemekten onur duyuyoruz." teknolojiyi ve dünyayı daha iyiye doğru değiştiren girişimleri tanıyan, topluluk odaklı bir oylama platformudur. 8 Mayıs 2023'ten itibaren internet, şehirlerindeki en iyi girişimleri aday gösterebilecek ve oy verebilecek. Oylama süresi 31 Aralık 2023'e kadar açık kalacak ve kazananlar, HackerNoon ekibinin kapsamlı değerlendirmesinin ardından Ocak 2024'te açıklanacak. 2023 Yılının Girişimleri, , 16 farklı bölgede toplam 44.427 startup aday gösterildi ve topluluk, 6 aylık bir kampanya sırasında dünyanın her büyük şehrinde büyüyen ve trend olan yeni gelişen şirketler lehine 234.344 oy kullandı. , sponsorlardan ve HackerNoon'dan bir gibi avantajlar aldı. Önceki yinelemede 1.382 kazanan 3.000 Brex Puanı teknoloji şirketi haber sayfası Açık veri hareketinin bir savunucusu olarak HackerNoon, değerli bilgiler için Yılın Startup'larından toplanan benzersiz sosyal verileri GitHub'da " " olarak yayınlıyor. /where-startups-trend Dünyanın en çevreci teknoloji yayınının onayının yanı sıra, tüm adaylar kendi alanları, bölgeleri ve finansmanlarıyla ilgili . Ayrıca ve HackerNoon'daki kendi ücretsiz bir sürümüne sahip olacaklar. ücretsiz röportajlara hak kazanır girişimleri için tasarlanmış harika bir indirim paketine Tech Company Haber Sayfalarının Bu sayfalar, şirkete ilişkin genel bilgileri (kişi sayısı, kuruluş yılı, biyografi, sosyal bağlantılar ve etki alanı sıralaması gibi) ve HackerNoon hikayelerinde veya web'deki ilgili başlıklarda şirketten her bahsedildiğinde dinamik güncellemeler içerir. İnsanlar en sevdikleri startup'ları 8 Haziran'a kadar aday gösterebilecek ve 31 Aralık'a kadar Yılın Startup'ı olması gerektiğini düşündükleri kişi için ödül başına günde bir kez oy verebilecek. Kazananlar, ödülün yanı sıra özel röportajlar, HackerNoon'dan özel bir NFT ve bir . Yaşam boyu . Teknoloji Alanı HackerNoon Hakkında HackerNoon, geliştiricileri, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını bilgi ve uzmanlıklarını küresel bir izleyici kitlesiyle paylaşma konusunda güçlendirmeyi amaçlayan bir teknoloji yayınıdır. Aylık 4 milyondan fazla ziyaretçiden oluşan okuyucu kitlesiyle HackerNoon, startup'lara ve yenilikçilere çalışmalarını sergilemeleri ve benzer düşüncelere sahip bireylerden oluşan canlı bir toplulukla bağlantı kurmaları için bir platform sağlıyor. Tokyo Startup'ları Hakkında Tokyo dünyanın en büyük metropollerinden biridir. Sony, Toyota ve Nintendo gibi şirketlere ev sahipliği yapan Tokyo'nun küresel imajı teknolojiyi haykırıyor. Bu itibarla şehirdeki startup sahnesi daha önce hiç olmadığı kadar büyüyor. Japonya Hükümeti ayrıca ulusal ekonominin güçlendirilmesine yardımcı olmak için yeni girişimlere bahis oynadı ve hatta sundu. Tokyo'daki yeni girişimlerin hayata geçmesine yardımcı olacak programlar Doğum oranının düştüğü bir ülkede start-up'lar sadece Japon ekonomisini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yabancı işgücünü çekerek ülkeye yeni bir hayat da getirebiliyor. HackerNoon, olumlu bir etki yaratmaya yardımcı olan bu Japon girişimlerini onurlandırmaktan gurur duyuyor. Dünyanın her yerinden insanlar ziyaret ederek Tokyo'daki favori startup'larına oy vermeye ve aday göstermeye başlayabilirler. , 2023 Yılının Startup'ları: Tokyo, Japonya'yı HackerNoon 2023 Yılının Startup'ları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün Yılın Startup'ları sayfasını ziyaret edin. SSS Blog yazan şirketler %67 daha fazla potansiyel müşteri elde ediyor - ' ' satın alarak şirketinizin blog yazma yolculuğuna hızlı bir başlangıç yapın. Startup Paketimizi 2023 Yılın Startup'ları gerçekleştiriliyor. .Tech Domains sponsorluğunda