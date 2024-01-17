Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Meta'nın 2023'teki Meteorik Yükselişi Bu Yıl Yavaşlama İşareti Göstermiyorile@dmytrospilka

    Meta'nın 2023'teki Meteorik Yükselişi Bu Yıl Yavaşlama İşareti Göstermiyor

    2024/01/17 Yeni tarih
    4m
    ile @dmytrospilka
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader

    Çok uzun; Okumak

    2022'deki teknoloji hisselerindeki satışlar sırasında değerinin %70'inden fazlasını kaybeden hisse senedi, 2023'te %180 artış gösterdi ve teknoloji devinin işi henüz bitmedi.
    featured image - Meta'nın 2023'teki Meteorik Yükselişi Bu Yıl Yavaşlama İşareti Göstermiyor
    science #meta #facebook #stock-price
    Dmytro Spilka HackerNoon profile picture

    @dmytrospilka

    Dmytro Spilka

    Dmytro is the founder of Solvid and Pridicto. Featured in Hackernoon, TechRadar and Entreprepreneur.

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    E-ticaret Kurucu Ortakları eBay Yöneticilerini Taciz Etti
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Oluşturma
    Published at Sep 29, 2023 by product #hackernoon
    Article Thumbnail
    Meet the Writer: HackerNoon's Contributor Aayush Naik, Software Engineer @ Apple
    Published at Jan 15, 2024 by aayn #meet-the-writer
    Article Thumbnail
    Meet the Writer: HackerNoon's Contributor Ivan Novak, Tech Entrepreneur
    Published at Jul 23, 2023 by inovak #meet-the-writer
    L O A D I N G
    . . . comments & more!