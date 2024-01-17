Meta'nın 2023'teki Meteorik Yükselişi Bu Yıl Yavaşlama İşareti Göstermiyor

son yıllardaki düşüşü ve yükselişi şaşırtıcı olmaktan başka bir şey değildi. 2022'deki teknoloji hisselerindeki satışlar sırasında değerinin %70'inden fazlasını kaybeden hisse senedi, 2023'te %180 arttı ve teknoloji devinin işi henüz bitmedi. Meta'nın Meta [NASDAQ: META] için doğru üstünlük derecelerini bulmak zordur. Hisse geçen yıl küresel sahnede en iyi performans gösterenlerden biri oldu ve şirketin yapay zekayı benimseme konusundaki ölçülü yaklaşımı, etkileyici büyümesinin önemli bir bileşenini oluşturdu. Bugün Meta, 2021 sonu ve 2022'deki şiddetli ekonomik dalgalanmalar nedeniyle neredeyse tüm kayıplarını telafi etti ve neredeyse 1 trilyon dolarlık piyasa değerini yeniden ele geçirdi. Hisse senedinin son 12 aydaki etkileyici hareketleri, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta ve Tesla'nın da aralarında bulunduğu önde gelen teknoloji hisselerinin oluşturduğu 'Muhteşem Yedili'nin yıldızlarından biri olmasını sağladı. Ancak üretken yapay zeka patlaması devam ederken ve ortaya çıkan teknolojinin uygulanmasına yönelik fikirler değişirken, Meta 2024 boyunca büyümesini kolaylaştırmaya devam edebilecek mi? Meta'nın neden bu yıl yatırımcıların en çok imrendiği hisse senedi haline geldiğine daha yakından bakalım: Temellerde Güç Bulmak Meta'nın temel mali gücünün, 2023'teki etkileyici Wall Street büyümesinin temel özelliği olduğunu göz ardı etmek mümkün değil. Yatırım araştırmaları başkanı Maxim Manturov, "Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğinde gelirinde %23 artışla 34,1 milyar dolara ulaşarak beklentileri aşarak güçlü bir mali performans sergiledi" dedi. . Özgürlük Finansı Avrupa "Meta'nın şirketin verimliliğine yönelik vizyonu gerçeğe dönüştü ve çeşitli kullanıcı tabanı, önemli bir gelir kaynağı olan karlı, hedefli reklamcılığı destekliyor." Etkileyici gelir artışının yanı sıra Meta, daha hedefli kampanyaların önünü açan kapsamlı veri rezervuarları sayesinde reklamverenler için cazip bir teklif. Sonuç olarak firmanın reklam geliri üçüncü çeyrekte %23 artışla 33,6 milyar dolara yükseldi. Ancak Meta'nın yapay zeka alanındaki ilerlemeleri 2024'te büyümenin desteklenmesine yardımcı olacak gibi görünüyor. Meta'nın yapay zeka teklifleri şu anda Quest 3, yapay zeka destekli Ray-Ban Stories ve AI Studio platformunu içeriyor. Analistler, 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonunda 13,6 milyar dolarlık kayda değer bir serbest nakit akışı (FCF) bakiyesi ile yapay zeka yatırımlarının yeni yılda hisse senedi performansını iyileştirmesini, gelirin bir önceki yıla göre %13 artarak 151 milyar dolara çıkmasını, kazançların ise %13 artışla 151 milyar dolara çıkmasını bekliyor. aynı zaman diliminde %21 artması bekleniyor. Bir ekibe göre , Meta'nın hisselerini 2024'te daha yükseğe taşıyacak üç katalizör olabilir. Bunlardan ilki, satış büyümesi konusunda muhafazakar bir fikir birliği şeklinde geliyor; bu, Reels kısa videolarından daha iyi para kazanılması ve Çinli reklamverenlerin artan ilgisi sayesinde daha güçlü olabilir. James Lee liderliğindeki Mizuho Securities analistleri İkincisi, analistler işletme harcamalarına ilişkin rehberliğin mali yıl içinde düşebileceğine inanıyorlar ki bu da bir miktar öncelikli bir trend. Son olarak, WhatsApp mesajlaşma performansı, otomatik müşteri hizmetleri için yapay zekanın uygulanması nedeniyle gelir tabanına üçte bir oranında katkıda bulunabilir. Yapay Zekada Güç Bulmak Şimdiye kadar, 2024'te Meta'yı çevreleyen olumlu düşüncenin çoğu, üretken yapay zeka hakkındaki iyimserlikten kaynaklanıyor. Bunun iyi bir nedeni var. Meta, Facebook'ta yayınlanan yüzleri tanımlamak ve kullanıcılarına özel içerik ve reklamlar sunmak amacıyla yapay zekayı uzun süredir işlerinde kullanıyor olsa da şirketin geleceği, üretken yapay zeka hizmetlerinden faydalanmasında yatıyor. Meta, 2023'ün başlarında bir lansman başlattı. Firmaların sosyal medya reklamlarını desteklemeleri için. Bir Reklam Yöneticisi aracılığıyla görseller ve metinler, ürünlerini daha etkili bir şekilde hedeflemek için kullanıcıdan kullanıcıya uyarlanabilir. Yapay zeka destekli ücretsiz pazarlama araçları paketi En önemlisi, AI araçlarının bu lansmanı, Facebook'un pazarlama yatırım getirilerini artırmak isteyen şirketler için daha da çekici bir potansiyel haline gelmesine yardımcı oldu. Meta CTO'su Andrew Bosworth için üretken yapay zekanın gelişi, Meta'nın operasyonlarını hızlandırması için bir fırsattı. "Yapay zeka her zaman düşüncemizin önemli bir bileşeni olmuştur" . “Fakat tüm teknolojiler gibi siz de bu S eğrilerinin içindesiniz. Üç ya da dört yıldır bu üretken yapay zeka ve büyük dil modellerinin önemli olduğunu biliyorduk, ancak yine de altyapı gibi hissettirdiler. Bu yüzden ChatGPT'nin OpenAI tanıtımının çok ilginç olduğunu düşünüyorum." Bosworth açıkladı “İleri görüşlü olduğumuzu söylemeye çalışmıyorum. Yatırım yapıyorduk ve bu teknolojiye inanıyorduk. Tüm bu inanca rağmen yine de üzerimize sinsice yaklaştı. 'Aman Tanrım, burada' gibiydi. Farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Bunu değiştirmeliyiz.'” Meta 2024'te 'Muhteşem Yedili'ye Liderlik Edecek mi? Meta'nın Muhteşem Yedili arasındaki konumunu daha iyi anlamak için, şirketin büyümesiyle karşılaştırıldığında hisse senedi fiyat/kazancını ifade eden PEG oranını incelemek faydalı olacaktır. Birlikte Meta, Wall Street'teki yedi lider arasında en iyi ikinci orana sahip ve 0,95'lik etkileyici bir PEG oranıyla Nvidia'nın gerisinde kalıyor. PEG oranı 1,2 Üretken yapay zekaya yoğun şekilde maruz kalan bir diğer hisse senedi olan Nvidia'nın 2024'teki büyümesi, ortaya çıkan teknolojinin geliştirilmesine ve daha fazla işletmenin GenAI patlamasını benimsemeye çalışmasıyla uygulama sürecinin başarısına bağlı olacak. Öte yandan Meta, ürün ve hizmetlerine dayalı olarak üretken yapay zekanın gücünden yararlanmak için zengin inovasyon geçmişine güvenecek. Meta'nın çoğunlukla öngörülemeyen teknoloji pazarlarındaki dayanıklılık geçmişi ve stratejik zekası ile hisse senedinin 2024'te Magnificent Seven rakiplerini geride bıraktığını görebiliriz ve sağlam temeller büyümeyi desteklemeye devam ederken, Meta'nın yatırımcıların zirvesinde olmaması için hiçbir neden yok önümüzdeki yıl için öncelik listeleri.