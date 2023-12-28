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    2023'te Kripto Düzenlemesinin Durumuile@ilinskii
    451 okumalar

    2023'te Kripto Düzenlemesinin Durumu

    2023/12/28
    8m
    ile @ilinskii 451 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Bu yıl ABD yasa koyucuları ve kripto topluluğu, net bir kripto düzenleme çerçevesi uygulamak için bir adım attı.
    featured image - 2023'te Kripto Düzenlemesinin Durumu
    web3 #crypto-regulation #hackernoon-bn
    Ilia Ilinskii HackerNoon profile picture

    @ilinskii

    Ilia Ilinskii

    Editor in Crypto Penetration, Blockchain Entrepreneur

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

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