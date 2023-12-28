2023'te Kripto Düzenlemesinin Durumu

2023 yılı sona yaklaşıyor ve kripto pazarı için son derece zorlu geçiyor. FTX'in çöküşüyle lekelenen bir atmosferde başladı ve BTC fiyatının 2020'den bu yana en düşük seviyesine düşerek 1 BTC başına 16.800 dolara yerleşmesine neden oldu. Sonuç olarak, bu yıl piyasada öncelikle kripto düzenlemelerindeki ilerlemelere atfedilen bir toparlanma döngüsüne tanık olduk. Sonuç olarak, kripto para birimi fiyatları artık etkisine daha da duyarlı. Bu eğilim bir süredir açıkça görülüyor, özellikle de bu yıl Web 3'te giderek daha fazla düzenleme etrafında dönen önemli haberler incelenirken; bu eğilimin uzun vadede devam etmesi bekleniyor. Şu anda piyasa dinamikleri, SEC'in Bitcoin ETF'sini onaylayacağı yönündeki umutlu beklentiyle yönlendiriliyor. Ayrıca, aynı zamanda bir düzenleyici kurum olan Federal Reserve, uzun bir süre boyunca kripto piyasası üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Belki önümüzdeki yıl Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlaması piyasayı daha da etkileyebilir. Kripto düzenlemesi, stabilcoinler, DeFi vergilendirmesi, Seyahat Kuralı ve kripto türevleri gibi alanları kapsayacak şekilde çeşitli sektörlere erişimini genişletiyor. Bu makalede 2023'teki kripto düzenlemesinin önemli yönlerini özetlemeyi amaçlıyorum. Birleşik Devletler Bu yıl ABD yasa koyucuları ve kripto topluluğu, net bir kripto düzenleme çerçevesi uygulamaya yönelik bir adım attı. Bu, ABD'de kripto düzenlemesine ilişkin ilk federal yasanın - yürürlüğe girmesine yol açtı. Bu, ön duruşmalardan geçen türünün ilk yasa tasarısı ve her iki önemli kongre komitesi de bunu onayladı. Kanun 212 sayfayı kapsıyor. 21. Yüzyıl için Finansal Yenilik ve Teknoloji Yasası - ABD yasalarındaki dijital varlıklara uygulanan mevcut düzenlemelerin yanı sıra SEC ve CFTC'nin düzenlemelerine odaklanarak başlıyor. Tasarı genel olarak kripto endüstrisi için liberal bir ruhla uyumlu ve SEC'in baskıcı yaklaşımına karşı çıkıyor. Dijital varlıkların yaklaşık %70'inin emtia olarak tanınması ve SEC yerine CFTC tarafından düzenlenmesi gerekiyor. CFTC, dijital emtiaların spot ticaretini ve ikincil ticaretini düzenleme yetkisine sahip olacak. Tasarıyı hazırlayanlara göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 20'si halihazırda dijital varlıklara sahip ve yüzde 67'den fazlası bunları "güvenilir, emniyetli platformlarda" kullanmak istiyor. Ancak Senato kripto düzenlemesi konusunda biraz farklı bir tutuma sahip. Bu nedenle ABD'deki kripto düzenlemesi tartışması henüz bitmedi ve gelecek yıl da devam etmesi planlanıyor. Tasarının henüz kabul edilmemesinin bir nedeni SEC'in, şeffaf düzenlemelerin yokluğunda gereksiz yetkileri kendi üzerinde yoğunlaştıran tutumudur. ABD'de federal bir kripto yasa tasarısının yokluğunda, düzenleyicilerin büyük kripto para şirketlerine karşı açtığı davalar nedeniyle kripto para birimi düzenlemesi şekilleniyor. Bu yıl bu alanda birkaç önemli olay öne çıkarılabilir: Binance'e karşı CFTC ve SEC davaları ve borsanın ABD'li düzenleyicilerle müteakip anlaşması SEC aleyhindeki davada Grayscale lehine mahkeme kararı Ripple'ın SEC ile olan hukuki mücadelesindeki zaferi SEC ile Coinbase arasındaki çatışma ve "Kriptoyla birlikte durun" kampanyasının başlatılması SEC yatırımcıları korumak için bir şeyler yapıyor olabilir, ancak ajansın politikası öncelikle piyasayı diğer düzenleyicilerden (CFTC ve FINCEN) düzenlemek için mümkün olduğunca fazla yetki alma arzusundan kaynaklanıyor. Ancak bu durum tam tersi bir etki yarattı. Gary Gensler'in yakın zamanda itiraf ettiği gibi, komisyonun Bitcoin ETF başvurularını esaslarına göre değerlendirmesine yol açan şey, Grayscale lehine mahkeme kararı oldu. Her durumda, federal bir yasanın bulunmadığı durumlarda, davalar yasal bir çerçevenin geliştirilmesine yardımcı olur. Ek olarak, yasa koyucuların baskısıyla da bir miktar etki yaratıldı; aralarında Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Tom Emmer'ın da bulunduğu dört kongre üyesi, Gary Gensler'e bir Bitcoin ETF'nin derhal başlatılmasını talep eden bir mektup yazdı. Bu yıl IRS, kripto vergilendirme çerçevesi için 300 sayfalık yayınladı. Tüm VASP'leri ve aktif bireyleri kripto komisyoncusu olarak tanımlayan, kripto komisyoncusunun ABD'deki ilk yasal tanımını içerir. DeFi ve DEX'ler aynı zamanda komisyoncu olarak nitelendirilebilir ve müşteri verilerini iletmek zorunda kalacaklardır. Ancak henüz bir kanun değil. teklifini IRS ayrıca PoS staking vergisi hakkında bir açıklama yayınladı ve alınan staking ödüllerinin vergi mükellefinin brüt gelirine dahil edildiğini belirtti. Bu, staking ödüllerinin kişisel gelir vergisi için %10 ila %37 arasında değişen bir vergi oranıyla beyan edilmesi gerektiği anlamına gelir. Uluslararası organizasyonlar Kripto para birimlerinin uluslararası kuruluşlar düzeyinde düzenlenmesi de tartışılıyor ancak kripto iş temsilcilerinin katılımı çok az ve çoğunlukla muhafazakar bir yaklaşım hakim. Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel kripto düzenlemesine ilişkin bir yayınladı. Bu 53 sayfalık belge, Hindistan'ın liderliğindeki G20 hükümetlerarası forumu tarafından sipariş edildi. Belge, stabilcoinler, faaliyet gösteren kripto varlıkları, DeFi, kripto vergilendirmesi ve sermaye çıkışına ilişkin ülkeler arasında düzenlemelerin ve veri alışverişinin uyumlaştırılmasını sağlıyor. Belge, FSB ve IMF'nin kripto para birimlerini tamamen yasaklama fikrinden vazgeçip yasallaştırmaya doğru ilerlediğini gösteriyor. Öte yandan oldukça sıkı bir düzenleme getirmeyi amaçlıyorlar. politika belgesi Fas'taki G20 zirvesinde maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, IMF ve FSB tarafından hazırlanan kripto para birimi düzenlemesine ilişkin yol haritasını onayladı. Plan, düzenlemelerin birleştirilmesini ve kara para aklama ve sermaye kaçışıyla mücadeleyi içeriyor. Avrupa Bu yılın 20 Nisan'ında Avrupa Parlamentosu, kripto para birimlerini düzenlemek için yeni bir yasal çerçeve olan MiCA'yı kabul etti. Mevzuat, 2024 ile 2025 yılları arasında aşamalı olarak yürürlüğe girecek. Bu 150 sayfalık belgenin bazı önemli hükümleri vurgulanabilir. NFT'lerin ve kripto para birimi türevlerinin MiCA düzenlemesine tabi olmadığını unutmamak önemlidir. MiCA, kripto borsaları ve diğer kripto para birimi kuruluşları (CASP'ler) için bir lisanslama prosedürü oluşturur. Artık AB'nin geri kalan yetki alanlarında faaliyet göstermek için herhangi bir AB ülkesinde yalnızca bir lisansa ihtiyaçları olacak. Aynı zamanda üç ana kripto varlık türünü de kategorize eder: Varlık Referanslı Tokenlar (ART), Elektronik Para Tokenları (EMT) ve yardımcı tokenlar. EMT'ler elektronik paraya benzer bir işlevselliğe sahiptir ve ART'ler fiat varlıklar, türevler veya emtialar tarafından desteklenebilir. ART'lar ve EMT'lerle yapılan işlemler sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. MiCA, Seyahat Kuralı konseptini getiriyor ve 2025'ten itibaren CASP'ler 1.000 Euro'nun üzerindeki tüm EMT ve ART işlemlerini raporlamakla yükümlü olacak. Ayrıca stabilcoinler için lisanslama prosedürlerini de tanıtıyor. Ayrıca bazı raporlara göre bu düzenleme şimdilik yalnızca 15 milyondan fazla kullanıcısı olan büyük kripto borsaları (Binance veya Coinbase gibi) için geçerli olacak, daha küçük platformların ise birkaç istisnası olacak. Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), kripto platformlarının kurallara uymasını ve gerekli risk yönetimi süreçlerini kullanmasını sağlayacak. AB kripto düzenlemesi için bir diğer önemli olay Eylül ayında Fransa'da meydana geldi. Avrupa Parlamentosu yasa koyucuları ezici bir çoğunlukla, kripto para birimleri üzerindeki vergilerin raporlanmasına ilişkin kurallar olan İdari İşbirliği Direktifi'nin (DAC8) sekizinci versiyonunu desteklemek üzere oy kullandı. Birleşik Krallık ayrıca dünya çapında kripto para birimlerinin düzenlenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bunun nedeni aynı zamanda birçok offshore yetki alanına sahip olmasıdır. Bu yıl, Birleşik Krallık nihayet bir yasa aracılığıyla kripto para birimlerine ilişkin düzenlemeyi kabul etti: . Stabil paraları ve diğer kripto varlıkları yasal alana getiriyor. Finansal Hizmetler ve Piyasalar Tasarısı (FSMB) İç Gelir İdaresi (HMRC) bu baharda vergi gerekliliklerini güncelledi. Bu yıldan itibaren DeFi vergilendirmesi "kazanç yok, kayıp yok" esasına göre düzenlenecek; Belirli türdeki işlemler, vergi mükellefine kâr getirmiyorsa artık vergilendirilmemektedir. HM Hazine Müsteşarlığı, stabilcoin düzenlemesi için yol haritasını yayınladı; bunun için Ödeme Hizmetleri Düzenlemeleri 2017 (PSR'ler 2017) gelecek yıl değiştirilecek. Değişiklikler, Birleşik Krallık'ta çıkarılan stabilcoinlerin lisanslanmasını ve diğer ülkelerden gelen stabilcoin'lerin pazara girmesine yönelik özel prosedürleri içeriyor. Ayrıca Lordlar Kamarası yasa dışı kripto işlemlerinin (para dolandırıcılığı ve mali suç) durumunu da açıklığa kavuşturdu. Asya Hong Kong ve BAE gibi Asya'nın önemli bölgelerinde yeni kripto para birimi düzenlemesi getirildi. 1 Haziran'da Hong Kong'da yeni düzenlemeler uygulandı ve yerel düzenleyici SFC, perakende tüketicilerin kripto hizmetlerine erişmesine izin verdi. Bu haber piyasadan olumlu tepkiler aldı. Yeni düzenlemeler yatırımcıların çıkarlarını koruyor ve lisanslı şirketlerin önemli miktarda sermaye rezervi ve sıkı muhasebe/AML politikaları sürdürmesini zorunlu kılıyor. göre, HK lisansının toplam maliyeti 12.000.000 ila 20.000.000 $ arasında. İçeridekilere Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 111/2022 sayılı yeni yasa kapsamında ayrı bir kripto düzenleyici olan Sanal Varlık Otoritesi (VARA) oluşturuldu. BAE'de ikamet edenlerle faaliyet gösteren tüzel kişiler için VARA lisansı gereklidir. Nisan ayı sonlarında SCA (menkul kıymetler düzenleyicisi), ülkede faaliyet göstermek için kendilerinden ayrı bir lisans alınması gerektiğini de belirtti. Ancak şu ana kadar bu tür bilgiler doğrulanmadı. Yıl boyunca, kripto varlıkları BAE'de VARA'nın yanı sıra DMCC, ADGM ve diğer BAE düzenleyicilerinin serbest bölgelerindeki uluslararası operasyonlar için lisans almaya devam etti. Aksine Katar ve Kuveyt kripto para birimleriyle işlemleri yasakladı. Japonya ve Güney Kore mevzuatlarını modernleştirmeye devam etti. 1 Temmuz'da Kore parlamentosu, kripto yatırımcılarının çıkarlarını korumak için 19 yasa değişikliğini kabul etti. Yeni mevzuat, kullanıcı ve borsa fonlarını ayrı tutma ve müşterilerin varlıklarını soğuk cüzdanlarda saklama yükümlülüğünü içeriyor. 2023'te değiştirilen yeni SFC (Kore güvenlik düzenleyicisi) yasa tasarısı, kripto para birimleri çıkaran veya elinde bulunduran tüm tüzel kişilerin de bunu açıklamasını gerektiriyor. Japon hükümeti bir kripto vergi reformu uyguladı. Nisan 2024'ten itibaren şirketler için kripto varlıkları üzerindeki vergi kaldırılacak ve şirketler yalnızca gerçekleşen kripto karları üzerinden ödeme yapacak. Ülke aynı zamanda stablecoin'ler için de yeni düzenlemeler getiriyor ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Web3X Asya konferansı sırasında "Web3, kapitalizmin yeni bir biçimidir" dedi. Latin Amerika ve Afrika 2023, Latin Amerika'da kripto düzenleme yılı olarak adlandırılabilir. Yeni yasanın kabul edilmesinin ardından bu yıl onlarca kripto borsası Brezilya pazarına girdi ve yerel yasa koyucular Binance'e karşı bir soruşturma yayınladı. Şili'de Şubat 2023'te lisanslı fintech şirketlerinin kripto işlemlerine izin veren yeni bir fintech yasa tasarısı yürürlüğe girdi. Ayrıca Peru tarihinde ilk kez kripto AML düzenlemeleri Başkanlık kararnamesi ile hayata geçirildi. Peru'da faaliyet gösteren tüm VASP'lerin yerel Mali İstihbarat Birimi'ne (UIF) kayıtlı olması gerekir. Arjantin'in özgürlükçü Javier Milay'ın yeni hükümeti, ülke için benzeri görülmemiş ve tarihi bir gelişme olarak, sözleşmeli anlaşmalarda kripto para birimi ödemelerine izin verdi. Arjantin Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu (CNV) yeni bir kripto düzenleme çerçevesi önerdi. Kolombiya Maliye ve Kamu Kredi Bakanı Ricardo Bonilla, gelecek yıl için federal bir kripto yasa tasarısı açıkladı. Ayrıca ülke, dijital peso olan CBDC'yi oluşturmak için çalışıyor. Afrika ülkeleri hala biraz geride ama aynı zamanda aktif olarak kripto düzenlemesini uyguluyorlar. Tarihi bir olay, Nijerya Merkez Bankası'nın bu yılın Aralık ayında kripto para birimi işlemlerine ilişkin yasağını kaldırmasıydı. Botsvana, Kenya ve Namibya 2023'te yeni düzenlemeler kabul etti. Çözüm Dünya çapında gittikçe daha fazla ülke kripto para birimlerini yasallaştırıyor ve bu da yalnızca onlara olan talebi ve piyasadaki sermayeye erişimi artıracak. Ayrıca, kripto para birimlerinin daha önce yasaklandığı veya kısıtlamalar altında faaliyet gösterdiği birçok ülke (örneğin Çin, Vietnam, Rusya, Fas ve Suudi Arabistan) yasakları veya kısıtlamaları kaldırmayı düşünüyor. Aynı zamanda ABD ve diğerleri gibi kritik ülkelerdeki kripto düzenlemeleri, kripto para birimi fiyatlarını giderek daha fazla etkiliyor. Gelecek yıl ABD'deki düzenlemelerin netleşmesini, orada ETF'lerin onaylanmasını ve giderek daha fazla ülkede kripto para birimlerinin yasallaşmasını bekleyebiliriz. Bunun, kripto pazarının kapitalizasyonu ve yatırımcıların çıkarlarının korunması üzerinde olumlu bir etkisi olmalıdır. Makalenin konusuyla ilgili geri bildiriminiz varsa lütfen editor@cryptopenetration.com adresinden veya e-posta yoluyla benimle iletişime geçin. X hesabımdan