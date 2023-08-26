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    2023'te Web3 Projesini Başlatmak: Pazara Çıkış Stratejim (Bölüm 2)ile@dariavolkova
    1,116 okumalar

    2023'te Web3 Projesini Başlatmak: Pazara Çıkış Stratejim (Bölüm 2)

    2023/08/26
    10m
    ile @dariavolkova 1,116 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Pazara Çıkış stratejisini Web3 alanında taktiğe nasıl dönüştürebiliriz? Yeni makalemi okuyun! Web3 projelerinin ürün stratejisini anlattığım yazının ilk bölümünde Web3'teki klasik GTM modelini ve özelliklerini anlattım. 👉🏻 Bu bölümde ürün lansmanlarında kullanılan temel taktiklerden bazılarını paylaşmak istiyorum. DevRel, airdrop'lar, DAO'lar ve diğer ürün geliştirme ve geliştirme araçlarından bahsediyorum. Bu makalede Uniswap Labs, DappRadar, Dune, LayerZero Labs, Celo Foundation, CoinList ve diğerleri gibi şirketlerden bahsedildi. Bu kapsamlı bir liste değildir ancak fikirlerinizle birleştirilip genişletilebilecek tekniklerin anlaşılmasını sağlar. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarınızı bırakın.
    featured image - 2023'te Web3 Projesini Başlatmak: Pazara Çıkış Stratejim (Bölüm 2)
    web3 #web3 #web3-marketing #go-to-market
    Daria Volkova HackerNoon profile picture

    @dariavolkova

    Daria Volkova

    Strategic Brand Marketer & Growth Expert. Team Manager. Public Speaker. Educational content about Web3. UA🇺🇦

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