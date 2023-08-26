2023'te Web3 Projesini Başlatmak: Pazara Çıkış Stratejim (Bölüm 2)
Çok uzun; OkumakPazara Çıkış stratejisini Web3 alanında taktiğe nasıl dönüştürebiliriz? Yeni makalemi okuyun!
Web3 projelerinin ürün stratejisini anlattığım yazının ilk bölümünde Web3'teki klasik GTM modelini ve özelliklerini anlattım.
👉🏻 Bu bölümde ürün lansmanlarında kullanılan temel taktiklerden bazılarını paylaşmak istiyorum. DevRel, airdrop'lar, DAO'lar ve diğer ürün geliştirme ve geliştirme araçlarından bahsediyorum. Bu makalede Uniswap Labs, DappRadar, Dune, LayerZero Labs, Celo Foundation, CoinList ve diğerleri gibi şirketlerden bahsedildi.
Bu kapsamlı bir liste değildir ancak fikirlerinizle birleştirilip genişletilebilecek tekniklerin anlaşılmasını sağlar.
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