2023'ün En İyi 5 Soullike Oyunu: Karanlık Ruhlarınızın Boşluğunu Doldurun
Çok uzun; OkumakDark Souls serisi, kendi türünü oluşturduğu noktaya kadar yeterince popülerlik kazandı: "ruh benzeri" oyunlar. Genel olarak karanlık fantazi havası, yüksek zorluk seviyesi ve RPG unsurlarıyla karakterize edilen Dark Souls'ta sevilecek çok şey var. Ancak Dark Souls oyunlarının tamamını oynamış ve benzer seçenekler arayan pek çok hayran var. İlk beş seçeneğimiz arasında Hollow Knight, Thymesia, Ender Lilies, Code Vein ve Nioh 2 yer alırken, Elden Ring'in yaklaşan DLC'si için de benzersiz bir yer var.