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    2023'ün En İyi 5 Soullike Oyunu: Karanlık Ruhlarınızın Boşluğunu Doldurunile@harrymour
    12,270 okumalar

    2023'ün En İyi 5 Soullike Oyunu: Karanlık Ruhlarınızın Boşluğunu Doldurun

    2023/03/19
    5m
    ile @harrymour 12,270 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Dark Souls serisi, kendi türünü oluşturduğu noktaya kadar yeterince popülerlik kazandı: "ruh benzeri" oyunlar. Genel olarak karanlık fantazi havası, yüksek zorluk seviyesi ve RPG unsurlarıyla karakterize edilen Dark Souls'ta sevilecek çok şey var. Ancak Dark Souls oyunlarının tamamını oynamış ve benzer seçenekler arayan pek çok hayran var. İlk beş seçeneğimiz arasında Hollow Knight, Thymesia, Ender Lilies, Code Vein ve Nioh 2 yer alırken, Elden Ring'in yaklaşan DLC'si için de benzersiz bir yer var.
    featured image - 2023'ün En İyi 5 Soullike Oyunu: Karanlık Ruhlarınızın Boşluğunu Doldurun
    gaming #gaming #dark-souls #elden-ring
    Harry Mourtzanakis HackerNoon profile picture

    @harrymour

    Harry Mourtzanakis

    A philosophy graduate and video game enthusiast excited to share his passion with others through writing articles.

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    by Harry Mourtzanakis @harrymour.A philosophy graduate and video game enthusiast excited to share his passion with others through writing articles.
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