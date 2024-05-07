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    2.0 Konferansları, Değerli Medya Ortağı HackerNoon ile Küresel Konuşmaları Ateşliyorile@hackernoonevents
    3,158 okumalar
    3,158 okumalar

    2.0 Konferansları, Değerli Medya Ortağı HackerNoon ile Küresel Konuşmaları Ateşliyor

    ile HackerNoon Events2m2024/05/07
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    Çok uzun; Okumak

    Beş küresel etkinliğin yer aldığı 2.0 Konferans serisi, 20-22 Şubat 2024 tarihleri arasında Dubai Festival Şehri, Dubai, BAE'deki InterContinental'de başarıyla gerçekleştirildi. Etkinliğin medya ortağı olarak hizmet veren HackerNoon, erişimi ve katılımı artırmada çok önemli bir rol oynadı. konferansın. HackerNoon, teknoloji uzmanlarının bilgi ve fikirlerini paylaşabilecekleri bir alan sağlama konusundaki kararlılığıyla tanınıyor. Daha fazlasını buradan öğrenin.
    featured image - 2.0 Konferansları, Değerli Medya Ortağı HackerNoon ile Küresel Konuşmaları Ateşliyor
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    Yenilikçileri bir araya getiren HackerNoon, 2.0 Konferanslarını bir üst seviyeye taşıyor ve Dubai'nin önemli endüstri etkinliklerinden içgörüleri dünya çapındaki bir izleyici kitlesine ışık tutuyor.


    Dubai, BAE - 26 Mart 2024- Beş küresel etkinliği (Sağlık, Pazarlama, CXO, İnternet ve Eğitim 2.0 Konferansları) içeren 2.0 Konferansları serisi, 20 Şubat'tan itibaren Dubai Festival Şehri, Dubai, BAE'deki InterContinental'de başarıyla ağırlandı. –22, 2024. Katılımcılara benzersiz bir deneyim yaşatıldı; sektör liderlerinden inanılmaz bilgiler edinildi, trend konular tartışıldı ve ağ oluşturma ve işbirliği fırsatları benimsendi. Etkinliğin medya ortağı olarak hizmet veren HackerNoon , etkinliğin önemli anlarını ve içgörülerini vurgulamak için kapsamlı teknoloji ve iş gazeteciliği uzmanlığından yararlanarak konferansın erişimini ve katılımını artırmada önemli bir rol oynadı.


    2.0 Konferanslarının özü, çeşitli sektörlerden ileri görüşlü profesyonelleri bir araya getirmesinde yatmaktadır. Katılımcıları uzmanlar ve düşünce liderleriyle buluşturarak yenilikçiliği ve stratejik düşünmeyi teşvik eder. Bu girişimin kökleri, yaratıcı problem çözmeyi teşvik etme, yeni bakış açılarını teşvik etme ve çığır açan fikirlerin paylaşımını kolaylaştırma misyonuna dayanmaktadır. Konferans sunumlardan fazlasını sunuyor; kalıcı profesyonel bağlantılar kurmak ve değerli deneyimleri paylaşmak için bir platformdur.


    Teknoloji uzmanlarının bilgi ve fikirlerini paylaşabilecekleri bir alan sağlama konusundaki kararlılığıyla tanınan HackerNoon, 2.0 Konferanslarının başarısına önemli ölçüde katkıda bulundu. 45.000'den fazla yazar ve 4 milyon aylık okuyucudan oluşan bir toplulukla HackerNoon, konferansta paylaşılan öngörülerin ve yeniliklerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Bu işbirliği, etkinlik sırasında tartışılan en son fikirlerin ve stratejilerin yayılmasına olanak tanıdı ve içeriğin teknolojik gelişmeler ve sektör trendleriyle ilgilenen küresel bir topluluk için erişilebilir olmasını sağladı.


    “HackerNoon ile yaptığımız işbirliği konferansımıza yeni bir boyut kazandırdı. Kapsamı kapsamımızı genişletti ve konuşmacılarımız ve katılımcılarımız tarafından paylaşılan önemli katkıların ve içgörülerin vurgulanmasına yardımcı oldu," yorumunu yaptı The 2.0 Conferences Delege İlişkileri Müdürü Yashasvi Kapoor.


    HackerNoon ve The 2.0 Conferences arasındaki bu stratejik işbirliği, katılımcı deneyimini geliştirerek ve etkinliğin etkisini genişleterek somut faydalar sağladı. Ortaklık, konferansların yenilikçi fikirlerinin küresel bir izleyici kitlesine ulaşmasını ve geleceği şekillendirme potansiyelinin daha derin bir şekilde anlaşılmasını ve takdir edilmesini sağladı.


    2.0 Konferansları Hakkında

    2.0 Konferansları, fikirleri, stratejileri ve içgörüleri paylaşmak üzere çeşitli sektörlerden düşünce liderlerini ve yenilikçileri bir araya getirmeye adanmıştır. Yeniliği ve stratejik düşünmeyi teşvik etmeye odaklanan konferans serisi, birçok sektörde değişime ilham vermeyi ve ilerlemeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Anlamlı bağlantılar ve öğrenme fırsatları yaratma konusundaki kararlılığımız, tüm katılımcılar için değerli ve etkili bir deneyim sağlar. Daha fazla bilgi için web sitelerine göz atın: www.the2conf.com .

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