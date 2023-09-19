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    Dijital Kamu Altyapısı: 15 Dakikalık Akıllı Şehir Yönetişimini Dönüştürüyorile@thesociable
    657 okumalar

    Dijital Kamu Altyapısı: 15 Dakikalık Akıllı Şehir Yönetişimini Dönüştürüyor

    2023/09/19
    6m
    ile @thesociable 657 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Dijital Kamu Altyapısı (DPI), gözetim ve kontrol için dijital kimlikleri, CBDC'leri, aşı pasaportlarını ve karbon izleme verilerini birleştirir. Katılım ve ilerleme aracı olarak satılan DPI, teknokratik bir yönetim sistemi olarak görülüyor. G20, programlanabilir CBDC'ler ve dijital kimlikler dahil olmak üzere DPI'yi onaylayarak kapsamlı bir dijital sağlık ekosistemini teşvik ediyor. Hindistan'ın dijital kimlik mimarı Nandan Nilekani, vergi tahsilatından iklim uyumuna kadar çeşitli amaçlar için DPI'yi savunuyor. Dünya Ekonomik Forumu ve BM, DPI'nin dijital kimliklere, ödemelere ve veri alışverişi protokollerine dayandığını vurguluyor. DPI'nın uygulaması, hükümetin talimatlarına tabi olarak sosyal kredi sistemlerini ve 15 dakikalık akıllı şehirleri etkinleştirerek tüketimi, satın almaları ve hareketliliği kısıtlamayı amaçlıyor.
    featured image - Dijital Kamu Altyapısı: 15 Dakikalık Akıllı Şehir Yönetişimini Dönüştürüyor
    cybersecurity #digital-identity #smart-cities
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