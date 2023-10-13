13'üncü Cuma ve Kripto: Büyük Piyasa Çöküşlerinden Değerli Dersler Çıkarmak

Bu ay korku ayı! Ve 13'üncü Cuma, en şanssız gün olarak kabul edilir.
Öyleyse neden kripto para dünyasındaki bazı ürkütücü ve şanssız anları hatırlamak için zaman ayırmıyorsunuz?
Gerçek şu ki, çok sayıda yaşadık. Hepsinden kurtulduk ama bazı şirketler ve kripto para birimleri için bu farklı bir hikaye. Farklı nedenlerden dolayı bazı çok kötü kripto çöküşlerinin ardından, bazı markalar ve varlıklar tamamen ortadan kayboldu.
Gerçekten de göre
Bazen milyonlarca insan inançlarını ve yatırımlarını yanlış varlıklara veya şirketlere yatırıyor. Şimdiye kadarki (2023'e kadar) en büyük kripto çöküşleri olarak kabul edilen beş vakayla bunun kripto endüstrisinde nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.
Mt. Gox muhtemelen bir şeyler çağrıştırıyor. Bu, 2011 ile 2014 yılları arasında dünya çapındaki en popüler kripto borsasıydı ve hatta o yıla kadar tüm Bitcoin işlemlerinin yaklaşık %70'ini gerçekleştiriyordu. 2014 yılında 744.408 BTC'yi (o sırada yaklaşık 473 milyon dolar) çalan bir dizi hack'in ortaya çıkmasının ardından trajik bir ölüm yaşadı. Ancak ilk büyük kripto kazası bu ölümden önce yaşandı.
Haziran 2011'de Mt. Gox'ta bir dizi olay yaşandı.
Daha sonra bir saldırganın denetim için kullanılan bir idari hesabı ele geçirdiği ortaya çıktı. Buna karşılık Mt. Gox sitesini kapattı. Kullanıcı adlarını, e-posta adreslerini ve şifre karmalarını içeren bir liste bir İnternet forumunda yayınlandığında durum daha da kötüleşti ve toplam değeri 8,75 milyon doları aşan 61.000'den fazla hesap ortaya çıktı.
Borsa daha sonra iyileştirilmiş güvenlik önlemleriyle yeniden açıldı ancak olay Bitcoin pazarında kalıcı bir etki bıraktı. Gerçekten de BTC, o yılın Haziran ve Kasım ayları arasında değerinin %93'ünden fazlasını kaybetti; bu, Mt. Gox'un tamamen kapandığı 2014 yılında bile gerçekleşmedi . Şansımıza bir daha da olmadı.
Şunu söylemeliyiz: bu, kriptoda klasik bir meme haline geldi. Ünlem “Hey, hey, hey! Bitconeeeect!” yaygın olarak kullanılan bir şakadır; basit bir selamlama veya bir şeyin dolandırıcılık olduğunu ima etmek için yapılan bir şakadır. Bunun nedeni, BitConnect'in aslında şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük kripto dolandırıcılıklarından biri olmasıdır. Ve kendi platformu ve yerel bir varlığı vardı.
Marka, 2016 ile 2018 yılları arasında sözde bir borç verme platformu işletiyordu. Yatırımcılara bir borç verme programı ve kendi kripto para birimi BitConnect Coin (BCC) aracılığıyla yüksek getiri vaat ediyordu. Kullanıcılar Bitcoin'i BCC ile değiştirmeye ve daha sonra bunu platforma ödünç vermeye teşvik edildi.
Platform geniş bir kullanıcı tabanının ilgisini çekti ve binlerce kullanıcının katılımıyla 2,6 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaştı. BitConnect, kullanıcıları daha fazla yatırımcı çekmeye teşvik etmek için bir yönlendirme sistemi kullanarak piramit benzeri bir yapı oluşturdu. Platformun iş modeli sürdürülemezdi ve eski yatırımcılara getiri sağlamak için yeni yatırımlara dayanıyordu, bu da onu klasik bir Ponzi şeması haline getiriyordu.
BitConnect'in dolandırıcılık niteliği giderek daha belirgin hale geldi ve Ocak 2018'de Teksas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu'nun "Acil Durum Durdurma ve Vazgeçme Emri" sonrasında borç verme ve takas platformunu aniden kapattı. BitConnect Coin'in (BCC) değeri 400 dolardan neredeyse sıfıra düştü ve bu da birçok yatırımcı için önemli mali kayıplara yol açtı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) göre BitConnect
Burada olaylarla dolu bir 2022'nin başlangıcını keşfediyoruz. Terra, yerel para birimi LUNA (şimdiki adı Terra Classic (LUNC) ile birlikte) (bir şekilde) hala var olan bir blockchain protokolüdür. Ortadan kaybolan şey, tüm para ve kullanıcı güveninin yanı sıra, yerel stabilcoinleri Terra USD (UST ) oldu. Bu, LUNA coinlerini basıp yakarak 1 USD değerini koruyan algoritmik bir varlıktı.
UST'nin fiyatı 0,1 dolara (sabit fiyatından %90 daha az) düşerek LUNA'yı da beraberinde sürükledi. Bu tokenın değeri Nisan 2022'de 119 $ iken, onun yerine geçen token (LUNC) şu anda 0,000058 $ [CMC] seviyesindedir. Luna Vakfı'nın çabalarına rağmen UST'nin sabitlemesi sağlanamadı ve Terra protokolü 40 milyar doların üzerinde bir çöküşle karşı karşıya kaldı. Yatırımcılar ciddi kayıplara uğradı ve bu durum bazılarının Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon'a karşı dava açmasına yol açtı.
Sonuçta Terra'nın çöküşü, birçok kripto borsasının listeden çıkarılmasına, dünya çapında daha fazla kripto düzenlemesine ve projeye dahil olanlara karşı yasal işlemlere yol açan bir mali yıkım izi bıraktı. Terra'nın kurucu ortağı Do Kwon,
Bu çöküş muhtemelen bir öncekiyle iç içe geçmiş durumda. 2012 yılında Su Zhu ve Kyle Davies tarafından Singapur'da kurulan 3AC, bir zamanlar kripto para birimleri de dahil olmak üzere 10 milyar dolara kadar varlık ve yatırım yönetmişti. Ancak şu anda tasfiye edilmiş durumda ve dünya çapında 32'den fazla şirkete yaklaşık 3,5 milyar dolar borcu var.
Haziran 2022'deki iflas başvuruları, önemli miktarda borç olduğunu ve kurucuların fonlar ve proje sorunları hakkında yanıt alamadığını ortaya çıkardı. Etki, Genesis Trading, Voyager ve Celsius gibi kripto protokollerinin sıkıntı yaşamasıyla kurumsal alacaklılara da yayıldı.
3AC'nin çöküşü, portföylerindeki DeFi protokolü gibi bazı platformları ve hisse senetlerini de etkiledi
FTX, Terra'nın neden olduğu dalgalanma etkisinden sonra muhtemelen 2022'de düşen son "büyük domino" oldu. Temmuz 2021'de zirveye ulaşan FTX, bir milyondan fazla kullanıcıyla dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsasıydı. Hatta ABD'deki birçok spor takımına ve organizasyonuna sponsor oldular. Ve onun düşüşü zaten
Krizleri Kasım 2022'de CoinDesk'in, FTX'in ortak firması Alameda Research'ün varlıklarının önemli bir kısmını FTX'in yerel tokeninde (FTT) tuttuğunu açıklamasıyla başladı. Bu açıklamanın ardından rakip borsa Binance, FTT varlıklarını satma niyetini açıklayarak müşterilerin FTX'ten çekilmesinde artışa yol açtı.
Ancak FTX bu para çekme taleplerini karşılayamadı. Binance, başlangıçta FTX'i satın almak için bir niyet mektubu imzaladı, ancak ertesi gün müşteri fonlarının yanlış yönetildiğine ve ABD ajans soruşturmalarına ilişkin endişeler nedeniyle teklifi geri çekti. Daha fazla seçeneği olmayan FTX iflas başvurusunda bulundu.
Aralık 2022'de FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), ABD hükümetinin talebi üzerine mali suçlar nedeniyle Bahama yetkilileri tarafından tutuklandı. İflas işlemleri ortaya çıkarken şirketin varlıkları donduruldu
FTX'in çöküşü, kripto para piyasası üzerinde önemli bir etki yarattı; çeşitli kripto para birimlerinin değerlerinde düşüşlere neden oldu ve yatırımcıların korunması ve düzenleyici gözetim konusundaki endişeleri artırdı. Birçok kurumsal yatırımcı,
Son iki şirket aslında 2023'te iflas başvurusunda bulundu. Kayıpları
Bir perakende kripto yatırımcısı olarak kripto para birimlerinin çökmesinden kaçınmak ve riskleri en aza indirmek dikkatli düşünme ve disiplinli bir yaklaşım gerektirir. Tüm riskleri ortadan kaldırmak imkansız olsa da, değişken kripto para piyasasında gezinmenize ve önemli kayıplarla karşılaşma şansınızı azaltmanıza yardımcı olacak bazı stratejiler şunlardır:
İyice Araştırın: Herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapın. Projenin arkasındaki teknolojiyi, kullanım senaryosunu, ekibi, finansman yöntemlerini ve topluluğu anlayın. Abartmadan ziyade sağlam bilgilere dayanarak bilinçli kararlar alın. Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa muhtemelen doğru değildir.
Risk Yönetimi Araçlarını Kullanın : Varlıklarınızı belirli bir fiyat seviyesine ulaştığında otomatik olarak satan zararı durdurma emirleri gibi risk yönetimi araçlarını kullanmayı düşünün. Bu potansiyel kayıpların sınırlandırılmasına yardımcı olabilir.
Gerçekçi Hedefler Belirleyin : Açık yatırım hedefleri ve zaman dilimleri tanımlayın. Kısa vadeli kazançlar mı arıyorsunuz yoksa uzun vadede mi bu işin içindesiniz? Gerçekçi beklentiler belirleyin ve hızlı kar peşinde koşmaktan kaçının.
Haberdar Olun: Kripto para birimi haberlerini ve piyasa trendlerini takip edin. Piyasayı etkileyebilecek mevzuat değişikliklerinden veya önemli gelişmelerden haberdar olun.
Kripto para piyasasının doğası gereği spekülatif ve değişken olduğunu unutmayın. Önemli kazanç fırsatları olsa da riskler de vardır. Dikkatli bir yaklaşımı sürdürerek, potansiyel kripto piyasası çöküşleri sırasında büyük kayıplarla karşılaşma olasılığınızı azaltabilirsiniz. Bu şanssız günde bile!
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