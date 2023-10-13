13'üncü Cuma ve Kripto: Büyük Piyasa Çöküşlerinden Değerli Dersler Çıkarmak





Bu ay korku ayı! Ve 13'üncü Cuma, en şanssız gün olarak kabul edilir.





Öyleyse neden kripto para dünyasındaki bazı ürkütücü ve şanssız anları hatırlamak için zaman ayırmıyorsunuz?





Gerçek şu ki, çok sayıda yaşadık. Hepsinden kurtulduk ama bazı şirketler ve kripto para birimleri için bu farklı bir hikaye. Farklı nedenlerden dolayı bazı çok kötü kripto çöküşlerinin ardından, bazı markalar ve varlıklar tamamen ortadan kayboldu.





Gerçekten de göre 99Bitcoin Mart 2023 itibarıyla en az 1.744 ölü madeni para vardı. Coinopsi Başarısız olan İlk Para Teklifleri (ICO'lar) dahil olmak üzere bu sayı Ekim 2023 itibarıyla 2.478'e yükseldi . Sahte paraları, başarısız şirketleri ve dolandırıcılıkları da sayarsak muhtemelen çok daha fazlası olurdu. Bunların çoğu başarısız olan küçük projelerdi, ancak bazıları sektörün devleriydi. Bunları konuşacağız.





Bazen milyonlarca insan inançlarını ve yatırımlarını yanlış varlıklara veya şirketlere yatırıyor. Şimdiye kadarki (2023'e kadar) en büyük kripto çöküşleri olarak kabul edilen beş vakayla bunun kripto endüstrisinde nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.





İçeriğe Genel Bakış

Durum 1: Mt. Gox Kazası

Durum 2: BitConnect

Durum 3: Terra (LUNA) ve UST

Durum 4: Üç Oklu Büyük Harf (3AC)

Durum 5: FTX ve FTT Tokenı

Kripto çöküşlerinden ne öğrenebiliriz?





Durum 1: Mt. Gox Kazası

Mt. Gox muhtemelen bir şeyler çağrıştırıyor. Bu, 2011 ile 2014 yılları arasında dünya çapındaki en popüler kripto borsasıydı ve hatta o yıla kadar tüm Bitcoin işlemlerinin yaklaşık %70'ini gerçekleştiriyordu. 2014 yılında 744.408 BTC'yi (o sırada yaklaşık 473 milyon dolar) çalan bir dizi hack'in ortaya çıkmasının ardından trajik bir ölüm yaşadı. Ancak ilk büyük kripto kazası bu ölümden önce yaşandı.









Haziran 2011'de Mt. Gox'ta bir dizi olay yaşandı. yıkıcı olaylar . Başlangıçta 478 hesap ihlal edildi ve bunun sonucunda 400.000 dolar değerinde 25.000 BTC çalındı. 19 Haziran'da şüpheli ticaret faaliyeti, birisinin büyük satış emirleri vermesinin ardından döviz kurunun BTC başına 17 dolardan 0,01 dolara düşmesine neden oldu . Bu dramatik çöküş, dolaşımdaki Bitcoin'in önemli bir bölümünü etkiledi.





Daha sonra bir saldırganın denetim için kullanılan bir idari hesabı ele geçirdiği ortaya çıktı. Buna karşılık Mt. Gox sitesini kapattı. Kullanıcı adlarını, e-posta adreslerini ve şifre karmalarını içeren bir liste bir İnternet forumunda yayınlandığında durum daha da kötüleşti ve toplam değeri 8,75 milyon doları aşan 61.000'den fazla hesap ortaya çıktı.





Borsa daha sonra iyileştirilmiş güvenlik önlemleriyle yeniden açıldı ancak olay Bitcoin pazarında kalıcı bir etki bıraktı. Gerçekten de BTC, o yılın Haziran ve Kasım ayları arasında değerinin %93'ünden fazlasını kaybetti; bu, Mt. Gox'un tamamen kapandığı 2014 yılında bile gerçekleşmedi . Şansımıza bir daha da olmadı.









Durum 2: BitConnect

Şunu söylemeliyiz: bu, kriptoda klasik bir meme haline geldi. Ünlem “Hey, hey, hey! Bitconeeeect!” yaygın olarak kullanılan bir şakadır; basit bir selamlama veya bir şeyin dolandırıcılık olduğunu ima etmek için yapılan bir şakadır. Bunun nedeni, BitConnect'in aslında şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük kripto dolandırıcılıklarından biri olmasıdır. Ve kendi platformu ve yerel bir varlığı vardı.





Marka, 2016 ile 2018 yılları arasında sözde bir borç verme platformu işletiyordu. Yatırımcılara bir borç verme programı ve kendi kripto para birimi BitConnect Coin (BCC) aracılığıyla yüksek getiri vaat ediyordu. Kullanıcılar Bitcoin'i BCC ile değiştirmeye ve daha sonra bunu platforma ödünç vermeye teşvik edildi. önemli faiz oranları — aylık %40'a kadar.





Platform geniş bir kullanıcı tabanının ilgisini çekti ve binlerce kullanıcının katılımıyla 2,6 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaştı. BitConnect, kullanıcıları daha fazla yatırımcı çekmeye teşvik etmek için bir yönlendirme sistemi kullanarak piramit benzeri bir yapı oluşturdu. Platformun iş modeli sürdürülemezdi ve eski yatırımcılara getiri sağlamak için yeni yatırımlara dayanıyordu, bu da onu klasik bir Ponzi şeması haline getiriyordu.





BitConnect'in dolandırıcılık niteliği giderek daha belirgin hale geldi ve Ocak 2018'de Teksas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu'nun "Acil Durum Durdurma ve Vazgeçme Emri" sonrasında borç verme ve takas platformunu aniden kapattı. BitConnect Coin'in (BCC) değeri 400 dolardan neredeyse sıfıra düştü ve bu da birçok yatırımcı için önemli mali kayıplara yol açtı.





ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) göre BitConnect dolandırıldı Dünya çapındaki yatırımcıların en az 2 milyar dolarlık varlığı var. Bu varlık 2021'de BitConnect'e ve kurucusuna dava açtı. Hint Satish Kumbhani 2022'den bu yana kaçak durumda. Glenn Arcaro BitConnect'in Amerikalı organizatörü şu anda hapiste. Geriye kalan tek şey, daha küçük bir BitConnect destekçisi olan Carlos Matos'un coşkulu konuşmasından başlatılan Bitconnect meme'i. Daha sonra beyan kendisi de BCC dahil çeşitli dolandırıcılıklarda 100.000 dolardan fazla para kaybeden bir kurban.













Durum 3: Terra (LUNA) ve UST

Burada olaylarla dolu bir 2022'nin başlangıcını keşfediyoruz. Terra, yerel para birimi LUNA (şimdiki adı Terra Classic (LUNC) ile birlikte) (bir şekilde) hala var olan bir blockchain protokolüdür. Ortadan kaybolan şey, tüm para ve kullanıcı güveninin yanı sıra, yerel stabilcoinleri Terra USD (UST ) oldu. Bu, LUNA coinlerini basıp yakarak 1 USD değerini koruyan algoritmik bir varlıktı.





Sorun başladı UST 8 Mayıs'ta 1 dolarlık sabit seviyesini kaybettiğinde piyasada paniğe yol açtı. Balinalar büyük bir satış gerçekleştirerek UST'nin değerinin daha da düşmesine neden oldu. Terra'daki büyük bir DeFi platformu olan Anchor Protokolü, yalnızca 24 saat içinde 2 milyar doların üzerinde para çekme deneyimi yaşadı.









UST'nin fiyatı 0,1 dolara (sabit fiyatından %90 daha az) düşerek LUNA'yı da beraberinde sürükledi. Bu tokenın değeri Nisan 2022'de 119 $ iken, onun yerine geçen token (LUNC) şu anda 0,000058 $ [CMC] seviyesindedir. Luna Vakfı'nın çabalarına rağmen UST'nin sabitlemesi sağlanamadı ve Terra protokolü 40 milyar doların üzerinde bir çöküşle karşı karşıya kaldı. Yatırımcılar ciddi kayıplara uğradı ve bu durum bazılarının Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon'a karşı dava açmasına yol açtı.





Sonuçta Terra'nın çöküşü, birçok kripto borsasının listeden çıkarılmasına, dünya çapında daha fazla kripto düzenlemesine ve projeye dahil olanlara karşı yasal işlemlere yol açan bir mali yıkım izi bıraktı. Terra'nın kurucu ortağı Do Kwon, tutuklandı Mart 2023'te sahte belgeler kullanarak Karadağ'da seyahat ederken.





Durum 4: Üç Oklu Büyük Harf (3AC)

Bu çöküş muhtemelen bir öncekiyle iç içe geçmiş durumda. 2012 yılında Su Zhu ve Kyle Davies tarafından Singapur'da kurulan 3AC, bir zamanlar kripto para birimleri de dahil olmak üzere 10 milyar dolara kadar varlık ve yatırım yönetmişti. Ancak şu anda tasfiye edilmiş durumda ve dünya çapında 32'den fazla şirkete yaklaşık 3,5 milyar dolar borcu var.





Sorun başladı çünkü 3AC, Terra'nın çöküşünün ardından değerini kaybeden Terra (LUNA) tokenlerine önemli yatırımlar yaptı. Ayrıca 2021 ile 2022 yılları arasında kötü performans gösteren diğer tokenlara da yatırım yaptılar. Çeşitli kripto şirketleriyle yapılan yatırımlar, ortaklıklar ve milyarlarca dolar değerindeki kredilerle 3AC'nin mali sıkıntıları sektörde dalgalanma etkisi yarattı.











Haziran 2022'deki iflas başvuruları, önemli miktarda borç olduğunu ve kurucuların fonlar ve proje sorunları hakkında yanıt alamadığını ortaya çıkardı. Etki, Genesis Trading, Voyager ve Celsius gibi kripto protokollerinin sıkıntı yaşamasıyla kurumsal alacaklılara da yayıldı. önemli kayıplar (her biri 1 milyar doların üzerinde) ödenmemiş krediler nedeniyle. Voyager ve Celsius platformlarının sıradan kullanıcıları da, para çekme işlemlerini durdurdukları ve iflas başvurusunda bulundukları için mali kayıplarla karşı karşıya kaldılar. Genesis Trading, bu ve diğer nedenlerden dolayı 2023'te de aynısını yapacaktı.





3AC'nin çöküşü, portföylerindeki DeFi protokolü gibi bazı platformları ve hisse senetlerini de etkiledi Ardana ve bazı kripto borsaları, örneğin BitMEX ve FTX . Yalnızca işletmelerle ilgilenmesine rağmen 3AC'nin düşüşü perakende kripto yatırımcıları için de yıkıcı oldu. Çok sayıda insan talep edildi hayatlarındaki birikimlerini Voyager'a kaptırmış olmak ve santigrat , örneğin. Bu sırada Kyle Davies kaçmaktadır ve Su Zhu tutuklandı Eylül 2023'te Singapur'dan ayrılmaya çalışırken.





Durum 5: FTX ve FTT Tokenı

FTX, Terra'nın neden olduğu dalgalanma etkisinden sonra muhtemelen 2022'de düşen son "büyük domino" oldu. Temmuz 2021'de zirveye ulaşan FTX, bir milyondan fazla kullanıcıyla dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsasıydı. Hatta ABD'deki birçok spor takımına ve organizasyonuna sponsor oldular. Ve onun düşüşü zaten bağlandı Terra'nın çöküşüne de.





Krizleri Kasım 2022'de CoinDesk'in, FTX'in ortak firması Alameda Research'ün varlıklarının önemli bir kısmını FTX'in yerel tokeninde (FTT) tuttuğunu açıklamasıyla başladı. Bu açıklamanın ardından rakip borsa Binance, FTT varlıklarını satma niyetini açıklayarak müşterilerin FTX'ten çekilmesinde artışa yol açtı.









Ancak FTX bu para çekme taleplerini karşılayamadı. Binance, başlangıçta FTX'i satın almak için bir niyet mektubu imzaladı, ancak ertesi gün müşteri fonlarının yanlış yönetildiğine ve ABD ajans soruşturmalarına ilişkin endişeler nedeniyle teklifi geri çekti. Daha fazla seçeneği olmayan FTX iflas başvurusunda bulundu.





Aralık 2022'de FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), ABD hükümetinin talebi üzerine mali suçlar nedeniyle Bahama yetkilileri tarafından tutuklandı. İflas işlemleri ortaya çıkarken şirketin varlıkları donduruldu büyük borçlar (yaklaşık 3 milyar dolar), müşteri fonlarının kötüye kullanılması ve FTX'te mali kontrol eksikliği.





FTX'in çöküşü, kripto para piyasası üzerinde önemli bir etki yarattı; çeşitli kripto para birimlerinin değerlerinde düşüşlere neden oldu ve yatırımcıların korunması ve düzenleyici gözetim konusundaki endişeleri artırdı. Birçok kurumsal yatırımcı, içermek Sequoia Capital, CoinShares, BlockFi ve Genesis Trading, FTX'teki hisseleri nedeniyle zararla karşı karşıya kaldı.





Son iki şirket aslında 2023'te iflas başvurusunda bulundu. Kayıpları tahmin ediliyor 2,8 milyar dolar (Genesis) ve 1 milyar doların üzerinde (BlockFi). Bu olaylar yine olaya neden oldu. hayat tasarrufu kaybı birçok insan için. SBF şu anda Deneme ABD'de.





Kripto çöküşlerinden ne öğrenebiliriz?





Bir perakende kripto yatırımcısı olarak kripto para birimlerinin çökmesinden kaçınmak ve riskleri en aza indirmek dikkatli düşünme ve disiplinli bir yaklaşım gerektirir. Tüm riskleri ortadan kaldırmak imkansız olsa da, değişken kripto para piyasasında gezinmenize ve önemli kayıplarla karşılaşma şansınızı azaltmanıza yardımcı olacak bazı stratejiler şunlardır:





Portföyünüzü Çeşitlendirin: Tüm fonlarınızı tek bir projeye yatırmayın. Farklı varlıklar arasında çeşitlendirme yapmak riskin yayılmasına yardımcı olabilir. Bitcoin gibi köklü kripto para birimlerine yatırım yapın ve Obayt daha küçük, gelecek vaat eden projelerin yanı sıra.



Tüm fonlarınızı tek bir projeye yatırmayın. Farklı varlıklar arasında çeşitlendirme yapmak riskin yayılmasına yardımcı olabilir. Bitcoin gibi köklü kripto para birimlerine yatırım yapın ve daha küçük, gelecek vaat eden projelerin yanı sıra. Fonlarınızı saklayın: fonlarınızı uzun vadeli olarak çevrimiçi cüzdanlar (borsalar) gibi merkezi varlıklarda veya hatta kripto para birimleriyle çalıştıkları için "merkezi olmayan" olduğunu düşündüğünüz finansal platformlarda saklamayın, ancak size para sağlamazlar. özel anahtarlar (örn. Celsius ve Voyager). Sorunları varsa, paranızda da sorunlar olacaktır ve para çekme işlemleri süresiz olarak durdurulacaktır.





Sermayenizi gerçekten merkezi olmayan platformlarda ihraç edilen varlıklarda saklayın Obyte gibi . Obyte, madenciler gibi güçlü aktörlerin bulunmaması nedeniyle sansüre karşı eşsiz bir direnç sağladığı için mükemmel bir değer deposudur.













İyice Araştırın: Herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapın. Projenin arkasındaki teknolojiyi, kullanım senaryosunu, ekibi, finansman yöntemlerini ve topluluğu anlayın. Abartmadan ziyade sağlam bilgilere dayanarak bilinçli kararlar alın. Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa muhtemelen doğru değildir.



Risk Yönetimi Araçlarını Kullanın : Varlıklarınızı belirli bir fiyat seviyesine ulaştığında otomatik olarak satan zararı durdurma emirleri gibi risk yönetimi araçlarını kullanmayı düşünün. Bu potansiyel kayıpların sınırlandırılmasına yardımcı olabilir.





Gerçekçi Hedefler Belirleyin : Açık yatırım hedefleri ve zaman dilimleri tanımlayın. Kısa vadeli kazançlar mı arıyorsunuz yoksa uzun vadede mi bu işin içindesiniz? Gerçekçi beklentiler belirleyin ve hızlı kar peşinde koşmaktan kaçının.



Haberdar Olun: Kripto para birimi haberlerini ve piyasa trendlerini takip edin. Piyasayı etkileyebilecek mevzuat değişikliklerinden veya önemli gelişmelerden haberdar olun.



Kripto para piyasasının doğası gereği spekülatif ve değişken olduğunu unutmayın. Önemli kazanç fırsatları olsa da riskler de vardır. Dikkatli bir yaklaşımı sürdürerek, potansiyel kripto piyasası çöküşleri sırasında büyük kayıplarla karşılaşma olasılığınızı azaltabilirsiniz. Bu şanssız günde bile!





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