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    0 Test Yazılıyken Otomatik Test Paketi Nasıl Başlatılırile@zvone187
    1,207 okumalar

    0 Test Yazılıyken Otomatik Test Paketi Nasıl Başlatılır

    2023/06/30
    10m
    ile @zvone187 1,207 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Pythagora, yeni en iyi arkadaşınız olmak üzere olan açık kaynaklı bir geliştirme aracıdır. Tek bir komutla tüm kod tabanınız için testler oluşturmak ve %80 veya %90 kod kapsamına ulaşmak için yapay zekanın gücünden yararlanır.
    featured image - 0 Test Yazılıyken Otomatik Test Paketi Nasıl Başlatılır
    programming #programming #unit-testing #nodejs
    Zvonimir HackerNoon profile picture

    @zvone187

    Zvonimir

    I founded AWW which had 1.5M MAU and was acquired by Miro in 2021. Now I'm working on making automated tests autonomous.

    Credibility

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    Zvonimir HackerNoon profile picture
    by Zvonimir @zvone187.I founded AWW which had 1.5M MAU and was acquired by Miro in 2021. Now I'm working on making automated tests autonomous.
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