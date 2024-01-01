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    Şifreli Portallar: Rust Kullanan Swift Uygulamasını Nasıl Oluşturdukile@ockam
    10,374 okumalar

    Şifreli Portallar: Rust Kullanan Swift Uygulamasını Nasıl Oluşturduk

    2024/01/01
    5m
    ile @ockam 10,374 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Swift'de yerleşik Mac için Portals uygulamasının, hizmetleri Uçtan Uca Şifrelenmiş Portallar üzerinden arkadaşlarınızla özel olarak paylaşmak için Ockam Rust kitaplığını nasıl kullandığını öğrenin.
    featured image - Şifreli Portallar: Rust Kullanan Swift Uygulamasını Nasıl Oluşturduk
    programming #ockam-rust-library #good-company
    Ockam HackerNoon profile picture

    @ockam

    Ockam

    Ockam is a developer tool. Orchestrate end-to-end encryption and mutual authentication between distributed applications.

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    by Ockam @ockam.Ockam is a developer tool. Orchestrate end-to-end encryption and mutual authentication between distributed applications.
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