ETF Şapkalı

Resim X kullanıcısına aittir, metni ekledim. @CryptoTubeYT'ye Aşağıda ifade edilen görüşler yazarın kişisel görüşleri olup, yatırım kararlarının alınmasına temel oluşturmamalı, yatırım işlemleri yapılmasına yönelik tavsiye veya tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Yaşamın son anları sağlık açısından en pahalı anlardır. Kaçınılmaz olanı önlemek için reklamı yapılan her türlü tedaviye sonsuz para harcamaya hazırız. Benzer şekilde, Pax Americana'dan sorumlu elitler ve onun vasalları, mevcut dünya düzenini korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlar çünkü bu düzenin varlığından en çok onlar yararlandı. Ancak 2008'den bu yana, beş para etmez Amerikalılara verilen tehlikeli ipotek kredileri, 1930'lardaki Büyük Bunalım'ı hatırlatacak kadar şiddetli bir küresel ekonomik krize yol açtığında, Pax Americana ölüm döşeğindeydi. Ben Bernanke'nin körü körüne önderlik ettiği ortaçağ neo-Keynesçi berberlerinin reçete ettiği ilaç neydi? Ölmek üzere olan bir imparatorluğa her zaman reçete edilen aynı ilkel tedavi... para basıcı gitsin brrr. İmparatorluk ve onun Avrupalı, Çinli ve Japon tebaaları, stratejik rakipleri ve müttefikleri aynı çürümenin farklı belirtilerini çözmek için para basıyordu. Çürüme, fena halde dengesiz bir küresel ekonomik ve politik mimaridir. Federal Reserve (Fed) liderliğindeki Amerika, para bastı ve ABD devlet tahvilleri ve ipoteklerini satın aldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) liderliğindeki Avrupa, kusurlu parasal birliği (mali değil) canlı tutmak için para bastı ve Avro üyesi devlet tahvilleri satın aldı. Çin Halk Bankası (PBOC) liderliğindeki Çin, bankacılık sisteminin apartmanları, çelik fabrikalarını ve diğer büyük altyapı projelerini aşırı inşa eden sanayi firmalarına kredi vermesini talep etti. Çin o kadar çok işe yaramaz kapasite inşa etti ki, bu üretimi, sermaye yatırımına son derece ihtiyaç duyan gelişmekte olan dünyaya ihraç etmek için Kuşak ve Yol Girişimi'ni kurdu. Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) liderliğindeki Japonya, 1989'daki emlak çöküşünün ardından ortaya çıkan yanıltıcı enflasyonu yaratma arayışı içinde para basmaya devam etti. Bu ahlaksız para basımının sonucu, küresel borcun GSYH'ye oranının hızla artması oldu. Faiz oranları dünya genelinde son 5.000 yılın en düşük seviyelerine ulaştı. Neredeyse 20 trilyon dolarlık şirket ve devlet tahvili, zirvede negatif getiri sergiledi. Faiz paranın zaman değerinin telafisi olduğuna göre faiz negatifse zamanın artık değerli olmadığını mı söylüyoruz? Bu tablo için Danielle DiMartino Booth'a teşekkür ederiz. 2008 Küresel Mali Krizine (GFC) tepki olarak görebileceğiniz gibi, oranlar 5.000 yıllık en düşük seviyesine itildi. Quill Intelligence'dan Bu, küresel olarak negatif getirili borçların toplam miktarının Bloomberg endeksidir. 2008 öncesinde sıfır olan GFC, 2020'de 17,76 trilyon dolara ulaştı. Bu, merkez bankalarının küresel olarak faiz oranlarını %0 ve altına düşürmesiyle mümkün oldu. Dünya nüfusunun büyük bir kısmı, bu küresel fiat parasal değer kaybından faydalanmaya yetecek kadar finansal varlığa sahip değil. Dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli mallarda enflasyon baş gösterdi. 2011 Arap Baharı'nı hatırlıyor musunuz? Tüm büyük küresel finans merkezlerinde bir avokado tostunun fiyatının 20 dolardan daha az olduğunu hatırlıyor musunuz? Ortalama gelire sahip bir ailenin, anne ve babanın bankasından yardım almadan ortalama fiyat düzeyinde bir ev alabileceğini hatırlıyor musunuz? Tek çıkış yolu biraz altın sahibi olmaktı. Ancak altına fiziksel olarak sahip olmak pratik değildir. Açgözlü hükümetlerden büyük miktarlarda saklanması ağır ve zordur. Sonuç olarak, elitlerin 2007'deki gibi Davos'ta parti yapmaya devam edebilmesi için insanlar mütevazı pastalarını yediler. Ancak gübre havuzunda açan bir nilüfer çiçeği gibi Lord Satoshi, ahlaki, politik ve ekonomik açıdan iflas etmiş bir imparatorlukta debelenirken Bitcoin Whitepaper'ını yayınladı. Teknik inceleme, insanlık tarihinde ilk kez, parayı devletten küresel olarak ölçeklenebilir bir şekilde ayırmak için insanların internete bağlı makineleri ve kriptografik kanıtları kullanabileceği bir sistem ortaya koydu. Bitcoin ağırlıksız olduğu için “küresel olarak ölçeklenebilir” diyorum. İster 1 Satoshi ister 1 milyon Bitcoin bulundurun, ağırlık aynı miktarda hiçtir. Dahası, Bitcoin cüzdanınızın kilidini açan anımsatıcı bir cümleyi hatırlayarak yalnızca zihninizi kullanarak Bitcoin'inizi güvence altına alabilirsiniz. Bitcoin, eski rejime bağlı olmayan, internete bağlı bir cihazla herkese tam anlamıyla eksiksiz bir finansal sistem sunuyor. İnsanlar sonunda küresel fiat değer kaybı kargaşasından kaçmanın bir yolunu buldu. Ancak Bitcoin, 2008 Büyük Mali Krizi'nin ardından inananlar için güvenilir bir kaçış valfi sunamayacak kadar olgunlaşmamıştı. Bitcoin ve genel olarak kripto pazarları, kullanıcı sayısını artırmak ve ciddi bir krizi atlatabileceklerini kanıtlamak zorundaydı. Biz inananlar, 2022'de potamızı aldık. Dünya çapında çoğu merkez bankasının takip ettiği Fed, finansal koşulları 1980'lerden bu yana en hızlı şekilde sıkılaştırma yolculuğuna çıktı. Pax Americana'nın bankacılık sistemi ve borç piyasaları Fed'in saldırısına dayanamadı. Mart 2023'te üç ABD bankası (Silvergate, Silicon Valley Bank ve Signature Bank) iki hafta arayla iflas etti. ABD hazine borçları ve ipoteğe dayalı menkul kıymet varlıkları piyasaya değerlenmişse/olursa, ABD bankacılık sistemi iflas etmiş durumdaydı ve hâlâ da öyledir. Sonuç olarak ABD Hazine Bakanı Bad Gurl Yellen, tüm ABD bankacılık sistemini kurtarmanın gizli bir yolu olarak Banka Vadeli Finansman Programını (BTFP) yarattı. Kripto para, yüksek ve artan faiz oranlarının neden olduğu rahatsızlıklardan muaf değildi. BlockFi, Celsius ve Genesis gibi merkezi borç verenlerin tümü, Three Arrows Capital gibi aşırı kaldıraçlı ticaret şirketlerine verilen kredilerin güle güle gitmesiyle iflas etti kuş. USD'ye sabitlenmiş bir stablecoin olan Terra Luna da, ihraç edilen UST stablecoin'lerini destekleyen yönetim tokeni Luna'nın fiyatındaki düşüş nedeniyle iflas etti. Bu olay iki gün içinde fugazi değerini 40 milyar dolardan fazla yok etti. Daha sonra FTX'in en büyüğü olduğu merkezi borsalar batmaya başladı. "Doğru" türde bir Pax Americana beyaz çocuğu olan Sam Bankman-Fried tarafından yönetilen FTX, 10 milyar dolardan fazla müşteri parası çaldı ve kripto varlık fiyatları düşerken hırsızlığı ortaya çıktı. Uniswap, Compound, Aave, GMX, dYdX vb. Bitcoin, Ethereum ve DeFi projelerine ne oldu? Tereddüt mü ettiler? Eve telefon edip kripto merkez bankasından kurtarma paketi aldılar mı? Kesinlikle hayır. Aşırı kaldıraçlı pozisyonlar tasfiye edildi. Fiyatlar düştü. İnsanlar çok para kaybetti. Merkezi şirketlerin varlığı sona erdi. Ancak Bitcoin blokları hâlâ ortalama 10 dakikada bir üretiliyordu. DeFi platformları kendi kendine iflas etmedi. Kısacası, kripto paralar kurtarılamadığından herhangi bir kurtarma paketi yoktu. Biz de kapımızı çaldık ama kamyonla yola devam ettik. 2023 yılında küllerden Pax Americana ve onun tebaalarının para politikasını sıkılaştırmaya devam edemeyecekleri ortaya çıktı. Bunu yapmak, kaldıraç ve borç yığınının çok yüksek olması nedeniyle tüm sistemi iflas ettirecektir. Uzun vadeli ABD Hazine tahvili getirileri basamak basamak yükselmeye başladığında ilginç bir şey ortaya çıktı. Tahvil fiyatları düşerken Bitcoin ve kripto toparlandı. Bitcoin (beyaz) ve ABD 10 Yıllık Hazine Getirisi (sarı) Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz gibi Bitcoin, faiz oranları yükseldiğinde diğer tüm uzun vadeli varlıklar gibi davrandı… düştü. BTFP'den sonra ilişki tersine döndü. Bitcoin getirilerle birlikte yükseldi. Yükselen getiriler, özellikle de ayıları sertleştiren bir tarzda yükselen getiriler, yatırımcıların “sisteme” inanmadığını gösteriyor. Buna karşılık, imparatorluğun en güvenli devlet tahvillerini, ABD Hazine tahvillerini satıyorlar. Bu sermaye esas olarak Magnificent 7 AI teknoloji hisselerine (Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia) ve küçük bir dereceye kadar da kriptoya kaçtı. Yaklaşık 15 yıl sonra Bitcoin nihayet imparatorluğun riskli varlık türevi olmaktan çıkıp “halkın parası” olarak gerçek yüzünü gösterdi. Bu durum TradFi için oldukça sorunlu bir sorun yarattı. Sermaye, büyük verimsiz borç yığınını şişirmek için sistem içinde kalmalıdır. Bitcoin sistemin dışında ve şu anda tahvillerle sıfır ila hafif negatif bir korelasyon gösteriyor (hatırlayın, getiriler arttığında tahvil fiyatları düşüyor). Tahvil kanunlarını ihlal edenlerin devlet tahvillerinden duydukları endişeyi bunları satarak ve Bitcoin ve diğer kriptoları satın alarak ifade etmeleri durumunda küresel finansal sistem çöker. Sistem çöküyor çünkü sistem içinde beslenen doğal kayıplar nihayet fark ediliyor ve büyük finans firmaları ve hükümetler radikal bir şekilde boyutlarını küçültmek zorunda kalacak. Bu hesaplaşmayı önlemek için elit kesimin, oldukça likit bir Borsa Yatırım Fonu (ETF) oluşturarak Bitcoin'i finansallaştırması gerekiyor. Bu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2004 yılında dünya çapında kasalarda altın külçeleri bulundurduğu iddia edilen SPDR GLD gibi ETF'leri onayladığında altın piyasasında oynadıkları hilenin aynısıydı. Küresel devlet tahvili piyasalarındaki patlamadan kaçmak isteyen tüm sermaye, Blackrock gibi büyük TradFi firmaları tarafından yönetilen bir Bitcoin ETF satın alırsa, o zaman sermaye hala güvenli bir şekilde sistemin içindedir. Küresel tahvil piyasalarını korumak için Fed ve diğer tüm büyük merkez bankalarının bir kez daha para basımına geçmesi gerektiği ortaya çıkınca, Blackrock Haziran 2023'te resmi olarak Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Blackrock, Bitcoin ETF'sine başvurmak isteyen uzun bir firma hattını takip etti. ABD'de Spot Bitcoin ETF'si için onay alın. Ancak 2023 yılında ABD SEC nihayet böyle bir başvuruyu kabul etmeye başladı. ETF onay sürecini çevreleyen güncel olayların tuhaflığını vurgulamak için aşağıdakileri sunuyorum. Winklevoss ikizleri 2013 yılında Spot Bitcoin ETF'sine başvurdu ve SEC, başvurularını on yıldan fazla bir süre boyunca reddetti. Blackrock başvuruyor ve altı ay içinde onay alıyor. Seni "hmmmm" diye düşündüren şeyler. Son yazım olan “ ”de de yazdığım gibi, Spot Bitcoin ETF bir alım satım ürünüdür. Daha fazla fiat kazanmak için fiat ile satın alırsınız. Bitcoin değil. Finansal özgürlüğe giden bir yol değil. TradFi sisteminin dışında değildir. Eğer kaçmak istiyorsanız Bitcoin satın almalı, onu borsadan çekmeli ve kendinize emanet etmelisiniz. İfade Bu uzun girişi "neden şimdi?" diye açıklamak için yazdım. İmparatorluk ve finansal sistemi için bu kritik noktada spot Bitcoin ETF neden nihayet onay alıyor? Umarım bu gelişmenin büyüklüğünü anlayabilirsiniz. Küresel tahvil piyasasının 133 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor; Fed'in muhtemelen Mart ayında faiz indirimine başlamasına rağmen tahvil fiyatları düşmeye devam ederse Bitcoin ETF'ye girişleri hayal edin. Enflasyonun dibe vurup yükselişine devam etmesi durumunda tahvil fiyatları düşmeye devam edebilir. Unutmayın, savaş enflasyona yol açar ve imparatorluğun kesinlikle savaştadır. çevresi Ayrıca, Çin ve Asya Pasifik'teki akışları yakalamak için Çin'in, ABD'de listelenen ETF'nin tam bir kopyasını Hong Kong finans piyasalarında piyasaya süreceğini unutmayın. Pax Americana önde gidiyor ve düşmanları da onu takip edecek. Bu makalenin geri kalanında Spot Bitcoin ETF'nin piyasa etkisi tartışılacaktır. Sadece Blackrock ETF'ye odaklanacağım çünkü Blackrock dünyadaki en büyük varlık yöneticisidir. Dünya çapında en iyi ETF dağıtım platformuna sahipler. Aile ofislerine, perakende mali danışmanlık firmalarına, emeklilik ve emeklilik planlarına, devlet varlık fonlarına ve hatta merkez bankalarına ürün satabilirler. Diğer tüm firmalar ellerinden geleni yapacaktır ancak Blackrock ETF, yönetim altındaki varlıklar (AUM) açısından açık ara kazanan olacaktır. Bu tahmin doğru olsun veya olmasın, herhangi bir ihraççının ETF hacimlerinin büyük olması durumunda aşağıdaki stratejiler işe yarayacaktır. Bu makale aşağıdaki konuları ele alacak ve ETF'nin iç işleyişinin TradFi ve kripto pazarlarında işlem yapabilenler için nasıl harika ticaret fırsatları yaratacağını ele alacaktır: Oluşturma ve kurtarma süreci Spot döviz arbitrajı ve ticaretin zaman serisi analizi Listelenen seçenekler gibi ETF türevleri ETF finansman işlemlerinin etkisi Bütün bunları bir kenara bırakıp hadi biraz para kazanalım! Nakit Etrafımdaki Herşeyi Yönetiyor Sorun çözüldü. Paranın girişi (yaratılması) ve çıkışı (itfa) yalnızca nakit kullanılarak gerçekleşebilir. Bu ETF'nin en korkulan yönü, halkın ETF'yi fiat ile satın almasına ve ETF'yi Bitcoin karşılığında ayni olarak kullanmayı seçmesine izin vermesidir. Bu ürünün amacı, emeklilik hesabınızla fiziksel Bitcoin satın almanın kolay bir yolunu sağlamak değil, fiat depolamaktır. Yaratılış ETF'de pay oluşturabilmek için yetkili katılımcıların (AP), her gün belirli bir saatte, ETF'nin belirli miktardaki payı olan oluşturma sepetinin USD değerini fona göndermesi gerekmektedir. AP'ler büyük TradFi ticaret firmalarıdır. TradFi vampir kafadan bacaklılardan bir kişi, çeşitli ETF sorunları için AP'ler olmak üzere kaydoldu. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon gibi CEO'ları hükümeti kriptoyu yasaklamaya çağıran firmalar da katılacak. Renk beni şaşırttı ;). Örnek: ETF'nin her payı 0,001 BTC değerindedir. Oluşturma sepeti 10.000 paylaşımdan oluşuyor; 16:00 EST'de bu Bitcoin'ler 1.000.000 $ değerindedir. AP'nin bu miktardaki parayı fona aktarması gerekiyor. Fon daha sonra ticari karşı taraflarına 10 Bitcoin satın almaları talimatını verecek. Bitcoin satın alındıktan sonra fon, AP'ye ETF hisselerini yatıracak. 1 Sepet = 0,001 BTC * 10.000 Hisse = 10 BTC 10 BTC * 100.000 USD BTC/USD = 1.000.000 USD Kefaret ETF birimlerini kullanmak için bir AP'nin ETF hisselerini saat 16:00 EST'ye kadar fona göndermesi gerekir. Fon daha sonra ticari karşı taraflarına 10 Bitcoin satmaları talimatını verecek. Bitcoin satıldıktan sonra fon AP'ye 1.000.000 $ yatıracak. 1 Sepet = 0,001 BTC * 10.000 Hisse = 10 BTC 10 BTC * 100.000 USD BTC/USD = 1.000.000 USD Biz yatırımcılar için bilmek istediğimiz şey, Bitcoin'in nerede işlem görmesi gerektiğidir. Elbette, fonun Bitcoin alıp satmasına yardımcı olan karşı taraflar istedikleri herhangi bir yerde işlem yapabilirler ancak kaymayı azaltmak için fonun net varlık değeriyle (NAV) eşleşmeleri gerekir. Fonun NAV'ı, CF Benchmark'ın BTC/USD'nin saat 16:00 EST fiyatına dayanmaktadır. CF Benchmark, Bitstamp, Coinbase, itBit, Kraken, Gemini ve LMAX'tan EDT ile 15:00 - 16:00 saatleri arasında fiyatlar alıyor. Minimum uygulama riski alarak NAV'ı mükemmel bir şekilde eşleştirmek isteyen herhangi bir tüccar, tüm bu borsalarda doğrudan ticaret yapacaktır. Bitcoin küresel bir pazardır ve fiyat keşfi esas olarak Binance'te (sanırım Abu Dhabi merkezli) gerçekleşir. CF Benchmark'ın dışında kalan bir diğer büyük Asya borsası da OKX'tir. Uzun zamandır ilk kez Bitcoin piyasaları öngörülebilir ve uzun süreli bir arbitraj fırsatına sahip olacak. Milyarlarca dolarlık akışın bir saatlik bir süre içinde daha az likit olan ve daha büyük Doğulu rakiplerinin fiyatlarını takip eden borsalara yoğunlaşacağını umuyoruz. İlginç spot arbitraj fırsatlarının mevcut olmasını bekliyorum. Açıkçası, eğer ETF çok başarılı olursa fiyat keşfi Doğu'dan Batı'ya doğru hareket edebilir. Ancak Hong Kong'u ve onun taklitçi ETF ürünlerini unutmayın. Hong Kong, listelenen ETF'lerinin yalnızca Hong Kong'daki düzenlenmiş borsalarda işlem görmesine izin verecek. Binance ve OKX bu pazara hizmet verebilir. Ancak Çin'in güneye giden akışına hizmet vermek için yeni borsalar açılacak. New York ve Hong Kong'da ne olursa olsun, her iki şehir de fon yöneticilerinin en iyi fiyattan Bitcoin ticareti yapmasına izin vermeyecek, ancak yalnızca "seçili" borsalarda ticaret yapabilecekler. Bu doğal olmayan oyun durumu, yalnızca arbitrajcılar olarak bizlerin kâr edebileceğimiz daha fazla piyasa verimsizliği yaratmaya hizmet ediyor. İşte kolay bir arbitraj örneği: Ortalama Günlük Hacim Günleri (ADV) = (Borsanın CF Karşılaştırma Ağırlığı * Kapanıştaki Günlük Piyasa (MOC) USD Notasyonu) / CF Benchmark Borsasının USD ADV'si CF Benchmark'ın en az likit borsasını, yani en yüksek ADV Günlerine sahip borsayı seçin. Eğer baskı alım tarafındaysa CF Benchmark borsasının Bitcoin fiyatı Binance'den daha yüksek olacaktır. Eğer baskı satış tarafındaysa CF Benchmark borsasının Bitcoin fiyatı Binance'den daha düşük olacaktır. Daha sonra Bitcoin'i pahalı borsada satarsınız ve ucuz borsadan satın alırsınız. Prim yoluyla yaratma/geri alma akışının yönünü tahmin edebilir veya ETF işlemlerini gün içi net varlık değerine (INAV) indirgeyebilirsiniz. ETF primliyse, yaratım akışı olacaktır. AP, ETF'yi pahalıya satıyor ve NAV'da daha ucuza yaratıyor. ETF'nin indirimde olması durumunda geri ödeme akışı olacaktır. AP, ETF'yi ikincil piyasada ucuza satın alır ve daha yüksek fiyattan NAV'da itfa eder. Bu ticareti fiyat açısından tarafsız bir şekilde gerçekleştirmek için hem CF Benchmark borsalarına hem de Binance'e dolar ve Bitcoin yatırmanız gerekir. Ancak riskten bağımsız bir arb yatırımcısı olarak Bitcoin'inizin hedge edilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için, USD ile Bitcoin satın alın ve short pozisyon açın. BitMEX'e bir miktar Bitcoin marjı koyun ve kalan Bitcoin ilgili borsalara yayılabilir. BitMEX Bitcoin/USD Bitcoin Teminatlı Ters Sürekli Swap Sözleşmesinde ETF Seçenekleri ETF kumarhanesini gerçekten harekete geçirmek için kaldıraçlı türevlere ihtiyacımız var. ABD'de sıfır gün opsiyonları (0DTE) piyasasında patlama yaşandı. Bir günlük son kullanma tarihi olan seçenekler, özellikle bunları parayla (OTM) satın aldıysanız, piyango biletlerine benzer. 0DTE opsiyonları artık ABD'de en çok işlem gören opsiyon enstrümanıdır. Ah, Mofolar kumar oynamayı sever. ETF bir süre listelendikten sonra, listelenen seçenekler ABD borsalarında görünmeye başlayacaktır. Gerçek eğlence şimdi başlıyor. TradFi'de 100x kaldıraç elde etmek zordur. BitMEX gibi kaşındıran yerleri yok. Ancak vadesi kısa olan OTM opsiyonlarının primleri çok düşüktür, bu da yüksek vites veya kaldıraç yaratır. Bunun nedenini anlamak için lütfen örneğin Black-Scholes'u inceleyerek teorik opsiyon fiyatlandırma bilginizi tazeleyin. ABD opsiyon borsalarında işlem yapabilen aracılık hesaplarına sahip Degen tüccarları artık Bitcoin fiyatına yüksek kaldıraçlı bahisler koymak için likit bir yola sahip olacak. Bu seçeneklerin temelini ETF oluşturacaktır. İşte basit bir örnek. ETF = Hisse başına 0,001 BTC BTC/USD = 100.000 $ ETF hisse fiyatı = 100 $ Hafta sonuna kadar Bitcoin fiyatının %25 artacağına inanıyorsunuz ve 125 dolarlık bir grev alım opsiyonu satın alıyorsunuz. Seçenek OTM'dir çünkü mevcut ETF fiyatı mevcut kullanım fiyatının %25 altındadır. Oynaklık yüksek ama çok yüksek değil, dolayısıyla prim nispeten düşük, 1 dolar. Kaybedebileceğiniz en fazla miktar 1$'dır ve eğer opsiyon çok hızlı bir şekilde paraya dönerse (125$'ın üzerinde), opsiyon primindeki değişiklik açısından yeni satın almış olsaydınız elde edeceğiniz %25'ten çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. ETF hisselerini kendileri sattı. Bu dişlileri açıklamanın çok kaba bir yoludur. ABD sermaye piyasalarındaki yozlaşmalar ciddi boyuttadır. Bu yeni yüksek kaldıraçlı ETF opsiyon ürünleriyle, Bitcoin'in ima edilen volatilitesine ve ileri vadeli yapısına ilişkin bazı şeyleri berbat edecekler. İleri Arbitraj Al – Koy = Uzun İleri Piyango bileti alıcıları nedeniyle ETF opsiyon fiyatları yükseldikçe, nakitte (ATM) vadeli işlem fiyatı da artacaktır. Bunun sunduğu fırsat, BitMEX gibi borsalardaki Bitcoin/USD pers'leri ile ETF opsiyon fiyatlarından türetilen ATM forward'ları arasında arbitraja açıktır. Vadeli İşlem Bazı = Vadeli İşlem Fiyatı – Spot Fiyat ETF ATM ileri bazının BitMEX vadeli işlemleri bazından daha pahalı işlem görmesini bekliyorum. İşte nasıl ticaret yapacağınız. Bir ATM çağrısı satarak ve bir ATM satımı satın alarak ETF ATM'sini ileriye doğru kısa pozisyona getirin. Benzer bir son kullanma tarihine sahip BitMEX Bitcoin/USD sabit vade vadeli vadeli işlem sözleşmesini uzun tutun. Fiyatların vade sonuna yakınlaşmasını bekleyin. BitMEX ve ETF, Bitcoin'in spot endeks fiyatını oluşturmak için farklı döviz fiyatları kullandığından bu mükemmel bir arbitraj olmayacaktır. Volatilite (Hacim) Arbitraj Opsiyon ticareti yaptığınızda büyük ölçüde vol. ETF opsiyon tüccarlarının türleri ve vade ve grev tercihleri, şu anda kripto yerel ABD dışındaki borsalarda Bitcoin opsiyon ticareti yapanlardan farklıdır. ETF opsiyon ticareti hacminin küresel Bitcoin opsiyon akışlarına hakim olacağını tahmin ediyorum. ABD merkezli ve USD bazlı olmayan iki yatırımcı havuzu aynı borsalarda etkileşimde bulunamadığı için arbitraj fırsatları ortaya çıkacak. Aynı vadeye sahip opsiyonların farklı fiyatlarla işlem yaptığı durumlarda doğrudan arbitraj fırsatları mevcut olacaktır. Ayrıca, ETF opsiyon hacim yüzeyinin bazı kısımlarının ABD dışındaki Bitcoin hacim yüzeyinden önemli ölçüde farklı olduğu daha genel hacim arbitraj fırsatları da olacaktır. Bu fırsatları tespit etmek ve bunlardan faydalanmak biraz daha fazla ticari bilgi gerektirir, ancak biliyorum ki bu piyasalardan defolup gitmek için dudaklarını yalayan birçok Fransız degen olacak. MOC Akışları ETF, ABD'de listelenen ETF türev hacimlerinin artmasına neden olacağından, CF Benchmark endeksinin saat 16:00'da basılması çok önemli hale gelecektir. Bir türev, değerini dayanak varlıktan alır. Yakında milyarlarca olacak kavramsal opsiyon ve vadeli işlemlerin, ETF'nin kapanış işlem fiyatına kıyasla günlük vadesi dolacağı göz önüne alındığında, NAV'ın eşleştirilmesi çok önemlidir. Bu, işlem gününün geri kalanına kıyasla saat 16:00 (EST) ve civarında istatistiksel olarak anlamlı işlem davranışı yaratacaktır. Veri kümeleri konusunda iyi olan ve iyi ticaret botlarına sahip olanlarınız, bu piyasa verimsizliklerini dengeleyerek büyük paralar kazanacaktır. ETF Finansmanı (Ödünç Vermek için Oluşturun) Blockfi, Celsius ve Genesis gibi merkezi borç verme platformları, Bitcoin'leriyle teminatlandırılmış itibari para ödünç almak isteyen Bitcoin sahipleri arasında oldukça popülerdi. Ne yazık ki, uçtan uca bir Bitcoin ekonomisi hayali henüz gerçekleşmedi. İnançlıların, hayatın temel ihtiyaçlarını pis fiat kullanarak ödemek için hala fiat'a ihtiyacı var. Az önce bahsettiğim merkezi borç verenlerin tümü diğer birçoklarıyla birlikte havaya uçtu. Bitcoin teminatıyla itibari para ödünç almak daha zor ve daha pahalıdır. TradFi, likit ETF'lere karşı borç vermede çok kullanılır. Bitcoin ETF hisselerini rehin verdiğiniz sürece, rekabetçi fiyatlara sahip büyük miktarda fiat krediler almak artık mümkün olacak. Finansal özgürlüğe inananlar için sorun, Bitcoin'in kontrolünü elinde tutmak ve bu ucuz sermayeden yararlanmaktır. Bu sorunun çözümü ETF takası için Bitcoin'dir. İşte nasıl çalışacağı. Bankalararası piyasadan borç alabilen AP'ler ETF hisseleri oluşturacak ve Bitcoin/USD fiyat riskinden korunacak. Bu, borç vermek için yaratma işidir. Delta-one dilinde bu, ETF hisselerinin repo değeridir. İşte akış: Bankalararası piyasadan USD borç alın ve ETF'nin nakit yaratılan hisselerini alın. Kısa bir sentetik vadeli işlem oluşturmak için bir ATM çağrısı satın ve ETF'ye yerleştirilen bir ATM satın alın. ETF birimleri oluşturma eylemi, Vadeli Baz > Bankalararası USD Kuru olarak pozitif taşıma yaratır. Bitcoin teminatı karşılığında ETF hisselerini ödünç verin. Hadi Chad'i getirelim ve Bitcoin'iyle ne yapması gerektiğini konuşalım. Chad, AMEX faturasını USD cinsinden ödemesi gereken 10 BTC'ye sahip bir hodler. Bu köpüklü şişeler kulüpte çok pahalı. Chad, SocGen'de bir zamanlar birinci sınıf finans orta ofis kuklası olan, agresif vadeli işlem ticareti için bir süre çalışmış, ancak işini geri almış (Fransa'da kimseyi kovamazsınız) ve şimdi de güvenilmez bir Fransız olan oğlu Jerome'a vurur. kripto ticaret masasını yönetiyorum. Chad, Jerome'dan 30 gün boyunca BTC-ETF takası yapmasını ister. Jerome ondan %-0,1 alıntı yapıyor. Bu, her bir hissenin 0,001 BTC değerinde olduğu varsayılarak, Çad'ın 10 BTC'yi 10.000 ETF hissesi ile takas edeceği ve 30 gün sonra Çad'ın 9,99 BTC'yi geri alacağı anlamına geliyor. Chad'in 10 BTC yerine 10.000 ETF hissesine sahip olduğu 30 gün boyunca, ETF hisselerini TradFi borsa komisyoncusundan çok ucuz bir oranda dolar borç alma sözü veriyor. Herkes mutlu. Chad, Bitcoin'ini satmadan kulüpte oyuncu olmaya devam edebilir. Ve Jerome bir finansman yayılımı sağlıyor. ETF finansmanı işi büyüyerek son derece önemli hale gelecek ve Bitcoin faiz oranlarını etkileyecek. Bu pazar geliştikçe cazip ETF'yi, fiziksel Bitcoin'i ve Bitcoin türev finansman ticaretini öne çıkaracağım. Senin Bedenin Benim Bedenim Bu ticaret fırsatlarının uzun süre dayanması ve arbitrajcıların bunları yeterli büyüklükte gerçekleştirmesine izin vermesi için, Bitcoin Spot ETF kompleksinin her gün milyarlarca dolar değerinde hisse ticareti yapması gerekiyor. 12 Ocak Cuma günü günlük toplam hacim 3,1 milyar dolara ulaştı. Bu çok cesaret verici ve çeşitli fon yöneticileri geniş küresel dağıtım ağlarını etkinleştirmeye başladıkça, işlem hacimleri de artacak. TradFi sistemi içerisinde Bitcoin'in finansal versiyonunun ticaretini yapmanın sıvı bir yolu ile para yöneticileri, bu küresel enflasyon ortamında tahvillerin sağladığı korkunç getirilerden kaçabilecekler. Kalıcı bir küresel enflasyon dönemine geçişin ilk aşamalarındayız. Çok fazla gürültü var ama zaman geçtikçe hisse senedi-tahvil korelasyonlarını yürüten yöneticiler işlerin değiştiğini anlayacaklar. Tahviller faiz oranlarının sıfır sınırında bir portföy içinde işlerini yapmayı bırakırlar ve kalıcı enflasyon olduğunda bu durum daha da artar. Piyasa bunu yavaş yavaş anlayacak ve 100 trilyon doların üzerindeki tahvil piyasasından hızla çıkış ülkeleri yok edecek. Bu yöneticilerin daha sonra hisse senetleri veya herhangi bir TradFi varlık sınıfıyla anlamlı bir şekilde ilişkili olmayan başka bir varlık sınıfı bulması gerekir. Bitcoin bunu başarıyor. Bir para yöneticisi, bir ETF ile Bitcoin'in volatiliteyi azaltan ancak getiriyi artıran özelliklerini saklamayla uğraşmaya gerek kalmadan içe aktarabilir. Ayrıca yöneticinin, ABD'de listelenen veya Hong Kong'da listelenen ETF'lere yatırım yapma yetkisi zaten olduğundan, yetkilerini güncellemesine de gerek yoktur. Bir fona Bitcoin riskini eklemenin tek engeli, bir aracı kuruma basit ve hızlı bir telefon görüşmesi yapmaktır. Uzun vadeli laik bir trend perspektifinden bakıldığında, kripto ETF kompleksi yalnızca enflasyon devam ettikçe varlık toplayacak. Enflasyon devam edecek çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası küresel ekonomik ve askeri düzenlemeyi gevşetme sürecindeyiz. Savaş ne yazık ki kaçınılmaz. Tepedekiler, aşağıdan kıstırıldıkları için asla gecenin karanlığına sessizce girmezler. Son olarak, biz insanlar dünyayı yok etmek ve daha sonra daha fazla enerji yakarak onu yeniden inşa etmek için enerji harcamak gibi aptalca bir uygulamaya giriştiğimiz için, savaş her zaman enflasyona yol açar. Umarım bu, uzun vadeli, cazip arbitraj senaryoları oluşturmaya yetecek kadar ETF işlem hacmi olmayacağından endişe duyanların endişelerini giderir. Lord Satohsi'nin diğer sadık takipçileri, ETF'nin listelenme tarihinin bu boğa döngüsünün zirvesine işaret edip etmediğini merak edebilir. ETF'lerin geçen hafta işlem görmeye başlamasından bu yana Bitcoin'in zayıf fiyat performansı sizi dehşete düşürmesin. Dünyanın her yerinde merkez bankacıları ve hükümetler para basıcının neden gitmesi gerektiğine dair nedenler yaratıyorlar. Anlatı yerine oturduğunda ve yeterli bir kriz, politikacıların ve bürokratların finansal sistemin çöküşü korkusunu kullanarak halkı korkutarak daha yıkıcı fiat değer kaybının kabul edilmesini sağlamasına izin verdiğinde, merkez bankalarından para fışkıracak ve biz de yeni bir yükselişe geçeceğiz. kripto boğa piyasasında. Bu tür bir fiyat hareketi beklemiyor olsam da göz ardı ettiğim bir sonuç değildi. Bu sadece BTFP yenilemesi ve Fed faiz kararları geride kaldığında Mart ortasına kadar portföyüme herhangi bir kripto riski eklememe tercihimi güçlendiriyor. Bir varlığın TradFi tarafından finansallaştırılmasının, en azından başlangıçta, temel varlığın fiat cinsinden fiyatının artmasıyla sonuçlandığını unutmayın. Bitcoin'in finansal özelliklerinin Pax Americana'ya eklenmesi ve ardından Çin finansal piyasaları orta vadede farklı olmayacak. Boğa piyasası yeni başlıyor. Fiyat hareketi açısından 2024 dalgalı bir yıl olacak ancak yine de yıl sonuna kadar Bitcoin ve tüm kripto kompleksinin piyasa değerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağımızı veya bunun üzerinde olacağımızı düşünüyorum. Lord Satoshi adına Yahtzee!!!