Şirketlerin %75'i ChatGPT Kullanımını Yasaklıyor: Ne Oldu?
Çok uzun; OkumakChatGPT geçen yıl piyasaya sürülmesinden bu yana dünyayı kasıp kavurdu. Ancak yakın zamanda yapılan bir anket, işletmelerin %75'inin iş yerlerinde ChatGPT ve diğer Üretken Yapay Zeka uygulamalarını uyguladığını veya yasaklamayı düşündüğünü ortaya çıkardı. Şirketler potansiyel siber güvenlik risklerinden endişe duyuyor. İlk büyük ChatG PT veri sızıntısı bu yılın başlarında meydana geldi ve teknoloji devi Samsung'u içeriyordu.