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    Şirketlerin %75'i ChatGPT Kullanımını Yasaklıyor: Ne Oldu?ile@georgedrennan
    1,679 okumalar

    Şirketlerin %75'i ChatGPT Kullanımını Yasaklıyor: Ne Oldu?

    2023/09/25
    4m
    ile @georgedrennan 1,679 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    ChatGPT geçen yıl piyasaya sürülmesinden bu yana dünyayı kasıp kavurdu. Ancak yakın zamanda yapılan bir anket, işletmelerin %75'inin iş yerlerinde ChatGPT ve diğer Üretken Yapay Zeka uygulamalarını uyguladığını veya yasaklamayı düşündüğünü ortaya çıkardı. Şirketler potansiyel siber güvenlik risklerinden endişe duyuyor. İlk büyük ChatG PT veri sızıntısı bu yılın başlarında meydana geldi ve teknoloji devi Samsung'u içeriyordu.
    featured image - Şirketlerin %75'i ChatGPT Kullanımını Yasaklıyor: Ne Oldu?
    machine-learning #chatgpt #cybersecurity #openai
    George Drennan HackerNoon profile picture

    @georgedrennan

    George Drennan

    Freelance writer specializing in cybersecurity topics with over a decade of experience in the tech industry.

    Credibility

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    George Drennan HackerNoon profile picture
    by George Drennan @georgedrennan.Freelance writer specializing in cybersecurity topics with over a decade of experience in the tech industry.
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