Şifrepunklar Kod Yazıyor: Gizemli Satoshi Nakamoto





Adını Google veya Bing gibi bir arama motorunda ararsanız, muhtemelen ilk önce takım elbiseli, gözlüklü yaşlı bir Japon adamın fotoğrafını bulacaksınız. Yeterince komik, bu aslında Satoshi Nakamoto değil ya da en azından Bitcoin'in yaratıcısı değil. Farkında olduğumuzdan değil. Çünkü olay şu: “Satoshi Nakamoto”nun kim olduğunu ya da kim olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Onu sadece Bitcoin aracılığıyla tanıyoruz ve onun (ya da?) kimliğiyle ilgili pek çok cevaplanmamış soru var.





Arama motorlarındaki fotoğraflardaki adam Kaliforniya'da yaşayan Amerikalı-Japon fizikçi Dorian Satoshi Nakamoto'dur. nedeniyle ünlü rapor 2014 yılında Newsweek dergisinde Bitcoin yaratıcısı olmaya aday olarak gösterildi. Ancak bunu defalarca reddetti. Ve o tek olası şüpheli olmaktan çok uzak. Bu nedenle hayır, "bizim" Satoshi'ye verecek bir yüzümüz veya sesimiz yok ve bunun onların gerçek adı olup olmadığını bile bilmiyoruz.





Onun hakkında bildiğimiz şey (bunun doğru zamir olduğunu varsayalım) onun ateşli bir insan olduğudur. Şifrepunk . Yaratılışını ilk olarak 2008'de kendisi gibi diğer Özgürlükçü programcılarla paylaştı. Bu sayede tecrübelilerden yardım aldı. Hal Finney ve Laszlo Hanyecz (Bitcoin ile gerçek dünyada satın alma işlemi yapan ilk kişi) gibi diğerleri, yazılımı ilk aşamalarında geliştirmek için çalışıyorlar. Her iletişim şifreli e-postalarla yapılıyordu, dolayısıyla kimlikleri konusunda şans yoktu.





Bitcoin'in Kökenleri

Bildiğiniz gibi Bitcoin ilk kripto para birimidir. Ancak bu ilk deneme değil. Satoshi'nin diğer şifrepunkçıları, 21. yüzyılın çok öncesinden bu yana, farklı başarı derecelerine veya bulmacayı tamamlamak için "yararlı" parçalara sahip, aracısız yeni bir dijital para biçimi yaratmaya çalışıyorlar. Satoshi tam da bunu yaptı: seleflerinin başlattığı bulmacayı tamamlamak.





2008'de yayınlanan Bitcoin teknik incelemesinin sonunda referans olarak en az iki şifrepunk daha bulabiliriz: Adem Geri Ve Wei Dai . Bunlardan ilki 1997'de Hashcash sistemini önerdi (kripto madencilik sistemine ilham kaynağı oldu), ikincisi ise 1998'de potansiyel olarak merkezi olmayan bir dijital paraya dair kendi vizyonunu paylaştı. Ancak bu ilk girişimlerde bazı düzeltmeler yapılması gerekiyordu ve Satoshi elinden gelenin en iyisini yaptı. her şeyi bir araya getirin.







Sonuç, onu kontrol edecek tek bir merkezi otoriteye sahip olmayan ilk işlevsel dijital paraydı. Bunun yerine, dünya çapında farklı taraflarca kontrol edilen bir düğüm (bilgisayar) ağı üzerindeki tüm işlemleri kaydeden merkezi olmayan bir deftere dayanır. Ve herkes kendi düğümünü indirip yönetebilir ve/veya yeni paralar oluşturmak ve almak ve yeni bloklar oluşturmak için madenci olabilir.





Birisi bir Bitcoin işlemi yaptığında, bu işlem bu ağa yayınlanır ve ağ katılımcıları tarafından doğrulanır. Madenciler karmaşık matematik bulmacalarını çözmek için güçlü bilgisayarlar kullanıyor ve bir bulmacayı başarıyla çözdüklerinde blok zincirine yeni bir işlem bloğu ekliyorlar. Çabalarının karşılığında madenciler, yeni oluşturulan bitcoinlerin yanı sıra dahil edilen işlemler tarafından ödenen işlem ücretleriyle ödüllendirilir.





Bitcoin Etkisi

Çoğunlukla merkezi olmayan (önceki her şeyden daha merkezi olmayan) bu sisteme güvenerek, herkes herhangi bir gereksinim (İnternet bağlantısı hariç) veya coğrafi ve yasal kısıtlamalar olmadan işlem gönderip alabilir. Bitcoin bu amaçla Ocak 2009'da piyasaya sürüldü, ancak Laszlo Hanyecz 22 Mayıs 2010'da 10.000 BTC'yle pizza satın alana kadar kullanımı yayılmaya başlamadı — 22 Mayıs artık "" olarak kutlanıyor. Bitcoin Pizza Günü ”.





Şubat 2011 itibarıyla Bitcoin fiyatı ABD Doları (USD) ile eşit seviyeye ulaştı. Yine de kimsenin buna pek inancı yoktu. Orada burada az sayıda benimseyen, şirket ve madenci var ve yaklaşık 1,6 milyon dolarlık bir piyasa değeri [CMC]. Nisan 2024'e hızlı bir şekilde ilerlersek, Bitcoin'in dünya çapında yaklaşık 18.012 düğümü var [ BitNode'lar ], 1,3 trilyon doların üzerinde bir piyasa değeri, dünya çapında 32.540'tan fazla mekan ve hizmet bunu bir ödeme yöntemi olarak kabul ediyor [ Coin Haritası ], 72 ülkede yaklaşık 37.216 Bitcoin ATM'si var [ Coin ATM Radarı ] ve bütün bir ülke ( El Salvador ) onu resmi olarak yasal para birimi olarak benimsiyor - sınırları içindeki her şeyi kullanmak ve ödemek için.















Satoshi kimdir?

Bütün bunları mümkün kılan kim? Dünya çapında 2,4 milyondan fazla alternatif dijital para (altcoin) ve 11.132'den fazla kripto şirketi ve projesiyle onu takip eden tüm kripto endüstrisinden bahsetmiyoruz bile. Altın ] 2,5 trilyon dolarlık bir sektörün gelişmesine zemin hazırlayan adamı, kadını veya grubu merak etmemek elde değil. Dolayısıyla teoriler ve adaylar çoktur.





Öne çıkan isimlerden biri yukarıda da belirttiğimiz gibi Dorian Nakamoto'dur. Yanlışlıkla Satoshi Nakamoto olarak tanımlanmasına yol açan temel ipucu, Dorian'ın erkek kardeşi tarafından yapılan ve onun hükümet için gizli mühendislik işlerine karıştığını öne süren bir açıklamaydı. Bu, bilgisayar mühendisi olarak geçmişi ve doğum adı ile birleştiğinde muhabirin Dorian'ın Bitcoin'in yaratıcısı olduğu sonucuna varmasına yol açtı. Ancak bunu kesin bir dille reddetti.









Bir diğer aday ise Nick Szabo 1998 yılında Bitcoin'e benzer bir kavram olan "BitGold"u öneren bir kriptograf ve aynı zamanda bir şifrepunktur. Szabo'nun çalışmaları Bitcoin'in tasarımıyla benzerlikler taşısa da kendisinin Satoshi Nakamoto olduğu defalarca reddedilmiştir.





Daha polemikli bir rakip ise 2016 yılında Satoshi Nakamoto olduğunu açıkça iddia eden Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Craig Wright'tır . İddialarına rağmen bu konuda kesin bir kanıt sunamadı ve bunun yerine topluluğun çok sayıda üyesiyle hukuki kavgalara girişti. Mart 2024'te, mevcut kanıtları ortaya çıkardıktan sonra, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi resmen ilan edildi o aslında Satoshi Nakamoto değil.





Öte yandan, kriptograf, cypherpunk ve Bitcoin'e ilk katkıda bulunanlardan biri olan Hal Finney olası bir aday olarak öne sürüldü. Uzun aday listesindeki diğer isimler arasında Adam Back, Japon matematikçi Shinichi Mochizuki, Finlandiyalı ekonomik sosyolog Vili Lehdonvirta, yazılım mühendisi Gavin Andresen (Satoshi'den sonra ilk Bitcoin baş geliştiricisi), Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson ve hatta yer alıyor. iş adamı Elon Musk.





Şu ana kadar Wright dışındaki tüm adaylar Satoshi olduklarını reddetti. Satoshi, "resmi" iletişim kanallarını ve e-postasını kullanarak, projeyi Andresen liderliğindeki açık kaynak geliştiricilerden oluşan bir ekibe devrettiği 2010 ortalarına kadar Bitcoin geliştirmeyle ilgilenmeye devam etti. Ve böylece kişiliği muhtemelen bir daha görülmeyecek şekilde ortadan kayboldu. Onun bile değil muazzam servet Bitcoin (yaklaşık bir milyon BTC) şimdiye kadar taşındı.





Merkezi Olmayan Paranın Evrimi

Satoshi Nakamoto'nun herkes için finansal özgürlüğün ilk tadını yarattığını ve gerçek bir şifrepunk olarak yazılımını özelleştirmeyi reddettiğini söyleyebiliriz. Ancak Bitcoin mükemmel değil. Enerji yoğun madeni para madenciliği özellikle endişe verici çünkü hem merkeziyetsizlik (ve sansüre karşı direnç) hem de çevre için bir tehdit oluşturabilir. Madenciler işlemleri rastgele seçip sansürleyebilir ve aşırı gizli bir saldırı durumunda ağı bile ele geçirebilirler.





Bu arada, madencilik süreci yılda yaklaşık 166,8 TWh tüketiyor; bu, dünya çapında birçok ülkenin bir yılda alacağı miktardan daha fazla. CBECİ ] Bu da karşılığında yıllık yaklaşık 84,52 MtCO2e sera gazı emisyonuna neden oluyor. Yine bazı ülkelerden daha fazla.







Şans eseri Bitcoin sadece ilk adımdı. Yıllar geçtikçe, madencilikten kurtulmaya odaklanan ve akıllı sözleşme yeteneklerini içeren__ Obyte __ dahil olmak üzere, yeni iyileştirmelere sahip daha fazla kripto para birimi ortaya çıktı. Obyte, madencilerin her işlemi sansür olmadan dahil edeceğine güvenmek yerine, Yönlendirilmiş Döngüsel Grafik (DAG) yapılı bir defter kullanıyor. Bu sistemde, her yeni işlem önceki işlemlere referans vermeli ve ağ katılımcıları tarafından toplu olarak oluşturulan web benzeri bir yapı oluşturmalıdır.





Bu fikir birliği modeli yalnızca enerji yoğun madencilik sürecini ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda madencinin aracı rolünü de ortadan kaldırır ve daha yüksek düzeyde kullanıcı kontrolü sağlar. Bu nedenle Obyte'nin DAG tabanlı mimarisi, Bitcoin'in madencilik modelinin ötesinde potansiyel bir evrim sunuyor. Merkezileşmeye odaklanan Obyte, kripto para birimi alanında potansiyel bir büyümeyi temsil ediyor ve dijital para biriminin geleceğinin nasıl görünebileceğine dair bir bakış sunuyor.













Garry Killian'ın Öne Çıkan Vektör Resmi / Ücretsizpik Budapeşte'de Nakamoto'ya adanan heykelin fotoğrafı (Resim Fekist / Wikimedya )



