İnovasyon Rüya Takımları Oluşturmak İçin Kazandıran Bir Strateji

Altı yıl önce, şirketlerin çok sayıda manuel süreci otomatikleştirmesine yardımcı olan umut verici bir trend haline geldi. Ancak teknolojinin kendisi verimliliğin artmasını garanti edemez. robotik süreç otomasyonu (RPA) İstenilen iş sonuçlarına ulaşılmasına yardımcı olacak kurulması da çok önemlidir. özerk ve ölçeklenebilir bir inovasyon ekibinin Birini inşa etmek sadece deneyimli kişileri işe almanın ötesine geçer; stratejik vizyon, sistematik bir yaklaşım, esneklik, sınırlamaların net bir şekilde anlaşılması, iş değerine odaklanma ve inovasyon kültürü gerektirir. Bu makalede, başarılı inovasyon katılımı, aday seçimi ve yüksek performanslı bir ekip oluşturmak için dikkate alınması gereken daha fazla husus için en iyi uygulamaları paylaşacağım. İşletmeler Neden İnovasyon Ekipleri Kurar? İnovasyon çoğu zaman farklı hataların yanı sıra zaman ve para yatırımları da dahil olmak üzere yerleşik risklerle birlikte gelir. Yenilikçi bir kültür oluşturmak, maliyet verimliliğini korumak ve yenilik sürecine ilişkin belirsizlikleri azaltmak için mükemmel bir çözüm haline gelir. İleriye dönük şirketler sıklıkla tercih eder. , fonksiyonel ekipler oluşturmak ve tutarlı sonuçlar sunmak. yenilikçi girişimleri, yenilikleri benimseme konusunda kanıtlanmış deneyimi olan satıcılara devretmeyi mükemmellik merkezleri (CoE) Fizibilitenin değerlendirilmesinden ölçeklenebilir bir inovasyon ekosistemi oluşturmaya ve nihai projenin teslimine kadar tüm proje kapsamı boyunca sorumlulukları ve riskleri ele alabilecek ortaklar arıyorlar. Ayrıca deneyimli bir teknoloji ortağı, şirketin mevcut durumunu ve iş hedeflerini değerlendirebilir ve iyileştirilmesi gereken alanları bulmak için bir süreç tanımı belgesi oluşturabilir. Doğru İnovasyon Adayı Nasıl Seçilir? Deneyimlerime göre, ideal inovasyon senaryolarının ana hatlarını çizmek, süreci etkileyebilecek bağımlılıklar da dahil olmak üzere potansiyel riskleri değerlendirmek ve sıralamak ve beklenen fayda ve sonuçları göstermek için bir kavram kanıtı (PoC) sunmak önemlidir. Bir inovasyon adayının seçilmesi, genellikle 2 aşamadan oluşan bir sonraki hedeftir. Öncelikle bir adayı veya adaylardan oluşan bir grup seçerek her birinin güçlü yönlerini ve sınırlamalarını anlamalısınız. En öncelikli adaylar, en büyük faydayı sağlama kapasitesine sahip olanlardır. Şirketin mevcut operasyonel çerçevesiyle uyumlu ve güvenilir ve dayanıklı bir süreci teşvik eden, uygulamada minimum karmaşıklık gerektiren, üretkenlik kazanımları. PoC/PoV için yatırım getirisi İkinci aşama İdeal başlangıç adayı, kuruluştan orta derecede çaba ve kaynak talep ederken maksimum değer sağlamalıdır. , karmaşıklık, yatırım getirisi ve etki arasında denge sağlayan bir adayın seçilmesini içerir. Bir İnovasyon Ekibi Oluşturma Planı İnovasyon CoE ekibini 6-10 kişiyle oluşturmaya başlayabilir ve artan ihtiyaçlara göre ölçeklendirebilirsiniz. Ancak ekip üyelerinin kişiliğini tanımlamak en başından itibaren en büyük önceliğiniz olmalıdır. İnovasyon Ekibi Üyesinin Kişiliğini Tanımlayın Sosyal becerilerin teknolojik uzmanlık kadar hayati önem taşıdığını unutmayın; yalnızca nadir becerilere sahip bir adaya değil, aynı zamanda belirli özelliklere sahip birine de ihtiyacınız var. Genellikle farklı geçmişlere sahip, teknoloji konusunda tutkulu ve hata yapmaktan korkmayan uzmanlar ararım. Gereksiz yeniden çalışmalardan kaçınmak için fikirlerini uygulamadan önce değerlendirebilen, makul şüpheleri olan kişileri de takdir ediyorum. Nadir becerilere sahip ekip üyelerini bulmak da bir zorluktur. Mesela ben 6 yıl önce RPA inovasyon merkezi kurduğumda piyasada bu teknolojiye aşina çok az kişi vardı. Bu nedenle artık belirli bir teknolojide derin uzmanlığa sahip adaylar yerine tercih ediyorum. geniş bir beceri setine sahip adayları Bir kişi ne kadar çok beceriye sahipse, ihtiyaçlarınıza uygun bilgiyi edinme olasılığı da o kadar artar. Proje hedeflerine ulaşmak için yeni yaklaşımları nasıl araştıracaklarını ve keşfedeceklerini bilirler ve bu süreçte çekirdek üyelerden öğrenebilirler. Ekip Oluştur Ekip zaman içinde önemli ölçüde genişleyebilse de, öncelikle çekirdekteki kilit rolleri doldurmak çok önemlidir. Bir mimarın temel rolü yeniliği doğrulamaktır. En iyi çözümü seçmeleri, bunu kurumsal ekosisteme entegre etmenin en iyi yolunu bulmaları ve iş akışı standartlarına uygunluğu sağlamaları gerekiyor. Teknik lider (mimar). Bu kişi proje sonuçlarını ve işletmeye sağlanan değeri denetler. İlk katılım teknolojisinin değerini değerlendiriyorlar ve yeniliğin işle alakalı, entegrasyonu kolay ve kullanıcı dostu olmasını sağlıyorlar. Analist/ürün sahibi. Temel sorumlulukları iş ihtiyaçları ile inovasyon ekibi arasındaki iletişimi yönetmektir. Başarı yöneticileri iş beklentilerini belirli bir teknolojinin gerçek yetenekleriyle uyumlu hale getirmelidir. Başarı yöneticisi. Mühendisler, son kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan özellikler yazar. Bir çözümü uygulamak, PoC ile kullanıcı etkileşimlerini tasarlamak ve sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzler oluşturmak için en etkili yaklaşımı seçerler. Mühendisler. Başlangıçta odak noktaları PoC'nin kalitesidir. İşlevselliği veya performansı tehlikeye atabilecek kusurları veya hataları tespit ederler, PoC'nin sorunsuz çalışmasını sağlamak için düzeltici önlemler sunarlar, iyileştirme stratejileri oluştururlar ve PoC'nin yeteneklerini geliştirmenin yollarını öngörürler. Kalite güvence mühendisleri. Ekip, inovasyon merkezinin iş yüküne göre büyüyebilir ve ek roller içerebilir. Örneğin daha karmaşık bir inovasyon ekibi yapısı şöyle görünebilir: Etkili Liderlik Oluşturun Bir ekip lideri, yönü yönlendirmede, süreçleri düzene koymada, sorunlu alanları ele almada ve ilerlemeyi yönlendirmede çok önemli bir rol oynar. Ancak bu görev basit değildir. İnovasyon Ayrıca, bir ekip lideri adayların işe alınması, mülakat yapılması, seçilmesi ve işe alınması süreçlerine aktif olarak katılır. dinamik bir süreçtir. Bu nedenle, en uygun olanı bulmak için biraz zaman ayırmak ve potansiyel liderleri kapsamlı gözlemler, hackathonlar ve çalışanlardan ve ekip üyelerinden gelen sürekli geri bildirimler yoluyla kapsamlı bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Bir Topluluk Oluşturun Her bir üye Projenin tamamına fayda sağlayabilecek değerli ve ilgili bilgiye sahiptir. Bilginin serbest akışına izin verin; Herkesin düzenli toplantılar sırasında içgörülerini paylaşmasına ve inovasyon ekibi paylaşılan bir bilgi tabanına katkıda bulunmasına izin verin. Bilgi paylaşımı uygulamaları sayesinde ekibinizi kolayca genişletebileceksiniz. 10 kişiye varan çekirdek kadrosuyla inovasyon ekibine yeni üyelerin eklenmesi daha kolay yönetilebilir hale geliyor. Teknik beklentilerinizi tam olarak karşılamasalar bile, tüm püf noktalarını hızla öğrenecekler ve inovasyon ekibiniz için değerli varlıklar haline gelecekler. Bir İnovasyon Ekibiyle Hangi Sonuçlara Ulaşabilirsiniz? Bir inovasyon ekibi veya özel bir mükemmeliyet merkezi, işletmelerin zaman içinde daha yüksek brüt kar marjı elde etmesine yardımcı olabilir. Bir kuruluş, CoE içindeki yenilikçi uzmanlığı ve bilgiyi birleştirerek süreçleri kolaylaştırabilir, ölçeğini büyütebilir ve kalıcı en iyi uygulamaları oluşturabilir. Bu, daha verimli ve uygun maliyetli proje teslimi ile sonuçlanır ve sonuç olarak yatırım getirisinin artmasına yol açar. Dahası, bu birlik ekip üyeleri arasındaki işbirliğini teşvik eder ve şirketlerin teknoloji girişimlerini genel iş stratejilerine sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine yardımcı olarak maliyet verimliliğini artırır ve inovasyondan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olur.