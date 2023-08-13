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    Üretkenliği Artırma: Daha Hızlı Sürümler için Yeni Bir Kalite Güvence Rolü Uygulama Kılavuzuile@malykhpaul
    5,456 okumalar

    Üretkenliği Artırma: Daha Hızlı Sürümler için Yeni Bir Kalite Güvence Rolü Uygulama Kılavuzu

    2023/08/13
    4m
    ile @malykhpaul 5,456 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Ekipler arası işbirliğini geliştirmek, testleri hızlandırmak ve sürüm sürecini kolaylaştırmak için bir sistem QA rolü uygulandı. Ayrı ekipler, test yapıtlarının yeniden kullanılmaması ve entegrasyon zorlukları gibi sorunlara değinildi. Sistem QA, teknik ve iş gereksinimleri arasında bir köprü görevi görerek hata tespitini, test verimliliğini ve entegrasyon kalitesini artırır. Sonuç olarak %20 daha hızlı sürüm akışı ve azaltılmış entegrasyon hataları, maliyet tasarrufu ve daha sorunsuz sürüm akışı sağladı.
    featured image - Üretkenliği Artırma: Daha Hızlı Sürümler için Yeni Bir Kalite Güvence Rolü Uygulama Kılavuzu
    programming #qa #system-qa #product-release
    Paul Malykh HackerNoon profile picture

    @malykhpaul

    Paul Malykh

    8+ years of QA expertise, including rocket pre-launch and smart contract testing. Currently heading a 30-member QA team.

    Credibility

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    by Paul Malykh @malykhpaul.8+ years of QA expertise, including rocket pre-launch and smart contract testing. Currently heading a 30-member QA team.
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