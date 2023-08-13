Üretkenliği Artırma: Daha Hızlı Sürümler için Yeni Bir Kalite Güvence Rolü Uygulama Kılavuzu
Çok uzun; OkumakEkipler arası işbirliğini geliştirmek, testleri hızlandırmak ve sürüm sürecini kolaylaştırmak için bir sistem QA rolü uygulandı. Ayrı ekipler, test yapıtlarının yeniden kullanılmaması ve entegrasyon zorlukları gibi sorunlara değinildi. Sistem QA, teknik ve iş gereksinimleri arasında bir köprü görevi görerek hata tespitini, test verimliliğini ve entegrasyon kalitesini artırır. Sonuç olarak %20 daha hızlı sürüm akışı ve azaltılmış entegrasyon hataları, maliyet tasarrufu ve daha sorunsuz sürüm akışı sağladı.