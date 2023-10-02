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    Ülkelere Göre Nobel Ödülü Sahipleri - Veya JavaScript ile Etiket Bulutu Oluşturmaile@awanshrestha
    524 okumalar

    Ülkelere Göre Nobel Ödülü Sahipleri - Veya JavaScript ile Etiket Bulutu Oluşturma

    2023/10/02
    23m
    ile @awanshrestha 524 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    2-9 Ekim tarihleri arasında 2023 Nobel Ödülü duyuruları yaklaşıyor. Bu durum Nobel ödüllülere ve onların menşe ülkelerine olan ilgimi artırdı. Britannica'da Nobel Ödülü kazananların tam listesini keşfettim ve etkileşimli bir etiket bulutu (veya kelime bulutu) oluşturmak için JavaScript'i kullanarak tarihte en çok Nobel ödülü sahibi olan ülkeleri ortaya çıkardım. Bu proje üzerinde çalışırken, bunun JS tabanlı etiket bulutları oluşturmaya yönelik harika bir eğitim olacağını düşündüm. Dolayısıyla, ülkelere göre Nobel ödüllüleri merak ediyorsanız tabloyu inceleyin. Bunun gibi kendi etiket bulutunuzu nasıl oluşturacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.
    featured image - Ülkelere Göre Nobel Ödülü Sahipleri - Veya JavaScript ile Etiket Bulutu Oluşturma
    programming #javascript #data-visualization
    Awan Shrestha HackerNoon profile picture

    @awanshrestha

    Awan Shrestha

    https://awan.com.np

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