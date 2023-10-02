Ülkelere Göre Nobel Ödülü Sahipleri - Veya JavaScript ile Etiket Bulutu Oluşturma
Çok uzun; Okumak2-9 Ekim tarihleri arasında 2023 Nobel Ödülü duyuruları yaklaşıyor. Bu durum Nobel ödüllülere ve onların menşe ülkelerine olan ilgimi artırdı. Britannica'da Nobel Ödülü kazananların tam listesini keşfettim ve etkileşimli bir etiket bulutu (veya kelime bulutu) oluşturmak için JavaScript'i kullanarak tarihte en çok Nobel ödülü sahibi olan ülkeleri ortaya çıkardım.
Bu proje üzerinde çalışırken, bunun JS tabanlı etiket bulutları oluşturmaya yönelik harika bir eğitim olacağını düşündüm. Dolayısıyla, ülkelere göre Nobel ödüllüleri merak ediyorsanız tabloyu inceleyin. Bunun gibi kendi etiket bulutunuzu nasıl oluşturacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.