Otonom Aracılar ve Sonraki Yönetim Devrimi
Çok uzun; OkumakOtonom ajanlar, bir kişinin kendi başına yapabilecekleri konusunda bir devrim yaratacak. Bu makale, ajanların görev yaptığı ilk tek kişilik tek boynuzlu atın emsalleri olarak ele alınması gereken bazı önemli altyapı fırsatlarını tanımlıyor:
* Temsilci kaynak tahsisi için teşvik mekanizmaları
* İşlevsel 'çalışan' temsilcileri için pazarlar
* Evrensel görev koordinatörleri
* IoT operatörleri olarak aracılar
* İnsan-Ajan Kopyaları
* Sensörler ve diğer aktüatörler için aracıya özel ağlar
* Ajan standardizasyonu ve birlikte çalışabilirlik protokolleri
* Gelişmiş uygulamalar için aracı test ağları
* Makine etiği için halka açık oylama mekanizmaları