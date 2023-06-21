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    Otonom Aracılar ve Sonraki Yönetim Devrimiile@ahrwhitford
    941 okumalar

    Otonom Aracılar ve Sonraki Yönetim Devrimi

    2023/06/21
    17m
    ile @ahrwhitford 941 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Otonom ajanlar, bir kişinin kendi başına yapabilecekleri konusunda bir devrim yaratacak. Bu makale, ajanların görev yaptığı ilk tek kişilik tek boynuzlu atın emsalleri olarak ele alınması gereken bazı önemli altyapı fırsatlarını tanımlıyor: * Temsilci kaynak tahsisi için teşvik mekanizmaları * İşlevsel 'çalışan' temsilcileri için pazarlar * Evrensel görev koordinatörleri * IoT operatörleri olarak aracılar * İnsan-Ajan Kopyaları * Sensörler ve diğer aktüatörler için aracıya özel ağlar * Ajan standardizasyonu ve birlikte çalışabilirlik protokolleri * Gelişmiş uygulamalar için aracı test ağları * Makine etiği için halka açık oylama mekanizmaları
    featured image - Otonom Aracılar ve Sonraki Yönetim Devrimi
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    #virtual-agent #startups #ai #startup
    Archie Whitford HackerNoon profile picture

    @ahrwhitford

    Archie Whitford

    Writing about big ideas in big markets. Investment Analyst @ Hansa.

    Credibility

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