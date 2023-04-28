SwiftUI için Temel Bir Kılavuz: Özel Değiştiricilerle Yeniden Kullanılabilir Kullanıcı Arayüzü
Çok uzun; OkumakSwiftUI'daki Özel ViewModifiers, tüm görünümlerinize uygulanabilecek yeniden şekillendirilebilir stiller oluşturmanıza olanak tanır. Bu makalede, kullanıcı arayüzü oluşturmayı çok daha kolay hale getirmek için bu özelliğin nasıl kullanılabileceğine dair örnekleri ele alacağız. Bu makalenin amacı Swift kullanıcı arayüzünde özel değiştiriciler ve stiller oluşturmanın farklı yollarından bazılarını ele almaktır.