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    SwiftUI için Temel Bir Kılavuz: Özel Değiştiricilerle Yeniden Kullanılabilir Kullanıcı Arayüzüile@nemi
    758 okumalar

    SwiftUI için Temel Bir Kılavuz: Özel Değiştiricilerle Yeniden Kullanılabilir Kullanıcı Arayüzü

    2023/04/28
    9m
    ile @nemi 758 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    SwiftUI'daki Özel ViewModifiers, tüm görünümlerinize uygulanabilecek yeniden şekillendirilebilir stiller oluşturmanıza olanak tanır. Bu makalede, kullanıcı arayüzü oluşturmayı çok daha kolay hale getirmek için bu özelliğin nasıl kullanılabileceğine dair örnekleri ele alacağız. Bu makalenin amacı Swift kullanıcı arayüzünde özel değiştiriciler ve stiller oluşturmanın farklı yollarından bazılarını ele almaktır.
    featured image - SwiftUI için Temel Bir Kılavuz: Özel Değiştiricilerle Yeniden Kullanılabilir Kullanıcı Arayüzü
    programming #swiftui #programming
    Nemi Shah HackerNoon profile picture

    @nemi

    Nemi Shah

    A full stack developer specialising in all things frontend. Loves playing video games.

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    Nemi Shah HackerNoon profile picture
    by Nemi Shah @nemi.A full stack developer specialising in all things frontend. Loves playing video games.
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