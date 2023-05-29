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    JavaScript'te Ağaç Geçişini Keşfetmek: Örneklerle Inorder, Preorder ve Postorderile@invulner
    1,623 okumalar

    JavaScript'te Ağaç Geçişini Keşfetmek: Örneklerle Inorder, Preorder ve Postorder

    2023/05/29
    7m
    ile @invulner 1,623 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Ağaç geçişi, bilgisayar biliminde bir ağaç veri yapısındaki her düğümün sistematik olarak ziyaret edilmesini içeren temel bir kavramdır. Ağaç geçişi aracılığıyla, düğümleri önceden belirlenmiş bir sırayla işleyebilir, ifadeleri arama, sıralama ve değerlendirme gibi işlemleri kolaylaştırabiliriz. Bu yazıda en yaygın kullanılan ağaçlardan üçünü inceleyeceğiz. geçiş yöntemleri: inorder, preorder ve postorder.
    featured image - JavaScript'te Ağaç Geçişini Keşfetmek: Örneklerle Inorder, Preorder ve Postorder
    programming #javascript #tree #data-traversing
    Anton Nikiforov HackerNoon profile picture

    @invulner

    Anton Nikiforov

    Front-end developer

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