JavaScript'te Ağaç Geçişini Keşfetmek: Örneklerle Inorder, Preorder ve Postorder
Çok uzun; OkumakAğaç geçişi, bilgisayar biliminde bir ağaç veri yapısındaki her düğümün sistematik olarak ziyaret edilmesini içeren temel bir kavramdır. Ağaç geçişi aracılığıyla, düğümleri önceden belirlenmiş bir sırayla işleyebilir, ifadeleri arama, sıralama ve değerlendirme gibi işlemleri kolaylaştırabiliriz. Bu yazıda en yaygın kullanılan ağaçlardan üçünü inceleyeceğiz. geçiş yöntemleri: inorder, preorder ve postorder.